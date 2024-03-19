«Никто не в восторге». ЦЕРН прекращает сотрудничество с учеными из России Лаборатория ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией физиками

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в ноябре прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией. Задачи на Большом адронном коллайдере в скором времени возьмут на себя другие ученые.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) 30 ноября прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией. Руководство одной из крупнейших в мире лабораторий уже ищет ученых, которые возьмут на себя задачи на Большом адронном коллайдере вместо россиян.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сказал РИА Новости официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

Он напомнил, что ЦЕРН больше не получает финансирования от России, и там готовятся к тому, чтобы «задачи на Большом адронном коллайдере в будущем взяли на себя другие группы» .

ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, расположенная на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. В ЦЕРН состоят 23 страны, Россия из-за СВО не входит в их число.



(Европейская организация по ядерным исследованиям) — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, расположенная на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. В ЦЕРН состоят 23 страны, Россия из-за СВО не входит в их число. Большой адронный коллайдер (БАК) — это ускоритель заряженных частиц, протонов и тяжелых ионов. Он создан для проведения экспериментов в области физики высоких энергий, обнаружения новых элементарных частиц и новых видов взаимодействия. Это самый мощный ускоритель в мире с энергией соударения 6,5 ТэВ и энергопотреблением 180 МВт. Он потребляет около 10% от общего годового энергопотребления кантона Женева. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

Директор Института ядерной физики сибирского отделения РАН имени Будкера в Новосибирске Павел Логачев в конце декабря рассказывал, что сотрудники института будут сотрудничать с ЦЕРН до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран. По словам Логачева, руководство ЦЕРН старалось способствовать участию в работе российских специалистов, так как «все понимают, что наука не должна политизироваться», а от приостановки участия России в проекте «никто не в восторге» .

В марте 2022 года ЦЕРН приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и решила не продлевать сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине. ЦЕРН обещала соблюдать международные санкции в отношении России.

В январе 2023 года британская газета The Guardian рассказала, что ученые ЦЕРН не могли договориться, как указывать российских и белорусских исследователей в качестве соавторов их научных работ о Большом адронном коллайдере и указывать ли их вообще. В итоге они решили временно не обнародовать эти работы.