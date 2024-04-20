Сложилось четыре фактора. Почему Гитлер возненавидел евреев?

Фигура Адольфа Гитлера стала символом абсолютного зла для всех народов мира. В отличие от многих других злодеев, у немецкого фюрера была четкая идеология, выстроенная вокруг ненависти к евреям. Интересно, что Гитлер не родился с этой идеей: он вырос в прогрессивной семье и презирал традиционные антисемитские карикатуры. Но однажды во время прогулки по Вене в его голове что-то заклинило, и евреи стали видеться ему повсюду. С той поры он посвятил всю свою жизнь борьбе с «международным еврейством», и бросил в топку этой борьбы всю свою страну и миллионы людей по всей Европе.

Архитектор Холокоста

close 100% Адольф Гитлер с личным архитектором Альбертом Шпеером, 1930-е годы Dr. Wilfried Bahnmџller/Global Look Press

Согласно распространенному взгляду, цари, диктаторы, президенты и премьер-министры коренным образом отличаются от «простого народа». Лишь лавочник или рабочий на заводе может позволить себе руководствоваться иррациональными симпатиями или антипатиями: не нравятся ему молдаване, картавые или фанаты «Челси», вот он и не берет их на работу и не ходит с ними в бар. Люди же на вершине власти так не действуют, они играют между собой в трехмерные геополитические шахматы и руководствуются либо экономическими соображениями, либо тонкими раскладами политических сил, которые обычному человеку не понять.

Такой взгляд историки отвергают как минимум в отношении одного человека — Адольфа Гитлера. Он оставил после себя десятки и сотни письменных документов, из которых следует, что вся его жизнь с какого-то момента была подчинена ненависти к евреям и борьбе с этим народом. 29 апреля 1945 года он написал политическое завещание, в момент, когда советские солдаты сражались с немцами в нескольких сотнях метрах от его бункера. В тексте фюрер посылает проклятия: но не советскому народу, русским, Сталину, американцам или Черчиллю. Он пишет о «международном еврействе», которое против воли втянуло его в новую мировую войну, не дало мирно разрешить конфликт с Польшей и виновно в бомбардировках немецких городов.

Гитлер называет состав нового правительства и призывает до последнего вести войну против союзников, но последние слова в завещании посвящены другой проблеме: «Прежде всего я обязываю руководство нации и общества строжайшим образом соблюдать расовые законы и оказывать безжалостное сопротивление всемирным отравителям мира для всех народов —интернациональному еврейству». Расовые законы запрещали браки между немцами и евреями, а также определяли, кто является немцем, — и это было, по мнению фюрера, задачей важнее самой войны.

close 100% Адольф Гитлер с пресс-секретарем НСДАП Отто Дитрихом, 1933 год Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Это не было помешательством из-за долгого сидения в бункере и отчаяния: евреев Гитлер поминал всю свою политическую карьеру и регулярно обещал от них избавиться. «Если международным еврейским финансистам в Европе и за ее пределами удастся снова ввергнуть народы в мировую войну, то результатом будет не большевизация земли и, следовательно, победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе!», — обещал он, выступая в Рейхстаге в январе 1939 года. Именно Гитлер стоял за организацией Холокоста, то есть систематического и целенаправленного уничтожения евреев с целью избавиться от всех.

Но что же заставило фюрера возненавидеть евреев и стать благодаря этому одним из самых массовых убийц в человеческой истории?

Одержимость

close 100% Адольф Гитлер с девочкой Уши (Урсула) Шнайдер, дочерью близкой подруги Евы Браун, Берхтесгаден, 1942 год Galerie Bilderwelt/Getty Images

Отношение Гитлера к евреям не выросло из личной обиды на какого-то конкретного человека и не было продиктовано воспитанием. По собственным воспоминаниям фюрера, его отец Алоис Гитлер был человеком прогрессивных взглядов, и сам родившийся в Австрии Адольф в детстве даже толком не понимал, кто такие евреи и почему их кто-то не любит. Те, с кем он сталкивался, внешне и по поведению почти ничем не отличались от немцев.

В Европе со средних веков существовала традиция антисемитизма, связанная, в основном, с религией. Иудеев обвиняли в том, что они распяли Христа, похищают из храма гостию (католический аналог просфоры для причастия) и оскверняют ее, используя кровь христиан в ритуалах и замешивая на ней тесто мацы. Кровавый навет на евреев удивителен особенно с учетом того, что правила кашрута (свод правил, определяющих требования к продуктам питания для истинного еврея) как раз строго запрещают употребление любой крови.

