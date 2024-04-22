В мозге Ленина сифилис не нашли. Спор о причине его смерти разгорелся с новой силой Академик РАН Иллариошкин: у Ленина не было нейросифилиса

Со смерти Владимира Ильича Ленина прошло уже 100 лет, но до сих пор в медицинских и научных кругах не утихают горячие споры о диагнозе, который привел к его гибели 21 января 1924 года. В 2020 году врач-исследователь Валерий Новоселов опубликовал дневник врачей В.И. Ульянова, где описано состояние Ленина на протяжении двух последних лет его жизни. Из изученных документов Новоселов сделал вывод, что Ленин умер от нейросифилиса, что тогда замалчивалось. Хранители мозга вождя революции, специалисты Института мозга Научного центра Неврологии утверждают, что это не так.

Дело врачей

Непосредственной причиной смерти Ленина, как было написано в посмертных документах, стало кровоизлияние в четверохолмие (зона в мозге, которая включает подкорковые центры зрения и слуха).

В заключении врачей, которое дано в акте патолого-анатомического вскрытия Ленина написано: «Основой болезни умершего является распространенный артериосклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания (Abnutzungssclerose). Вследствие сужения просветов артерий мозга и нарушения его питания от недостаточного потока крови наступали очаговые размягчения ткани мозга, объясняющие все предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи)».

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Этот акт подписали десять врачей, в числе которых профессор А.И. Абрикосов, Н. Семашко, профессор Ферстер и другие. Интересно, что этим же днем датируется и другой документ «Бюллетень от 21 января о состоянии здоровья Владимира Ильича Ленина». Эту бумагу, в которой нет причины смерти, уже подписало одиннадцать врачей, — те же плюс Федор Александрович Гетье — доктор семьи Ульяновых.

По мнению врача-исследователя Валерия Новоселова, это говорит о том, что Гетье был не согласен с причиной смерти, которая указывается в акте патолого-анатомического вскрытия.

«Акт не подписал личный врач семьи Федор Александрович Гетье. Причем бюллетень, где говорится о кровоизлиянии, Гетье подписал. Получается, он был согласен с непосредственной причиной смерти — разрывом сосуда, кровоизлиянием. Но не согласен с тем, что вызвало этот разрыв», — рассказал «Газете.Ru» Новоселов.

Споры вокруг диагноза

По мнению Новоселова, истинной причиной смерти Ленина был нейросифилис. Нейросифилис — поражение головного или спинного мозга. Вызывается бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) и возникает обычно у тех, кто долгое время не лечился от сифилиса.

close 100% Из личного архива

«Те специфические препараты, которые ему давали, применялись тогда только для лечения этого заболевания. Периодически, как написано в дневнике, Ленину делали реакцию Вассермана, выясняли, есть ли у него Treponema pallidum — возбудитель сифилиса», — объясняет Новоселов.

Академик РАН, директор Института мозга Научного центра Неврологии, в одной из лабораторий которого хранится мозг Ленина, Сергей Иллариошкин категорически не согласен с выводами Валерия Новоселова.

В интервью «Газете.Ru» академик рассказал, что специалисты Института мозга искали возбудитель сифилиса Treponema pallidum, но не нашли его ни в одном срезе мозга.

«Не было там никакого сифилиса. У Ленина, видимо, был тяжелый атеросклероз, связанный с генетическими особенностями. Мы нашли несколько плохих полиморфизмов вариантов генов, которые запускают кальцевый обмен по неблагоприятному пути. Поэтому у него был атеросклероз с ранней особой кальцификацией патологическое поражение артерий с высокой концентрацией кальция в них. Поэтому и писали, что по сонной артерии можно было стучать пинцетом, как по камню. Такое бывает, но редко. То есть атеросклероз бывает с кальцификацией, но там, видимо, еще помогла генетика. Поэтому атеросклероз стал клинически значимым, он протекал катастрофически, приведя к серии повторных ишемических инсультов», — рассказал «Газете.Ru» Сергей Иллариошкин.

close 100% Сергей Иллариошкин Архив Научного центра неврологии

Также академик в разговоре с изданием отметил, что готовится зарубежная научная публикация, посвященная этому вопросу. Сергей Иллариошкин считает, что будущая публикация станет исчерпывающим ответом на вопрос «от чего умер Ленин?»

ДНК Ленина

Для публикации ученым нужно было доказать, что изучался именно мозг Ленина, необходимо подтверждение принадлежности изученных образцов тканей именно ему. Поэтому специалисты Института мозга Научного центра Неврологии из этих образцов выделили ДНК, и сейчас она сравнивается с ДНК родственников Ленина. Ученые нашли внука брата Ленина — Дмитрия Ульянова — и пригласили его для подтверждения родства.

