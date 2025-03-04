«За такими аппаратами будущее»: на что способна новая украинская дрон-торпеда с перископом

Конфликт на Украине породил множество новых классов вооружений, от FPV-дронов до катеров-камикадзе. Теперь этот список пополнился подводными дронами, похожими на что-то среднее между торпедами и субмаринами. Новый дрон Toloka может стать крайне серьезной угрозой для надводных кораблей, поскольку его тяжело обнаружить в открытом море и столь же трудно уничтожить во время атаки. О том, как подводные дроны могут повлиять на ход боевых действий и грозят ли они Крымскому мосту «Газета.Ru» разбиралась с военным аналитиком Михаилом Ходаренком.

Дрон-торпеда

25 февраля в Киеве прошла выставка новейшего вооружения украинской разработки, которую посетили лидеры западного мира в ходе саммита Support Ukraine. Среди многочисленных квадрокоптеров, крылатых ракет, наземных роботов и систем РЭБ одно из изделий привлекло особое внимание. Внешне оно напоминало торпеду с торчащей вверх мачтой-перископом, на которой расположены радиоантенны и видеокамера. Это — подводный дрон Toloka, информация о разработке которого впервые появилась в 2023 году.

Согласно опубликованным украинскими изданиями данным, дрон существует в нескольких вариантах: TLK-150, TLK-400 и TLK-1000. Главным образом они отличаются друг от друга размерами (на выставке была представлена самая маленькая модель). Судя по фотографиям, дрон имеет толщину около 40 см, длина — около 2,5 м, мачта возвышается примерно на метр.

Длина старшей модели TLK-1000 может достигать десяти метров, а боевая нагрузка сильно превышать одну тонну. С учетом заявленной дальности хода в 2 тыс. км дрон разумнее рассматривать не как торпеду, а как миниатюрную автономную субмарину-камикадзе. Максимальная скорость хода дрона неизвестна, но скорее всего она составляет 30 узлов (55 км/ч) и более, как у торпед.

На торчащей вверх мачте расположены массивные антенны под обтекателями и видеокамера. Последняя, очевидно, играет роль перископа, с помощью которого оператор или искусственный интеллект осматривают горизонт и наводятся на цель. Выяснить, какая именно антенна размещена на мачте, по немногочисленным фотографиям тяжело, но размер конструкции теоретически допускает установку спутниковой тарелки Starlink, стандартной системы украинских морских дронов. Не исключено использование и другой, менее известной системы.

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На корпусе не видно гидрофона, необходимого подводным лодкам для поиска целей по шуму, а торпедам — для наведения на цель таким же способом. Однако на выставке был представлен макет, который может существенно отличаться от реальных моделей.

На иллюстрациях Toloka обычно изображается в погруженном состоянии с торчащей из воды мачтой. В то же время, на дроне установлены рули глубины. Их очевидное назначение — удерживать аппарат ровно на глубине мачты и как препятствовать его от всплытию, так и не давать антеннам уйти под воду. Нельзя исключать, что их так же можно использовать для более глубокого погружения, с прекращением радиосвязи и переходом на полностью автономное управление.

Конструкция представленного аппарата может вызвать вопросы. Например, длины мачты может быть не достаточно, чтобы антенна возвышалась над уровнем волн, и неясно, не будут ли регулярные нарушения сигнала мешать управлению. Известно также, что подводные аппараты устроены намного сложнее надводных того же класса, и неясно, могут ли украинские инженеры, не имеющие релевантного опыта, справиться с созданием подводного дрона. Внешне он, как минимум, сильно отличается от известных западных моделей (но среди них нет и известных аналогов с точки зрения выполняемых задач).

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Тем не менее, к Toloka не стоит относиться легкомысленно, несмотря на все возможно присущие ему технические проблемы.

Мост — плохая цель

Когда появились первые новости о разработке Toloka, украинские издания и комментаторы зачастую подавали его как «оружие для атаки опор Крымского моста». Повреждение Крымского моста давно превратилось в украинском медиапространстве в самоцель, без анализа масштабов реального ущерба, и потому журналисты могли использовать эту цель в качестве яркого образа. Однако предполагаемая многотонная боевая часть TLK-1000 действительно может подходить для подрыва прочных железобетонных конструкций, и на первый взгляд подача Toloka украинскими медиа как «мостобойного» средства кажется не лишенным оснований.

Несмотря на это, при более глубоком анализе потенциал любых торпедоподобных аппаратов для атаки Крымского моста стремится к нулю. Если бы это было не так, в гитлеровской Германии во время Второй мировой не осталось бы ни одной целой плотины и ГЭС, — союзники разбомбили их все с помощью самолетов-торпедоносцев.

«Стационарные объекты стратегической важности защитить от торпед и их аналогов сравнительно легко. В первую очередь, для этого требуются минные заграждения, а с учетом малой глубины Керченского пролива якорные мины в нем можно наставить сплошным «частоколом». Не менее важны для этих целей боносетевые заграждения, грубо говоря, сплошной ряд поплавков со свисающей вниз прочной сетью. Наконец, сами опоры можно прикрыть дублерами, то есть, какими-то конструкциями, при ударе о которые торпеда будет детонировать без критических повреждений самого моста», — рассказал «Газете.Ru» полковник Михаил Ходаренок, военный аналитик, служивший ранее в Войсках ПВО ВС СССР и Генштабе ВС РФ.