Гитлер считал эти обвинения несусветным бредом, как и любую религиозную рознь. Согласно автобиографии, в молодости, живя в Вене, он испытывал омерзение от традиционных антисемитских газет, причем не только потому, что они врали, а потому что использовали похабный, «подзаборный» стиль изложения материала, недостойный, по мнению фюрера, культуры немецкого народа. Тон типичного антисемитского памфлета той эпохи напоминал худшие современные анонимные Telegram-каналы, а сам молодой Гитлер восхищался газетами вроде «Нейе фрейе прессе» и «Нейес винер тагблат», — их можно считать стилистическими аналогами американских New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Фюрер считал себя человеком мыслящим, и потому ему нравились их тексты, рассказывающие о нюансах сложных проблем и написанные с максимальной объективностью.

close 100% Адольф Гитлер в годы Первой мировой войны Global Look Press

Идеологическое преображение Гитлера, как он рассказывал сам, спровоцировал один случай еще до Первой мировой войны и больше похожий на выписку из истории болезни. Однажды он прогуливался по центральным улицам Вены, как и сотни раз до этого. Внезапно перед ним оказалась фигура в длиннополом кафтане с черными локонами, — видимо, ему повстречался ортодоксальный иудей в традиционном одеянии. Гитлера поразила мысль: «И это что, тоже еврей? Как он не похож на других!». Человек, всю жизнь отвергавший кровавый навет, вглядывался в стоящего перед ним еврея все больше и больше, пока его не прошибла другая мысль: «И это что, тоже немец?».

Сразу после этого Гитлер скупил кучу антисемитских книжек и брошюр, погрузившись в них на несколько месяцев. Изложенные там аргументы ему, как и раньше, показались не научными, но теперь фюреру виделось, что за ними стоит какая-то правда. Вдобавок, куда бы он ни пошел, всюду ему теперь виделись евреи, и чем больше он их рассматривал, тем больше замечал отличий от немцев. После перерыва Гитлер вновь погрузился в литературу о евреях, вновь бросал и возвращался опять, пока наконец не пришел к тому мировоззрению, благодаря которому стал известен. Вероятно, похожую историю преображения могут рассказать люди, носящие шапочку из фольги или ловящие инопланетян: как они сидели дома, но внезапно почувствовали какие-то лучи, почитали о таких симптомах в интернете и решили посвятить жизнь борьбе с облучением.

Однако венская история, по сути, лишь взвела курок пистолета, а спустила его Первая мировая война. Гитлер «откосил» от срочной службы в австро-венгерской армии, но пошел добровольцем в германскую, когда началась война. Он воевал на западном фронте, получил несколько ранений средней тяжести и дослужился до ефрейтора. Интересно, что его командиром роты был еврей, лейтенант Хьюго Гутман, — он даже представил ефрейтора к Железному кресту первого класса, которым редко награждали простых солдат.

15 октября 1918 года рядом с Гитлером разорвался химический снаряд с ипритом: глаза превратились в горящие угли, затем пропало зрение, и с этими симптомами он вновь оказался в госпитале. Глаза постепенно заживали, но 10 ноября пришла новость: император Вильгельм II отрекается, Германия капитулирует, Антанта победила.

close 100% Адольф Гитлер (второй ряд справа) в военном госпитале в Белице, 1918 год dpa/Global Look Press

Гитлер рассказывал, что когда услышал это, в его глазах вновь потемнело. Оправившись от шока, он сложил у себя в голове ясную картину. Германский народ героически сражался на фронте, и немецкая армия была непобедима на поле боя, поэтому к 1918 году Россия уже была побеждена, а на западе в худшем случае можно было добиться в войне ничьей. Так бы оно и было, но предатели-социалисты, будучи евреями, ударили кайзеру и немецкому народу в спину, устроив революцию под надуманным предлогом. Более миллиона немцев погибли напрасно, думал Гитлер, и все из-за евреев, которые еще и насмехались над немецкой доблестью. Именно тогда фюрер понял, что должен посвятить жизнь политике, вернуть Германии былое величие и наказать предателей, уничтоживших его страну.

В действительности эта теория не имеет ничего общего с реальностью. Немецкая армия могла поддерживать относительный паритет с Великобританией и Францией, но прибытие на фронт американских войск бесповоротно склонило чашу весов на сторону Антанты. Летом-осенью 1918 года союзники провели успешнейшее Стодневное наступление, а о необходимости заключать мир на любых условиях рапортовал кайзеру сам начальник генштаба, генерал Эрих Людендорф. Лидерами Ноябрьской революции и социалистов так же были, в основном, этнические немцы — Фридрих Эберт, Густав Носке и Филипп Шейдеман. Но поскольку Гитлеру, по собственному признанию, на тот момент уже всюду виделись евреи, он не мог этого осознать.

