«Под сильным давлением Украины»: ЦЕРН перестала сотрудничать с Россией

ЦЕРН прекратила сотрудничество с научными институтами РФ и Белоруссии. С 1 декабря ученые, связанные с российскими организациями, не будут допущены к объектам. Им также придется сдать французские и швейцарские виды на жительство. Как подчеркивали в ЦЕРН, совместную работу приостановили после начала СВО, а нынешнее решение — «более формальное». По словам президента «Курчатовского института», россиянам предлагали работать в международном статусе, но те отказались. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) завершила сотрудничество с научными институтами России и Белоруссии и не будет его продлевать. Как сообщает портал Swissinfo, решение затронет только научные проекты между ЦЕРН и учреждениями двух стран. При этом сотрудничество с учеными из России, работающими по другим соглашениям, продолжится.

Зарубежные ученые были против исключения специалистов из России, но такой вердикт выносился на уровне правительств, заявил РИА Новости помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, иностранные исследователи хотели и дальше работать с российскими коллегами.

«Насколько я знаю, научный блок выступал за то, чтобы отклонить [предложение]», — сказал он на полях IV Конгресса молодых ученых.

Решение было принято «под очень сильным давлением Украины» и иностранные коллеги это хорошо понимают, добавил он.

Чем занимается ЦЕРН? ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория по фундаментальным исследованиям в области физики элементарных частниц. Расположена на границе Швейцарии и Франции. Исследования проводятся с использованием Большого адронного коллайдера. В ЦЕРН состоят 23 страны, Россия и Украина в их число не входят. В организации работают около 2,5 тыс. ученых, еще около 13,5 тыс. специалистов из 77 стран участвуют в экспериментах. В этом году лаборатория отмечает 70-летие.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает [в Швейцарии]. Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября», — говорил РИА Новости представитель организации Арно Марсолье.

Решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами анонсировали еще в марте 2022-го, сразу после начала военного конфликта на Украине. Тогда же организация лишила РФ статуса наблюдателя. 17 июня 2022 года совет ЦЕРН объявил, что не будет продлевать соглашения о сотрудничестве с Москвой и Минском после истечения сроков их действия в 2024 году.

Удар по исследованиям

Организация признает, что отсутствие ученых из России будет ощутимым, однако считает, что сможет компенсировать потери. В ЦЕРН напомнили, что Москва не платила взносы в бюджет организации и не обладала правом голоса, а выступала в статусе наблюдателя. Число белорусских ученых в организации также было «традиционно невелико», добавили в ЦЕРН.

«Россия накопила огромный опыт в инженерной области. Не то чтобы из-за прекращения сотрудничества [с россиянами] некоторые исследования станут невозможными, но это все равно заметно усложнит работу ЦЕРН, могут даже возникнуть задержки», — заявила в беседе с DPA немецкий физик Беате Хайнеманн, директор отдела физики элементарных частиц лаборатории DESY в Гамбурге.

Член правления ЦЕРН Йоахим Мних выразил надежду, что «серьезных потерь в плане получения научных результатов не будет».

«Российские ученые передали свой опыт коллегам, насколько это было возможно», — уточнил он.

Профессор НИУ ВШЭ Федор Ратников, сотрудничавший с ЦЕРН, говорил изданию «Коммерсантъ», что ему и его коллегам не ясно, сохранят ли они возможность использовать данные, полученные в ходе совместных экспериментов после ноября 2024 года.

По его словам, после прекращения сотрудничества с ЦЕРН ученые смогут продолжать схожие исследования на установках в России, Китае или Японии, «но доступ к уже полученным на БАК данным важно сохранить для развития фундаментальной науки».

Работа «под нейтральным флагом»

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук ранее заявлял в беседе с РИА Новости, что западные страны предлагали ученым из России продолжать работать в ЦЕРН, получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Однако Россия от такой «схемы» отказалась.

«После начала спецоперации наши бывшие партнеры начали ограничивать наше участие в совместных проектах и выталкивать из ЦЕРНа. Они лишили доступ в ЦЕРН сотрудников российских институтов», — сказал он.

Тогда, по словам Ковальчука, российским сотрудникам предложили вернуться в Россию в свои родные институты и зачислиться по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. С этой новой международной аффилиацией они могли продолжить работу в ЦЕРН.

Ковальчук заявил, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут», но Россия «по двойным стандартам работать не будет».

Газета The Guardian в прошлом году сообщала, что ряд ученых из организации отказались публиковать работы с указанием имен российских коллег-соавторов. В январе 2023 года публикация более 70 исследований задерживалась из-за дискуссии об упоминании ученых из РФ.