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Все эти методы хорошо известны со Второй мировой войны и тогда же были успешно отработаны, так что для атаки на немецкие плотины приходилось использовать не торпеды, а экзотическое оружие вроде прыгающих по воде бомб. В теории все слои противоторпедной защиты можно преодолеть за счет применения очень большого количества атакующих торпед и специальных приспособлений, вроде сетерезов. Но для накопления такого арсенала дрон TLK-1000 придется производить многими десятками и сотнями, затратив на это очень большие ресурсы, а желаемого результата, скорее всего, все равно не будет.

Можно вспомнить, что Украина повреждала Крымский мост уже дважды, и оба раза это не оказывало никакого значимого эффекта на боеспособность российской группировки войск. Так что попытку представить Toloka как «мостобойное» оружие можно оставить на совести украинских журналистов.

Бесшумный и быстрый

Если Крымский мост и Севастопольская бухта находятся в относительной безопасности, то для надводных кораблей в открытом море подлодка-камикадзе Toloka несет куда более серьезную угрозу. В первую очередь, противолодочная оборона — невероятно сложное, трудо- и ресурсозатратное дело. Большинство надводных кораблей СССР и США эпохи Холодной войны были либо построены для выполнения противолодочных задач, либо имели такую опцию в качестве второстепенной.

Погруженную субмарину можно обнаружить, в первую очередь, с помощью звука. Это касается как пеленгации издаваемого ею шума, так и использования эхолокаторов.

Шумопеленгование сравнительно хорошо работает против атомных субмарин, но гораздо менее эффективно против дизель-электрических подлодок, идущих на аккумуляторах. Независимо от источника энергии подводный аппарат становится громче на большой скорости, и поэтому атакующие торпеды, идущие на 30-50 узлах, как правило слышно издалека. Потенциально сила Toloka заключается в переменной скорости: он может идти на крейсерских 5 узлах сравнительно бесшумно, избегая патрули, и разгоняться до скорости торпеды при атаке цели в непосредственной близости.

Для эхолокатора скорость цели почти не важна, зато очень важен размер. С учетом того, что все дроны Toloka намного меньше классических субмарин, с их обнаружением на достаточном расстоянии могут возникнуть проблемы, — информацией об атакующей торпеде в 500 м командир корабля вряд ли успеет воспользоваться.

В основе классической противолодочной обороны лежат непрерывные воздушные патрули. Самолеты и вертолеты сбрасывают в воду одноразовые гидроакустические буи (как «слушающие», так и с эхолокатором), чтобы не подпустить подлодки и дальноходные торпеды к защищаемым кораблям и дать им возможность уклониться. Однако противолодочное патрулирование крайне сложно с организационной точки зрения и поглощает много ресурсов. В случае поисков аппаратов типа Toloka их эффективность будет существенно снижена из-за малой шумности и незначительных размеров. Кроме того, неясно, как уничтожить обнаруженный дрон, поскольку классические противолодочные торпеды, в том числе сбрасываемые с вертолетов, предназначены для атаки крупных целей.

Торчащая над водой антенна дрона может быть обнаружена с помощью радара сантиметрового диапазона, что потенциально облегчает поиски. Однако нельзя исключать, что дрон может полностью погрузиться под воду, заранее обнаружив работающий радар с помощью средств радиоразведки, а также что новые поколения подводных беспилотных аппаратов вообще не будут нуждаться в дистанционном управлении за счет развития ИИ. В связи с этим Toloka и подобные ему изделия могут составлять значительную опасность для флота.

«Этот конфликт показал, что использование крупных надводных кораблей в закрытых акваториях, вроде Черного моря, может быть нецелесообразным. Со времен конца XX века такие моря простреливаются практически от берега до берега и находятся под непрерывным воздействием авиационных средств поражения (противокорабельных ракет). Теперь же, когда появилась новая угроза в лице безэкипажных катеров, и в особенности подводных их разновидностей, этот фактор кратно усилился. Если Черное море будут патрулировать десятки таких аппаратов, — я не могу придумать надежных средств защиты от них. Атакующий подводный дрон можно уничтожить с помощью противолодочных бомбометов, но шанс попадания по скоростной цели крайне невелик. Главным средством защиты от торпед всегда считалось уничтожение подлодки до того, как она их выпустит, что в случае с дроном сделать чрезвычайно трудно. За такими аппаратами будущее», — рассказал Ходаренок.

В связи с этим военный аналитик предполагает, что самым крупным классом надводных кораблей в Черном море и на Балтике в ближайшем будущем может стать ракетный катер. Их, в отличие от эсминцев и фрегатов, труднее обнаружить и поразить, а потерять не так жалко.

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Также не стоит забывать, что Украина далека от статуса технологической державы. Если надводные безэкипажные катера в больших количествах производят даже йеменские хуситы, то конструкция подводных аппаратов гораздо сложнее. В связи с этим Toloka может столкнуться со множеством технических проблем, которые затруднят их эффективное применение. Независимо от практической эффективности, с введением таких аппаратов в строй военные аналитики будут наблюдать за боевыми действиями в Черном море даже более пристально, чем раньше.