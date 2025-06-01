Магнитная буря, начавшаяся на Земле, достигла предпоследнего уровня мощности

Магнитная буря, которая началась на Земле, уже достигла предпоследнего уровня мощности. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с РИА Новости.

«Характеристики окружающей Землю плазмы остаются на прежнем исключительно высоком уровне, на котором держатся уже около трех часов. На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4 (по 5-балльной шкале)», — сказал он.

Специалист добавил, что если параметры плазмы не начнут быстро снижаться, то буря выйдет на пятый уровень 1 июня.

До этого сообщалось, что выброшенное Солнцем облако плазмы уже достигло Земли, что может спровоцировать магнитные бури максимального уровня. Так, по данным космических наблюдений, в 8:30 по московскому времени зафиксирован резкий скачок параметров межпланетной среды.

Скорость солнечного ветра местами превышает 1000 км/с, а температура плазмы — свыше 2 млн °C, что в десятки раз выше нормы и даже выше температуры в короне Солнца. Ученый отметил, что такие значения либо никогда не фиксировались ранее, либо близки к рекордным.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.