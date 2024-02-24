Кувейт за три дня: как танки США прорвали иракскую оборону в «Буре в пустыне» Наземное наступление против Ирака в ходе «Бури в пустыне» началось 33 года назад

Война в Персидском заливе 1991 года у многих ассоциируется с бесконечными американскими бомбардировками, которые заставили Ирак сдаться. Это отчасти так: авиация сыграла решающую роль в той войне и позволила США понести ничтожные по меркам XX века потери. Куда менее известно, что 24 февраля за бомбардировками последовало масштабное наземное наступление, в ходе которого началась крупнейшая танковая битва со времен Второй мировой. Как и почему Ирак потерял Кувейт за три дня — в материале «Газеты.Ru».

«Мать всех битв»

2 августа 1990 года иракская армия вторглась в расположенный к югу от Ирака Кувейт и захватила его. На пару дней к власти в небольшом королевстве пришло марионеточное правительство, которое первым делом направило Саддаму Хусейну прошение «о принятии их как сыновей в большую семью, о возврате Кувейта в состав великого Ирака, Родины-матери, и об обеспечении полного единства Ирака и Кувейта».

Саддам объявил о реванше в отношении британских империалистов, разделивших иракский народ. На самом деле он просто не хотел выплачивать Кувейту долг в $14 млрд, взятый во время войны с Ираном, а так же надеялся на прибыль от кувейтских месторождений нефти. В ответ на вторжение США, Великобритания, Франция и Египет начали перебрасывать в Саудовскую Аравию войска с целью вернуть независимость королевства силой.

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Иракская армия была на тот момент четвертой по численности в мире, имела на вооружении относительно современную советскую технику и богатый боевой опыт. Разумеется, Саддам не рассчитывал разбить американские войска в лобовом сражении: он планировал встретить их на мощной линии укреплений, нанести большие потери и затянуть войну, чтобы общественное мнение настояло на ее прекращении, как это было в 1970-е с Вьетнамом.

В ночь на 17 января, когда на Багдад начали падать бомбы и крылатые ракеты, Саддам объявил, что началась «великая дуэль и мать всех битв», и что «близится заря победы». Американским военным этот пафос показался настолько смешным, что иронично его переосмысляли многие годы спустя: например, брифинг по итогам войны назвали «матерью всех пресс-конференций».

Война в воздухе

С первых дней «мать всех битв» пошла не по иракскому плану: войска международной коалиции не стали разбивать себе лоб об укрепления. Вначале американо-британская авиация атаковала аэродромы и позиции зенитных ракет. У иракцев были средства для противостояния этому: десятки батарей устаревающих ЗРК С-75 и С-125, около 30-40 батарей относительно новых ЗРК «Куб» (экспортная модификация именовалась «Квадрат»), а также больше сотни современных ЗРК ближнего радиуса действия «Оса» и их франко-немецкого аналога Roland.

Иракские летчики имели пару десятков новейших МиГ-29, почти сотню Mirage F1, находящихся в середине цикла эксплуатации, и 19 перехватчиков МиГ-25, которые представляли угрозу независимо от года выпуска из-за огромной скорости. Иными словами, Ирак был очень хорошо вооружен для страны третьего мира, и возможности его ПВО намного превосходили, например, украинские на начало 2022 года.

close 100% Карта кампании US Military

О том, почему это не помогло Ираку выиграть битву в воздухе за пару дней, можно защитить десятки исторических диссертаций, но в общем виде ответ сводится к двум факторам.

Во-первых, ВВС США имели значительное технологическое преимущество.

Например, у МиГ-29 не было никакого шанса выиграть лобовой дальний воздушный бой у F-15 или F-16 просто потому, что дальность его ракет вдвое меньше, а после их запуска самолет должен лететь в сторону противника и подсвечивать радаром цель, в то время как американские ракеты AIM-120 работали по принципу выстрелил-забыл.

