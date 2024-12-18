Ни мирового господства, ни нефти: почему в войне США против Ирака победил Иран? Последние американские войска покинули Ирак 13 лет назад

Вторжение США в Ирак — одна из любимых тем для противников американской внешней политики. И если в самих США и Европе его критикуют за жертвы среди мирных жителей и своих солдат, то на Ближнем Востоке и для части бывшего СССР война стала символом американского империализма и попытки завоевать мир военным путем. На деле, если рассматривать вторжение в этой плоскости, то более неудачный поход по завоеванию мира трудно представить, а главным бенефициаром войны и вовсе стал Иран.

За что воевали?

По расхожему представлению, повод для вторжения дала «пробирка Колина Пауэлла», которой он тряс на Совбезе ООН 5 февраля 2003 года. Якобы в этой пробирке были образцы добытого разведкой в Ираке бактериологического (или химического) оружия, которые принесли на заседание в качестве наглядного доказательства. Поскольку потом следов массового производства оружия массового поражения (ОМП) в Ираке найти не удалось, пробирка стала символом лжи, фабрикации доказательств.

Если открыть стенограмму той речи, можно убедиться, что Пауэлл не говорил ничего похожего.

Пробирку с белой субстанцией он достал на словах «потребовалось меньше, чем одна чайная ложка спор сибирской язвы в сухой форме в конверте, для того чтобы заставить закрыться сенат Соединенных Штатов осенью 2001 года.

<...> Ирак заявил о наличии 8500 литров возбудителя сибирской язвы, но ЮНСКОМ (специальная комиссия Организации Объединенных Наций) считает, что Саддам Хусейн мог произвести 25 000 литров. Если превратить это в концентрированную сухую форму, данного количества будет достаточно для того, чтобы заполнить десятки и сотни тысяч чайных ложек, а Саддам Хусейн не представил достоверного отчета даже об одной чайной ложке этого смертоносного материала».

close Госсекретарь США Колин Пауэлл (1937–2021) с пробиркой в руке во время своего выступления на на Совбезе ООН, 2003 год Elise Amendola/AP

То есть пробирка с белым порошком служила наглядной демонстрацией количества ОМП, необходимого для создания критически опасной ситуации. Из той же стенограммы ясно, что в первую очередь США обвиняли Ирак в создании помех инспекторам, которые следили за выполнением им обязательств по отказу от ОМП, и в общей нечестности, и лишь затем докладчик перешел к косвенным доказательствам того, что Ирак активно стремится получить такое оружие, включая ядерное.

Дискуссии о «пробирке» лишь уводят внимание в сторону от реальной подоплеки войны. Важно понимать, что война с Ираком де-факто не прекращалась с 1991 года, когда войска Международной коалиции выбили саддамовскую армию из Кувейта. С тех пор над всей территорией к югу от Багдада была провозглашена бесполетная зона. На деле же это означало, что любой самолет и любое средство ПВО тяжелее ПЗРК, оказавшиеся в этой зоне, немедленно (по возможности) уничтожались. Уже в декабре 1992 года американский F-16 сбил иракский МиГ-25, спустя месяц — МиГ-23. В дальнейшем иракская авиация действовала осторожно и не сближалась с самолетами коалиции, хотя эпизодические воздушные бои и операции по подавлению ПВО продолжались вплоть до самой войны 2003 года.

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Бесполетные зоны были введены из-за непрерывной войны Саддама против восставших арабов-шиитов на юге и курдов на севере. Резолюция 688 Совбеза ООН от 1991 года требовала немедленно прекратить эти репрессии и начать мирный диалог, но Ирак не планировал ее выполнять.

В апреле 1993 года экс-президент США Джордж Буш — старший должен был приехать в Кувейт на праздничные мероприятия в честь победы над Ираком 1991 года. За день до визита, 13 апреля, Кувейтские силы безопасности арестовали 14 человек, которые готовились подорвать американского гостя с помощью заминированной Toyota Land Cruiser. Расследование указало на то, что операцию планировали саддамовские спецслужбы, и потому 26 июня 1993 года США выпустили 23 крылатые ракеты «Томагавк» по штаб-квартире «Мухабарак» (иракского КГБ).