«Мы сейчас на стадии подтверждения родства. Это не так просто сделать, так как родство непрямое. Если мы подтвердим, что это он, дальше можно говорить, что мы там нашли. Потому что нам скажут: «Его возили во время войны в Куйбышев, вернули обратно, неизвестно что там лежит у вас», — объясняет академик Иллариошкин.

По его словам, исследователи обращались официально в комендатуру Кремля, чтобы взять ДНК от тела Ленина, которое лежит в мавзолее. И ученым в этом доступе отказали.

close 100% Гроб с телом Владимира Ленина в траурном зале Мавзолея Олег Ласточкин/РИА Новости

«Конечно, сравнить две ДНК от среза мозга и от тела было бы самым простым вариантом», — говорит академик.

К работе над выделением ДНК из мозга Ленина был привлечен российский ученый-генетик, научный руководитель Научного центра генетики и наук о жизни университета «Сириус», академик РАН Евгений Рогаев. Его же ранее приглашали и для идентификации останков царской семьи.

close 100% Академик РАН Евгений Рогаев Телеканал «Россия Культура»

Евгений Рогаев в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что ДНК Ленина выделена.

«ДНК Ленина мы выделили, — эта работа закончена. Действительно из этих срезов мозга можно выделить ДНК бактерии Treponema pallidum. Но результатов этого анализа мы не можем сообщить до опубликования научной статьи», — сказал Рогаев «Газете.Ru».

Так был ли сифилис?

По словам ведущего научного сотрудника Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессора кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) и профессора Гёттингенского университета (Германия) Константина Крутовского, вопрос обнаружения ДНК Treponema pallidum в срезах мозга Ленина — ключевой.

«Если ДНК Treponema pallidum в исследуемых образцах найдена не была, то есть два варианта. Первый: ее действительно там нет, и тогда мы можем только спекулировать: или ее не было изначально, или болезнь была вылечена, а умер Ленин от остаточных осложнений, а возможно по другим причинам. Второй, менее вероятный: ДНК не нашли, так как она присутствовала в следовых количествах или почти отсутствовала в изученных образцах. В этом случае необходим дополнительный анализ с большим числом разных образцов и достаточной глубиной секвенирования. Только когда выйдет научная статья, можно будет это оценить и понять, насколько тщательно искали ДНК трепонемы», — объяснил «Газете.Ru» Константин Крутовский.

close 100% Константин Валерьевич Крутовский Фото из личного архива

По мнению ученого, бактериальный геном Treponema pallidum хоть и относительно мал (чуть больше одного миллиона нуклеотидов) и в три тысячи раз меньше генома человека, но, тем не менее, обладает достаточно большим размером для того, чтобы быть найденным в срезах мозга. Мозг Ленина сразу после смерти был иссечен на 30 953 тончайших среза для изучения. Технология выделения ДНК из таких срезов и последующего ее секвенирования (прочтения) хорошо отработана. Поэтому найти даже незначительные бактериальные примеси в таких образцах методами современного секвенирования и биоинформатического анализа возможно.

«Но здесь обязательна независимая экспертиза ДНК. В этом случае ученые должны послать анонимную ДНК в хорошую лабораторию или секвенирующий центр, где им независимо подтвердят или опровергнут уже существующие выводы. Но вполне возможно, что ученые Института мозга Научного центра Неврологии уже это сделали», — говорит Крутовский.

След от заметания следов

Итак, допустим, ДНК возбудителя сифилиса Treponema pallidum в срезах мозга Ленина не найдена, — получается у него был атеросклероз. Но для чего же в этом случае держать дневник лечащих врачей Ленина «под грифом секретно»?

Ситуация осложняется тем, что у дневника есть двойник. Дневник-оригинал хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) как 16 фонд, опись 2, дело 10. Двойник — там же, но как 16 фонд, опись 2, дело 13. Двойник появился после того, как один из его авторов, лечащий врач Ленина Алексей Михайлович Кожевников, уже после смерти Ленина внес в него некоторые изменения, что-то подправил.

То, что эти документы действительно существуют, «Газета.Ru» подтвердила, обратившись в РГАСПИ с просьбой выдать их в читальный зал. На это последовал отказ, так как документы не прошли рассекречивания. Там же «Газете.Ru» сказали, что режим секретности будет продлен на неопределенный срок.