Во-вторых, ВВС США проводили регулярные масштабные учения с имитацией реального боя, а командование поощряло инициативное мышление и тщательно продумывало, как лучше использовать сильные стороны американских вооруженных сил. Например, кампания началась с того, что пара десятков ударных вертолетов Ah-64 ночью на сверхмалой высоте подобрались к радару раннего предупреждения близ границы и уничтожили его (и все, что было вокруг) за счет тепловизоров и управляемых противотанковых ракет.

Уничтожение радара создало в обороне дыру, через которую и залетали ударные самолеты. Другой пример: во время одного из первых налетов американцы запустили над Ираком десятки дронов-мишеней BQM-74, которые имитировали полет самолета и вызывали на себя огонь зенитных ракет. Как только иракский ЗРК включал радар на излучение, чтобы сбить мишень, летчики ВВС США запускали в его сторону ракету, которая наводится на радиосигнал локатора.

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Когда ПВО Ирака была подавлена, авиация США приступила к методичному уничтожению целей по списку: командные пункты, узлы связи, мосты, ремонтные мастерские, склады вооружения и боеприпасов, а также места сосредоточения войск. Однако никакая бомбардировка не сможет уничтожить всю окопавшуюся вражескую армию. Воздушная кампания нанесла огромный урон лишь организации иракских войск, их службам материально-технического обеспечения и боевому духу, поскольку непрерывная бомбардировка без возможности ответить вгонит в депрессию любого.

Сухопутное наступление

Войскам коалиции противостояли более 500 тыс. иракских солдат, распределенных по границе с Саудовской Аравией. Их прикрывали обширные минные поля, а сами солдаты укрывались в протяженной линии окопов. Передовая линия состояла, в основном, из мобилизованных солдат и второклассных воинских частей, а элитные танковые дивизии Республиканской гвардии находились в тылу в сотне километров.

План иракцев был рационален: пассивно обороняться в окопах смогут солдаты любого качества, и, даже если они не устоят, то нанесут врагу большие потери. Если же потрепанные войска коалиции прорвутся сквозь оборону, то по ним ударят хорошо обученные и мотивированные бойцы, вооруженные вполне современными танками Т-72.

close 100% Американская бронетехника перед наступлением US Navy

Наступление войск коалиции (общей численностью 650 тыс. человек) началось ранним утром 24 февраля и имело разные задачи в трех секторах. В самом восточном секторе, непосредственно напротив Кувейта, наступала американская морская пехота при поддержке арабских союзников. Их задача могла показаться самой скучной: методично делать проходы в густых минных полях и медленно наступать сквозь них, дойдя в конечном итоге до самого Кувейта.

В центральном секторе командование сосредоточило 1400 основных боевых танков Abrams и Challenger при поддержке БМП.

Этот бронированный кулак должен был проехать сквозь иракскую оборону, повернуть вправо и атаковать части Республиканской гвардии, чтобы лишить их возможности контратаковать.

Атака войск западного сектора должна была стать самой креативной. 16 тыс. бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии, распределенные по 350 вертолетам, должны были пролететь 240 км вглубь Ирака и атаковать одну из тыловых позиций. После этого им предстояло обустроить там передовую базу, и уже с нее вторым вертолетным десантом атаковать следующую позицию на сотню километров глубже первой.

Бои на первой линии обороны складывались для американцев и их союзников удачно. Сжато сценарий типичного боя выглядел так. Иракцы видели надвигающуюся на них бронетехнику и пытались уничтожить ее артиллерией. У них не было передовых артиллерийских корректировщиков, потому огонь был весьма неточен.

