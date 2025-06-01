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Магнитная буря, начавшаяся на Земле, достигла предпоследнего уровня мощности

Астроном Богачев: магнитная буря на Земле достигла уровня G4
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Shutterstock

Магнитная буря, которая началась на Земле, уже достигла предпоследнего уровня мощности. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

«Характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов. На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале)», — сказал он.

Специалист добавил, что если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то буря выйдет на пятый уровень 1 июня.

До этого сообщалось, что выброшенное Солнцем облако плазмы уже достигло Земли, что может спровоцировать магнитные бури максимального уровня. Так, по данным космических наблюдений, в 8:30 по московскому времени зафиксирован резкий скачок параметров межпланетной среды.

Скорость солнечного ветра местами превышает 1000 км/с, а температура плазмы — свыше 2 млн °C, что в десятки раз выше нормы и даже выше температуры в короне Солнца. Ученый отметил, что такие значения либо никогда не фиксировались ранее, либо близки к рекордным.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.

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