Осенью 1994 года иракские войска начали мобилизацию и сосредоточение на границе с Кувейтом, выражая недовольство Саддама международными санкциями против Ирака, уничтожившими его экономику. В ответ на это США начали переброску наземных сил в Кувейт и усилили размещенную в Саудовской Аравии авиацию. Лишь после этого Ирак прекратил развертывание крупных сил у Кувейта, но не стал отказываться от регулярных трансграничных рейдов малых групп спецназа.

close Иракский солдат на границе Ирака и Кувейта, 1994 год Robert Nickelsberg/Getty Images

Такие кризисы происходили непрерывно. Постепенно стало ясно, что США не смогут примириться с Саддамом: он не собирался идти навстречу без отмены санкций, а на Западе не планировали отменять санкции до смены Ираком политической линии. Саддам постоянно пытался увязать продолжение работы международных экспертов по разоружению со снятием санкций и мешал их работе.

Поэтому в октябре 1998 года президент Клинтон подписал Закон об освобождении Ирака, в котором было прямо заявлено о поддержке США свержения Саддама Хусейна и об оказании помощи вооруженной оппозиции.

Спустя месяц американские войска нанесли массированные удары по иракскому ВПК и военным объектам (формально целью были центры производство ОЗХО), что должно было подорвать власть Саддама.

Таким образом, вторжение 2003 года было прямым продолжением предшествующих американо-иракских отношений. Полномасштабной сухопутной операции могло бы и не быть, но, как считается, Бушу-младшему не давали покоя лавры отца, одержавшего блестящую победу в 1991 году. Цель уничтожения Саддама и установления демократии Буш-младший не скрывал, сказав в речи о начале военной операции следующее:

«По моему приказу войска коалиции начали наносить удары по объектам военного значения с целью подорвать способность Саддама Хусейна вести войну. <...> Я обращаюсь ко всем мужчинам и женщинам в армии Соединенных Штатов, которые находятся сейчас на Ближнем Востоке. От вас зависит мир, на вас возлагаются надежды угнетенного народа! <...> Мы отстоим нашу свободу. Мы принесем свободу другим».

Война продлилась много лет и привела к большим жертвам. Хоть саддамовская армия и не смогла оказать достойного сопротивления международной коалиции во время весеннего наступления 2003 года, она в значительной степени ушла в подполье и вела против коалиции и новых иракских властей партизанскую войну. Сопротивление было подавлено лишь к 2010 году, и 18 декабря 2011 года последние американские солдаты покинули Ирак. Остались лишь несколько сотен военных инструкторов и сотрудников ЧВК, поддерживающих новую иракскую армию.

close Военнослужащий армии США срывает плакат с изображением президента Ирака Саддама Хусейна в иракском Сафване, 21 марта 2003 года Chris Hondros/Getty Images

Чего США удалось добиться?

Оценивать итоги этой войны очень трудно. С тактической точки зрения (куда продвинулись войска) это было безусловной победой США и их коалиции. Если рассматривать достижение целей войны, то первую и главную выполнить удалось: режим Саддама пал, и свергнутый правитель был передан для суда новой власти. Интересно, что казнь Саддама встретили ликованием не столько в США или в шиитских регионах Ирака, сколько в Иране, — там ему не могли простить кровавой ирано-иракской войны 1980–1989 годов, в ходе которой Саддам регулярно применял химическое оружие.

Выгоду от этого свержения оценить трудно, поскольку для этого необходимо оценить опасность не случившихся событий.

Саддам постоянно испытывал американскую готовность защищать союзников в регионе, а главным лозунгом всей его жизни был «смерть Израилю». В отличие от осторожных и склонных к уступкам иранских аятолл (шиитские богословы), Саддам был энергичным и отважным человеком, который искал все возможные способы подорвать влияние США и никогда не сдавался. Если бы американцы не свергли его вооруженным путем, нельзя исключать, что он нашел бы способ нанести по ним удар в нужный момент.

Крайне распространен абсурдный тезис, будто США воюют ради нефти, и вторжение в Ирак — яркий тому пример. В это верят и многие американцы, особенно лево-либеральных взглядов. Из-за размытости этого тезиса предметно спорить с ним трудно: в 1990–2000-х годах США не страдали от нехватки нефти, закупая ее по дешевке из Канады, Мексики, Саудовской Аравии, Венесуэлы, России и того же Ирака по программе «нефть в обмен на продовольствие».