Получается, единственным исследователем, который добился выдачи дневника был Валерий Новоселов. Впрочем, параллельно с ним, как выяснила «Газета.Ru», те же документы изучала и научный сотрудник научно-просветительского отдела музея «Горки ленинские» Светлана Генералова. Она подтвердила изданию, что Валерий Новоселов видел подлинники документов, работал с ними. Второе подтверждение этого факта «Газета.Ru» получила из письма №788 от 09.11.2017 от РГАСПИ Новоселову, в котором архив подтверждает выдачу исследователю документов. Третье подтверждение содержится в мотивировочном решении суда, так как Новоселов судился с Росархивом.

Сомнений нет: Валерий Новоселов работал с подлинником документа, с полным вариантом «Дневника доктора А.М. Кожевникова» (еще этот документ называют «Дневники дежурных врачей В.И. Ульянова). В своей книге «Смерть Ленина. Медицинский детектив» Новоселов приводит полный текст этих дневников за исключением некоторых физиологических подробностей жизни пациента в силу этических причин.

Валерий Новоселов убежден, что Ленина лечили именно от нейросифилиса.

close 100% Из личного архива Валерия Новоселова

«Документ, с которым я работал (документ ограниченного доступа из Ленинского фонда (16 фонд, дело 10, опись 2), четко указывает, что с самого начала пациента Ульянова лечат только от нейросифилиса. Никаких сомнений нет. Лечат его постоянно и упорно, а начинают уже через несколько дней после первичного осмотра и назначения пациенту врачом нейросифилидолога А.М. Кожевникова. С июля 1922 года начинается очень серьезное и курсовое лечение арсенобензольными препаратами лекарства с мышьяком в стандартных схемах того времени. Это сочетается с втираниями препаратов ртути и инъекциями висмута», — рассказал Новоселов «Газете.Ru».

Так как антибиотиков во времена Ленина еще не существовало, его лечат очень неэффективными препаратами, которые сами по себе, будучи примененными даже к здоровому человеку, могли бы вызвать недомогание или даже смерть. Вероятно, тут тот самый случай, когда сумма всех этих факторов сыграла роль в смерти В.И. Ленина.

Но возникает еще один вопрос: а что, если Ленина сознательно или несознательно лечили неправильно?

Могли и вылечить

Впрочем, Ленина могли лечить правильно и… вылечить! То есть сделать так, что ни одной Treponema pallidum в его мозгу не осталось бы. Тогда ни в одном из срезов мозга обнаружить возбудитель сифилиса будет невозможно.

close 100% Тело В.И.Ленина в мавзолее на Красной площади, 1993 год Vladimir Persianov/Reuters

Это один вариант.

Кроме того, существует мнение, что трепонему в срезах мозга обнаружить было невозможно в принципе. Так как произошло ингибирование (разрушение) бледной трепонемы за счет формалина. И нет результата исследования спинномозговой жидкости или рентгена позвоночника.

Так считает доктор медицинских наук Денис Заславский, автор многочисленных работ по сифилису.

«Реально сейчас лабораторно подтвердить диагноз Ленина невозможно. Но по косвенным клиническим симптомам, которые описывали В.М. Бехтерев, В.П. Осипов и В.И. Теребинский, можно выдвинуть ретроспективно предполагаемый диагноз. Лично моя гипотеза такова: у него был не сифилис головного мозга, а гумма — опухоль ткани нервной системы при третичном сифилисе. Так называемая спинная сухотка. Если бы сохранили спинной мозг Ленина, можно было бы в нем найти костную гумму или гумму мягких тканей. А если исследовать головной мозг, то гуммы там не будет. Ее там и не нашли. И действительно, по картине разрушений в мозге можно спутать сифилис с инсультами. Специфику сифилиса может подтвердить только нахождение бледной трепонемы», — объяснил «Газете.Ru» Денис Заславский.

close 100% Денис Заславский Из личного архива

По словам врача, сейчас найти трепонему в мозге нереально, так как бледная трепонема — это факультативный анаэроб, — она моментально погибает при доступе кислорода и тем более при соприкосновении с формалином.

«Если посмотреть, что пишет профессор Бехтерев и что пишет врач Владимир Ипполитович Теребинский в своей книге «Сифилис и борьба с ним» и отдельной работе «О причинах смерти В.И. Ленина по данным протокола вскрытия (Lues cerebri)», то я скорее склоняюсь к рабочему диагнозу «сифилис», — говорит Заславский.

Мнение профессора-сифилидолога Владимира Ипполитовича Теребинского Заславский приводит в своей книге «Венерические болезни и дерматозы аногенитальной области».

Спинная сухотка — это новый предполагаемый диагноз, который выдвигает известный в России врач Денис Заславский. Судя по всему, основные споры по поводу истинной причины смерти Ленина еще впереди.