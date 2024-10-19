«Грязная бомба — журналистский штамп». Может ли Украина устроить в России радиоактивное заражение?

Украинское руководство намекнуло, что может разработать ядерное оружие в качестве альтернативы вступлению в НАТО. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что вместо настоящего ядерного оружия у Киева будет «грязная бомба». Именно ей в последние десятилетия часто пугали журналисты: то она может появиться у чеченских террористов, то ее собирают из бытовых приборов в Лондоне. О том, что такое «грязная бомба» и почему ее пока ни разу не применили — в материале «Газеты.Ru».

Бомба вместо НАТО

17 октября украинский президент Владимир Зеленский пересказал недавний диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом о возможных исходах конфликта на Украине. По его мнению, единственная альтернатива вступлению в НАТО — это возвращение ядерного статуса . «Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс», — сказал он Трампу.

Пресса и политики на Западе отреагировали на это заявление весьма серьезно. По мнению некоторых аналитиков, Зеленский начинает прощупывать почву для шантажа европейских стран, чтобы заставить их увеличить военную помощь Украине или принять ее в НАТО, что американские власти делать не хотят из-за опасения противостояния с Россией. Насколько реально для Украины за короткий срок создать настоящее ядерное оружие — вопрос открытый, поскольку все остальные страны, у которых оно есть, потратили на это несколько лет с момента принятия решения.

Между тем, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Зеленского, на самом деле, выдают планы по созданию «грязной бомбы».

«Для этого у него (украинского режима. — «Газета.Ru») есть все возможности: сырье, технологии, специалисты. А для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория советских времен. Часики тикают», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно популярному представлению, «грязная бомба» способна создать серьезное радиационное заражение в месте взрыва. Для ее сборки не нужен высокообогащенный уран или плутоний, а также точное знание схемы заряда, поэтому в основном она интересует террористов-подпольщиков. Например, в 2004 году в Лондоне задержали людей, которые пытались создать «грязную бомбу» на основе америция-241, извлекая его из датчиков дыма.

Медленное оружие

»«Грязная бомба» — это, во многом, журналистский штамп, работающий в качестве страшилки. Однако у него есть основа в реальности», — рассказал «Газете.Ru» инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Он отметил, что в 1950-е ряд стран, в том числе СССР, разрабатывали радиологическое оружие, целью которого было снижение боеспособности войск противника, для этого нужно было распылить над солдатами радиоактивные вещества.

Вариантов устройства у такого оружия было несколько, но в самом общем виде его можно описать так: радиоактивный материал превращается в мелкий порошок и размещается вокруг небольшого заряда взрывчатки. В нужный момент взрывчатка детонирует и распыляет радиоактивный материал вокруг, поражая находящихся рядом людей, технику и местность.

«Радиологическое оружие нигде так и не было принято на вооружение ни в одной стране. У него мало плюсов и очень много минусов, из которых главный — очень медленное действие. Даже после получения человеком смертельной дозы радиации наступает фаза «ходячего трупа»: солдат остается боеспособным, но гарантированно погибнет через несколько дней или недель с почти нулевыми шансами шансами на спасение. Можно вспомнить, как пожарные, ликвидировавшие аварию на ЧАЭС и получившие очень большую дозу радиации, умирали потом в московском госпитале. Генералам такое оружие не интересно, и если уж решили идти против законов и конвенций, намного выгоднее использовать оружие химическое», — отметил Ожаровский.

Тем не менее создать вариант «грязной бомбы» может любая страна, обладающая ядерной промышленностью, в том числе и Украина, под контролем которой находится три атомных электростанции.

Плохо подходит для террора

Авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) может служить аналогом взрыва «грязной бомбы», но циклопического размера. Тогда энергия теплового взрыва была эквивалентна десяткам тонн тротила, а в воздух было выброшено также несколько десятков тонн содержимого реактора. Для сравнения, полезная нагрузка типичной баллистической или крылатой ракеты составляет от 200 до 800 кг, причем в эту массу должна входить как взрывчатка, так и радиоактивный материал. Для точной оценки ущерба от такой ракеты необходимо знать, что в ней служит радиоактивным материалом, но в любом случае масштаб поражения даже отдаленно не будет напоминать аварию на ЧАЭС.

«Гораздо опаснее не «грязная бомба», а возможная диверсия или авария на одной из атомных станций России и Украины , возле некоторых из которых идут активные боевые действия. Некоторые ядерные реакторы ничем не прикрыты, но даже те, над которыми установлен бетонный колпак, не рассчитаны на целенаправленную бомбардировку. Пробить толстые стальные стенки самого реактора удастся вряд ли, но даже серьезное повреждение трубопроводов первого контура может вызвать крупную радиационную аварию. Там речь может идти не о десятках килограмм, а о тоннах выброшенного материала», — рассказал Ожаровский.

Если же гипотетическая «грязная бомба» взорвется над одним из городов, число жертв при грамотной работе служб гражданской обороны может быть очень маленьким. При возникновении радиационной опасности жителям потребуется как можно скорее закрыть все окна и временно не покидать дома. На улице же будет необходимо носить респиратор, капюшон для защиты волос, а также при входе в помещение снимать верхнюю одежду и складывать в специальное место. Подробно эти меры описаны в учебниках ОБЖ и брошюрах по гражданской обороне.

«Существуют два типа воздействия ионизирующего учения на организмы — внешнее и внутреннее. Самое страшное — это внутреннее, когда человек вдохнул, проглотил или втер радиоактивный материал, который вывести очень трудно. Именно поэтому необходимо спрятаться в помещении, чтобы не надышаться радиоактивной пыли. Если же радиоактивный материал просто лежит на улице, мимо него нужно проходить как можно быстрее и уходить как можно дальше. Без вдыхания и проглатывания вы не успеете получить опасную дозу облучения», — объяснил ученый.

За десятилетия с тех пор, как люди открыли радиоактивность, «грязная бомба» или ее аналоги ни разу не были активированы, несмотря на периодические сообщения в медиа о такой угрозе. Это подтверждает ее потенциальную неэффективность.