Если же считать, что власти США хотели на добыче иракской нефти нажиться, то в наши дни Ирак каждый год продает нефти (в основном Индии и Китаю) примерно на $100 млрд, и это доходы, а не прибыль. Иракская война, в свою очередь, обошлась американскому бюджету в $1,6–1,9 трлн, из них примерно $800 млрд — непосредственно на боевые операции в Ираке.

close Военнослужащий армии США стоит на страже рядом с горящей нефтяной скважиной в иракской Румайле, 27 марта 2003 года Mario Tama/Getty Images

Некоторые на это возразят, что американские нефтяные компании могли ограбить собственный народ, заставив завоевать для себя Ирак ради получения сверхприбылей. Но этого не было. Новые иракские власти распределяли контракты на разработку месторождений по конкурсу. В настоящий момент в нем действуют 27 международных компаний, из которых 9 — китайских, 3 — российских, 3 — европейских и 0 американских (ExxonMobil и OXY работали ранее, но покинули страну в 2012–2014 годах). Особняком стоит нефтяной бизнес компании «Лукойл», для которой Ирак — важнейший регион за пределами России.

Над целью «установления демократии в Ираке» принято смеяться. У США не возникает проблем с подчеркнуто антидемократической Саудовской Аравией, где прямо запрещена критика короля, или с диктаторами вроде чилийского Аугусто Пиночета, или гаитянским «Папой Доком» Франсуа Дювалье, который отдал Гаити во власть террористических банд тонтон-макутов, промышлявших разбоем.

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Тем не менее, по итогу американского вторжения власть в Ираке получили демократически избранные силы. Сейчас страной правит премьер-министр Мухаммед Ас-Судани, а в парламенте по итогам выборов 2021 года относительное большинство (37 из 329) мест имеет Партия прогресса, ключевая идея которой — преодоление раскола Ирака по религиозному принципу. Формальным победителем выборов (73 места) стал избирательный блок «Альянс за реформы», объединяющий разнородные силы социал-демократов, шиитско-арабских националистов и коммунистов.

С тем, что современный Ирак является несовершенной и коррумпированной, но демократией, практически никто не спорит.

В политической публицистике иногда встречается тезис, что уничтожив режим Саддама, США «дестабилизировали регион». Даже если в рамках дискуссии признать реальность и важность такой сомнительной метрики, то вряд ли без Саддама, который без передышки воевал с соседями и подавлял восстания, а также заявлял целью жизни уничтожение Израиля, в регионе стало больше хаоса. «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), которое действительно можно считать новой вехой в дестабилизации, возникло по итогам Гражданской войны в Сирии, на которую Иракская война повлияла лишь косвенно.

close Снос статуи Саддама Хусейна возле отеля «Палестина» в Багдаде, 9 апреля 2003 года Robert Nickelsberg/Getty Images

Война Америки — победа Ирана

Но хуже всего для США война закончилась, если оценивать ее с позиций «завоевания мирового господства». Сейчас считается общепризнанным, что главным выгодоприобретателем американского вторжения стал Иран. О том, что в той войне победил Иран, прямо пишут крупнейшие американские издания, включая Time, New York Times, и многочисленные экспертные центры по Ближнему Востоку.

Во-первых, шииты — самая большая этно-религиозная группа Ирака, и ее представители чаще всего доминируют на выборах. Естественным союзником шиитов выступают их братья по вере, то есть Иран. Шиитских иракских политиков едва ли можно считать марионетками аятолл, но между властями Ирака и Ирана существуют тесные плодотворные отношения.

Во-вторых, Иран имеет постоянное военное присутствие в Ираке, не приложив к этому никаких экстремальных усилий, — его иракские власти позвали сами, когда в 2014 году террористы ИГ начали победный марш к Багдаду.

Иранцы (в основном руками Корпуса стражей Исламской революции, КСИР) создали в Ираке ополчение «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хакк», неформальным главой которого был знаменитый иранский генерал Касем Сулеймани, убитый по приказу Дональда Трампа в 2020 году. Эти группировки сыграли важную роль во взятии Мосула и разгроме ИГ.

Иранские силы в Ираке сосуществуют с американскими войсками, которые вернулись в страну так же ради борьбы с «Исламским государством». Власти Ирака стараются устраниться от конфликта между ними и пытаются получить пользу от обеих стран, враждебных между собой.

close Боевые машины «Брэдли» армии США в зоне между Ираком и Кувейтом, 2003 год Scott Nelson/Getty Images

Наконец, Ирак стал экономической «отдушиной» для Ирана в условиях международных санкций. Иран экспортирует соседу товаров общей стоимостью $7 млрд в год, от лекарств до строительных материалов.

Словом, если бы перед Бушем-младшим и впрямь стояла задача завоевать Ирак в качестве очередного шага к мировой геополитической победе, американским властям следовало бы отдать его под суд за грандиозный провал и вопиющую некомпетентность.