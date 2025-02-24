«Могли бы назваться либералами»: правда ли, что Гитлер был социалистом и чуть не умер за коммунизм?

В памяти сотен миллионов людей Гитлер навсегда остался массовым убийцей, одержимым идеей мирового господства. Тем не менее, если бы при борьбе за власть он не предложил немцам что-нибудь, кроме мировой войны и крови, его бы никто не поддержал. У него была эклектичная социально-экономическая программа, в которой, как он считал, сочетаются элементы социализма и либерализма. О том, каким видел идеальное общество Гитлер, — в материале «Газеты.Ru».

Как Гитлер вступил в Красную армию

Тот, кто вырос в Советском Союзе, мог слышать фразу, что фашизм — это террористическая диктатура, порождение наиболее реакционной части капиталистов, в особенности монополий, а ее главная цель — подавление рабочего класса. Примерно так это формулировалось в советских энциклопедиях, причем фашизм использовался как зонтичное понятие для большой плеяды политических режимов. Так называли, собственно, итальянских фашистов, испанских фалангистов, власть Миклоша Хорти в Венгрии, русское Белое движение, латиноамериканские диктатуры, но в первую очередь — немецких нацистов.

На деле нацисты и коммунисты играли на одном поле и соревновались за одну и ту же аудиторию, а именно рабочий класс, обещая ему прекращение эксплуатации. Более того, однажды Адольф Гитлер чуть было не умер за коммунизм.

В 1919 году в Германии началась гражданская война, и будущий фюрер вступил в Красную армию Баварской советской республики и вошел там даже в «совет батальона». После того, как в том же году антикоммунистические добровольцы «Фрайкора» ее разгромили и начали экспресс-суд над бывшими лидерами, Гитлера тоже должны были казнить. Избежал он этого только потому, что во «Фрайкоре» были его старые армейские знакомые, а также потому, что беззастенчиво обличал других функционеров республики, клеймил коммунистов и заявлял, что его обманули. Будь он чуть менее убедителен в диалоге с «судьями» — у человечества были бы шансы увидеть его посмертный портрет в роли жертвы фашизма, в шапке с красной звездой.

close Адольф Гитлер, 1916 год AP

С тех пор Гитлер держался от красных подальше и разработал собственную идеологию и практику государственного управления. Она была очень сложна и противоречива, но не потому, что ее породил великий ум в попытке объять необъятное. В ней трудно разобраться скорее потому, что фюрер, будучи дилетантом, хватался за разные идеи в попытке сплести из них что-то под себя. Столь же «сложными» могут быть экономические мысли вчерашнего школьника, который одновременно выступает за повсеместное внедрение криптовалют и за возвращение монетарного золотого стандарта.

Гитлер-«социалист»

Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) была создана Гитлером 24 февраля 1920 года в ходе захвата власти в маленькой Немецкой рабочей партии. Вскоре он опубликовал программный документ из 25 пунктов. Значительная его часть была посвящена империализму (расширению жизненного пространства), расизму (лишению гражданства всех, кроме немцев по крови), но много было и об экономике: запрет нетрудовых доходов, казнь ростовщиков и спекулянтов, раскулачивание всех нажившихся на мировой войне, выплата рабочим доли с дохода предприятия, конфискация крупных магазинов и передача их мелким частникам, повышение пенсий, доступное образование и запрет детского труда.

Если убрать кровожадную часть про казни, то под этим списком мог бы подписаться, например, современный американский сенатор-социалист Берни Сандерс.

Очевидное сходство с программой социалистов Гитлера не пугало — напротив, он считал, что это социалисты на него похожи.

«Социализм — это древнеарийский, германский институт. Наши немецкие предки владели определенными землями сообща. Они культивировали идею общего блага. Марксизм не имеет права маскироваться под социализм. Марксисты украли термин и исказили его значение. Я отниму социализм у социалистов», — рассказывал он в интервью журналисту Джорджу Виреку в 1923 году.

Эти идеи были сформулированы несколько радикально в условиях, когда Германия буквально голодала и только что потеряла на войне 19% мужского населения убитыми и ранеными. В дальнейшем Гитлер свою позицию смягчил, но в течение всей своей политической жизни оставался яростным противником Laissez-faire капитализма, который предполагает запрет государственного вмешательства в частный бизнес. Капиталисты, которые стремятся исключительно к прибыли, были его врагами и ассоциировались им с евреями, а отношение фюрера к евреям общеизвестно.

Каждый немец должен был стремиться только к общему благу немецкого народа.

close Адольф Гитлер выступает с речью во время предвыборной кампании в Германии, 1930 год AP

Наконец, Гитлер привлек симпатии, организовав после прихода к власти массовые общественные работы для безработных. Пролетарии, в основном, строили автобаны, зарабатывая деньги небольшие, но достаточные для выживания. В целом, Третий рейх не стеснялся вмешиваться в экономику и перехватывать контроль над частными предприятиями там, где считал нужным. Особенно часто это делалось для военных нужд.

С левыми Гитлера также роднило презрение к аристократии, исторически связанной со старой немецкой армией. В коммунистической ГДР и в Третьем рейхе был как минимум один общий исторический герой — Флориан Гейер — немецкий рыцарь XVI века, который вел крестьян на войну против дворянства. Посвященная Гейеру песня была официальным маршем как 8-й кавалерийской дивизии СС, так и Национальной Народной Армии ГДР.