Зато ответ американской артиллерии первыми залпами накрывал иракские гаубицы, а затем и остальные войска. Во многом этому способствовали контрбатарейные радары, которые показывали, откуда ведется огонь, но куда важнее, что армия США активно использовала полевую разведку и отработала процедуру запроса артиллерийского удара от пехотинцев. Периодически иракские позиции атаковали бомбардировщики или вертолеты, так что как правило к тому моменту, когда американские танкисты и пехотинцы доезжали до линии обороны, многие враги уже были готовы сдаться, и оставалось лишь подавить сопротивление оставшихся, забившихся в окопы.

close 100% Иракские солдаты сдаются в плен саудовским Laurent Rebours/AP

Аналогично выглядела атака парашютистов 101-дивизии. Их выбросили в паре километров от вражеской позиции вместе с легкими 105-мм гаубицами, которые привезли тяжелые вертолеты CH-47 Chinook. Десантники продвигались под прикрытием артиллерийского огня, атак вертолетов и непрерывной бомбардировки с F-16 и A-10. Иракцы находились глубоко в тылу и не понимали, как перед ними внезапно оказались десятки тысяч вражеских солдат, да еще и с артиллерией, потому первые защитники начали сдаваться уже через час после начала боя.

Пушки и броня

Успех на обоих флангах наступления и преодоление минных полей по всему фронту позволили генералу Норманну Шварцкопфу бросить в прорыв через центр накопленный танковый кулак. На третий день наступления американо-британская бронетехника достигла района, где должны были находиться элитные танковые войска противника. К тому моменту иракцы понимали, что война проиграна, и войска начали бежать из Кувейта. В связи с этим перед Республиканской гвардией стояла задача: выстоять как можно дольше, чтобы дать армии отступить и не попасть в кольцо.

Крупнейший танковый бой со времен Второй мировой войны произошел 26 февраля, когда 200-300 бронемашин коалиции встретили 300-400 танков и БМП Ирака. Сражение, получившее название 73 Easting (так обозначалась эта точка на американских картах) , началось с того, что британо-американские танки продвигались в песчаной буре, и потому им не помогали вертолеты-разведчики. В итоге Abrams внезапно оказались перед ожидающими их Т-72 на дистанции в 1300 метров — и началась классическая перестрелка, подобная той, что показывают в кино о войне или в компьютерных играх про танки. На дистанции в упор уже не играют большой роли ни построения, ни маневры, и исход зависит от того, кто лучше стреляет и у кого лучше техника.

close 100% Уничтоженный иракский танк David Longstreath/AP

В результате иракцы потеряли 160 танков и 180 единиц другой бронетехники, а американо-английский корпус — ни одного танка и одну БМП Bradley.(Houlahan, Thomas (1999), Gulf War, The Complete History) В одном из эпизодов рота танков Abrams с приданными БМП уничтожила целый иракский танковый батальон без единой потери. В основном этого удалось добиться за счет тепловизора, который видит сквозь песчаную бурю; в 1,5-2 раза большей прицельной дальности, чем у Т-72; толстой лобовой брони; мощной пушки со снарядами из обедненного урана, а так же регулярных тренировок танкистов.

На следующий день произошел второй крупный танковый бой за «гряду Медины» (название дано по танковой дивизии «Медина», занимавшей там оборону). В нем иракский результат был чуть лучше: им удалось подбить четыре танка и две БМП, потеряв более 180 танков и 120 БМП. Однако задачу Республиканская гвардия частично выполнила: иракские войска по большей части успели сбежать из Кувейта, за исключением тех, кого расстреляли на шоссе с воздуха. 27 февраля Саддам официально объявил об отступлении из захваченного королевства.

close 100% Танк с устройством для обезвреживания мин David Longstreath/AP

Войска коалиции вернули Кувейт чуть больше, чем за три дня. Безвозвратные потери от действий противника составили 137 человек, из них 113 американцев. Ирак проиграл, потеряв от 20 до 50 тыс. человек и был вынужден выплатить крупную контрибуцию. Важнейшим итогом также стало переосмысление роли авиации на поле боя: ничто не может сравниться в эффективности с регулярными безнаказанными ударами управляемыми бомбами и ракетами, в том числе глубоко в тылу. Вместе с тем, в очередной раз подтвердилось, что войну нельзя выиграть одной бомбардировкой, а прогнать противника с земли могут лишь наземные войска в прямом контакте (если только он не решит сдаться заранее).