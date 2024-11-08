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Российским ученым предложили работать под «нейтральным флагом»

Ковальчук: Запад придумал схему в обход России для работы ее ученых в ЦЕРН

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CERN

Западные страны предлагают ученым из России продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне в Московской области, но РФ по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет. Об этом РИА Новости заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«После начала спецоперации наши бывшие партнеры начали ограничивать наше участие в совместных проектах и выталкивать из ЦЕРНа. Они лишили доступ в ЦЕРН сотрудников российских институтов», — сказал он.

По его словам, Запад предложил, чтобы все российские сотрудники, которые работали в ЦЕРН, вернулись в Россию в свои родные институты и зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а после с этой новой международной аффилиацией продолжили работу в ЦЕРН.

Ковальчук заявил, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут», но Россия «по двойным стандартам работать не будет».

«Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — заключил он.

В сентябре официальный представитель Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Арно Марсолье заявлял, что процесс передачи российских проектов институтам других государств в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с РФ завершен.

Ранее на Украине заявили, что ЦЕРН якобы предоставляет лазейку для РФ к технологиям Европы.

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