Коренное отличие между нацистами и социалистами было в понимании общего блага. Если для классических левых оно ассоциируется с повышением благосостояния рабочих, улучшениями условий труда, предоставлением трудящимся дополнительных прав, то для Гитлера зарплаты на заводах были вопросом второстепенным, а профсоюзы он уничтожил, как только пришел к власти.

«Общее благо» по НСДАП — это имперская мощь немецкого государства, благодаря которому оно сможет захватить новые земли и уничтожить врагов. Лишь потом, когда рейху ничего не будет угрожать, можно было бы всерьез подумать о благосостоянии.

close Адольф Гитлер открывает автобан в 1937 году STR/AP

Гитлер-«либерал»

«[Настоящий] социализм, в отличие от марксизма, не отвергает частную собственность. В отличие от марксизма, он не подразумевает отрицание индивидуальности (личности), и в отличие от марксизма он патриотичен. Мы могли бы назвать себя Либеральной партией», — рассказывал Гитлер в том же интервью Виреку. Как бы странно это ни было, но слова о либеральных ценностях — это не пустая демагогия и фюрер верил в то, что говорил. Правда, подразумевал под либерализмом он то, что обычно приписывают либерализму его враги.

Наиболее четко он свои взгляды выразил во внутрипартийной дискуссии с Отто Штрассером, который хотел строить классический социализм, пусть и только для немцев. Штрассер предлагал учредить на предприятиях советы рабочих, который бы взял на себя управление производством хотя бы частично. Гитлер был категорически против, настаивая на исключительном положении бизнесменов:

«Наши великие руководители промышленности не озабочены накоплением богатства и хорошей жизнью, их больше волнуют ответственность и власть. Они приобрели это право с помощью естественного отбора: они являются представителями высшей расы».

Слова о высшей расе здесь, скорее всего, означают высший класс по отношению к простым рабочим, и это неравенство не следует устранять. Напротив, оно обосновывается социал-дарвинистскими аргументами, которые Гитлер любил до самой смерти: кто сильнее, тот победит и выживет.

close Завод «Хейнкель», 1942 год AP

Часто заочно дебатируя с британским парламентом или американским истеблишментом, Гитлер любил подчеркивать свое «народное» происхождение и бедную молодость. Тем не менее, его отношение к «простолюдинам» было куда более презрительным, чем у самого консервативного британского лорда. «Видите ли, огромные массы рабочих хотят только хлеба и зрелищ. Идеи им недоступны, и мы не можем надеяться привлечь их на свою сторону. Мы примыкаем к узкой прослойке, к расе господ [здесь опять речь о высшем классе], которая не продиралась сквозь ничтожную жизнь, знает цену себе и понимает, что призвана править по природе, и править без слабости, над массами других существ», — говорил он в том же споре со Штрассером.

Фюрер также верил в силу конкуренции и частной инициативы, считая, что без нее прогресс человечества невозможен. При этом он считал, что государство может как задавать общее направление развития экономики, так и вмешиваться в работу конкретного предприятия там, где этого требуют интересы нации.

Под конец войны государство взяло на себя контроль почти над всей экономикой, но фюрер непрерывно выступал с елейными речами перед промышленниками, обещая, что политика национализации закончится после победы:

«Основа всех высочайших достижений, способствующих процветанию человечества, — поощрение частной инициативы. Когда мы победоносно закончим эту войну, частная инициатива германских промышленников откроет новую страницу своей истории. Как много вы сможете совершить! Не думайте, что будет создана косная государственная структура управления промышленностью… И когда наступит великая мирная эра расцвета немецкой экономики, я буду только поощрять выдающихся деловых гениев Германии».

Разумеется, обязательным условием гарантии права собственности была лояльность фюреру. Если человека подозревали во фронде или тем более подрывной деятельности, особенно во время войны — он лишался любых прав, не только имущества. И уж точно, Гитлер капиталистам не служил, ни как классу, ни отдельным личностям. Напротив, это они должны были служить ему и Германии.

close Адольф Гитлер во время посещения завода «АГ Крупп» в Эссене dpa/Global Look Press

Кем же Гитлер был на самом деле?

Нацисты исповедовали идею классовой солидарности в противовес классовой борьбе. Идеалом считалось volksgemeinschaft — «народное общество», где и рабочие, и бизнесмены были бы тесно связаны в один народ под властью единого фюрера, который решает все их крупные разногласия. Солидарность не означает равенства — промышленник имеет право жить богато, поскольку этого заслуживает, а рабочий — как получится, потому что такова его судьба. Советские мыслители не так уж сильно грешили против истины, поскольку в этом аспекте нацизм и правда был калькой с итальянского фашизма, чьей главной метафорой нации была связка прутьев.

В экономических идеях Гитлера, на самом деле, не было ничего оригинального, и комбинация частного бизнеса с государственным вмешательством известная человечеству тысячи лет. Подход фюрера, в том числе по мнению ближайших соратников, можно охарактеризовать как прагматизм. Он не любил теоретизировать и презирал кабинетных интеллектуалов, поэтому его взгляды не кажутся стройными: они состоят из набора практических решений.

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На самом деле Гитлер и его НСДАП не были ни социалистами, ни либералами, ни консерваторами. Их взгляды в целом не были экономикоцентричны. Главным для нацистов был реванш за поражение в Первой мировой войне, уничтожение внутренних и внешних врагов, территориальная экспансия, а все остальное было подчинено этой «великой цели».