Теория расовой борьбы

close 100% Адольф Гитлер читает газету, около 1933 года Scherl/Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Мировоззрение Гитлера можно назвать радикальным биологизаторским расизмом. По его мнению, основные черты характера и склонности человека определяются в момент зачатия и зависят от этнического происхождения родителей. У каждого народа есть свои, зависящие от генотипа особенности, и они ни в коей мере не равны между собой. Немцы, которых Гитлер называл арийцами, склонны к созидательному труду, творчеству, честности, верности идеалам и коллективу. Германцы испокон веков были кем-то вроде сверхлюдей, и их крови обязаны своим процветанием США, Великобритания, Россия, Испания и многие другие государства Европы. Вместе с тем, они добродушны, прямолинейны и слегка наивны, чем активно пользуются другие народы в своих интересах, что фюрер и хотел исправить.

Евреи же в глазах Гитлера представлялись сверхчеловеком со знаком минус. Им, считал он, от рождения свойственны хитрость и коварство, а в умении манипулировать другими людьми они могут сравниться лишь с богами. По своей силе они скорее превосходят даже чистокровных немцев, и в застольных беседах фюрер заявлял, что «если перебросить в Швецию пять тысяч евреев, то они в кратчайший срок завоюют все ведущие позиции». (например, об этом пишет историк Иоахим Фест в биографии «Адольф Гитлер»)

При этом сила евреев, по нацистской теории, сугубо деструктивна, а их жизненная модель, — паразитировать на чужой земле, не имея собственной. Конечная их цель — ослабить высшие народы, в особенности немцев, смешать их кровь низшими, натравить людей друг на друга и полностью подчинить их своему правлению. Даже если этому плану помешать, они все равно будут отравлять нацию своими отрицательными человеческими качествами. Эти качества у них развились как адаптация из-за отсутствия своей земли.

close 100% Адольф Гитлер и Ева Браун с собаками в Берхтесгадене, 1940-е годы Keystone/Getty Images

«Есть один народ, который дома одновременно нигде и везде. У них нет родной почвы, где они выросли. Сегодня он живет в Берлине, завтра в Брюсселе, через день в Париже, потом в Праге, или в Вене, или в Лондоне, — он везде как дома. Только они могут считаться подлинно интернациональным элементом, поскольку ведут свои дела везде, но народ не может последовать за ними. Народ привязан к своей почве, к своему отечеству, к тем возможностям, которые предоставляют страна и нация», — заявлял фюрер в 1933 году в речи перед рабочими завода Siemens.

Одержимый этой идеей, Гитлер игнорировал любые факты, которые ей противоречат. Например, он был осведомлен о популярности среди евреев сионизма: идее, согласно которой их народ должен вернуться на историческую родину в Палестину и основать национальное государство. Казалось бы, это на корню опровергает теорию о народе-паразите, как и регулярно упоминаемая в иудейских молитвах надежда о возвращении в Сион. Но Гитлер попросту отмахивался от этих фактов. В лучшем случае, считал он, евреи хотят заполучить Палестину в качестве базы для мирового господства, в худшем это вообще болтовня для отвлечения внимания и спектакль.

Но чтобы от этой идеи перейти к Холокосту, потребовался еще один шаг. От современных поклонников Сталина и СССР можно услышать фразу, будто бы немцы руководствовались идеей веры в Бога, и даже на пряжках ремней униформы Вермахта было написано «Gott mit uns» («С нами Бог»). В действительности нацисты предельно враждебно относились к христианской церкви и вероучению, а также к традиционной морали в целом. Поэтому в рядах SS и в нацисткой партии полуофициальной религией было псевдогерманское язычество.

close 100% Адольф Гитлер на пикнике, 1933 год Hulton Archive/Getty Images

В первую очередь, Гитлера раздражала идея христианского милосердия, которое он считал слабостью и глупостью. Народы, по его мнению, состязаются между собой за выживание подобно биологическим видам, и если позволить себе слабость — мгновенно последует поражение.

В какой-то степени история германского фюрера описывается теорией «Банальности зла», изложенная Ханной Арендт. Отец не воспитывал его злодеем, Гитлер не мучал в детстве щенков и не пытался расстрелять одноклассников. Сложились всего четыре фактора: природная озлобленность Гитлера, его одержимость теорией заговора, травма от поражения в войне и разложение традиционной этики, характерное для начала XX века. Так появился человек, чье имя и фамилия стали именем для обозначения абсолютного зла.