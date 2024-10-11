Ядерная война на повестке. За что дали Нобелевскую премию мира

Словосочетание «Нихон Хиданкё» в России не на слуху, да и на Западе об этой организации мало кто слышал. Это борцы против ядерного оружия, костяк которых составили выжившие в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В 2024 году им вручили Нобелевскую премию мира — но не в связи с конкретными заслугами, а из-за того, что впервые за многие десятилетия мир начал всерьез бояться ядерной войны. «Газета.Ru» рассказывает о «Нихон Хиданкё» и о том, чем руководствовался Нобелевский комитет при выборе победителя.

Выжившие

В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация «Нихон Хиданкё». Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета во время официальной церемонии.

«Нихон Хиданкё» — это сокращение от полного названия Nihon gensuibaku higaisha dantai kyōgi-kai, что в переводе означает: Японская конфедерация организаций жертв атомной и водородной бомбы. «Это низовое (народное. — «Газета.Ru») движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (так называемые хибакуся) получает Премию мира за усилия по освобождению мира от ядерного оружия и за демонстрацию личных свидетельств того, почему ядерное оружие никогда не должно применяться вновь», — заявил представитель комитета на церемонии.

close Сопредседатель организации «Нихон Хиданкё» Тосиюки Мимаки, переживший атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году, во время пресс-конференции после вручения организации Нобелевской премии мира, Хиросима, Япония, 11 октября 2024 года Kyodo/Reuters

В наши дни для большинства людей ядерное оружие — это один из атрибутов апокалипсиса, и потому решение комитета кому-то может показаться странным: зачем награждать премией за доказательство очевидного. На самом деле, табу на применение ядерного оружия появилось сравнительно поздно. Если открыть военные планы 1950–1960-х годов, то можно заметить, что генералы и политики были в курсе мощи атомного оружия и предполагали, что война между двумя ядерными державами может привести к колоссальному ущербу для обеих стран. Однако это не складывалось у них в голове в целостную картину апокалипсиса с пониманием того, что победитель в ядерной войне не будет отличаться от побежденного, а образ жизни человечества после нее не будет прежним.

Этот взгляд изменился в том числе благодаря «Нихон Хиданкё». На момент создания организации в 1956 году мало кто в мире знал о лучевой болезни, о страшных мутациях, от которых страдают дети выживших, о связанных с радиацией онкологических заболеваниях. Судьба выживших в бомбардировках долго скрывалась, точнее, была мало кому интересна. «Нихон Хиданкё» боролась за то, чтобы свидетельства хибакуся услышал каждый человек на планете.

close Воздействие ядерного взрыва на жилой дом Atomic Archive

В первые годы существования организация, которая и так задумывалась как горизонтальная (без вертикальной иерархии, ведущей к руководителю), пережила раскол. В авангарде борьбы против ядерного оружия в 1950-е были социалисты и коммунисты, поскольку это был удобный повод заклеймить капиталистическую Америку. Однако когда стало известно, что СССР также проводит крупномасштабные ядерные испытания, многие левые заявили, что бороться следует только против ядерного оружия империалистов, а в коммунистическом ядерном оружии нет ничего плохого. Поэтому в префектуре Хиросима долгое время (возможно, до сих пор) существовали две «Хиданкё», — обычная и социалистическая. Однако в целом организация настаивает на полном ядерном разоружении, независимо от политических взглядов владельца атомной бомбы.

Почему премию дали именно им?

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, как и любая другая трагедия, с каждым годом стираются из памяти. «Нихон Хиданкё» была важной организацией в эпоху Холодной войны, однако в последние годы она никак не прославилась.

«Однако это решение комитета очень органично вписывается в исходную идею Альфреда Нобеля. Он хотел, чтобы его премия была не светским мероприятием или развлечением, а представляла собой инструмент влияния на международную политическую дискуссию, который подталкивает ее к миру. Дискуссия же о ядерном оружии за последние полтора-два года превратилась из маргинальной в центральную после долгого перерыва. После окончания Холодной войны страх перед ядерным оружием стал сходить на нет, перестал быть актуальным. Сейчас же международная ситуация резко обострилась», — рассказал «Газете.Ru» профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Федор Лукьянов.

close Старшая сотрудница «Нихон Хиданкё» Масако Кудо общается с журналистами после вручения организации Нобелевской премии мира, Токио, Япония, 11 октября 2024 года Yoshio Tsunoda//AFLO/Global Look Press

В нынешней дискуссии о роли ядерного оружия, объясняет политолог, возникло два течения. Представители первого считают, что ядерное оружие это абсолютное зло и опасность, от которого надо поскорее избавиться. Вторые же, напротив, говорят, что ядерное оружие удерживает крупные державы от полномасштабной войны между собой. Это обсуждение играет важную роль для международной политики, и Нобелевский комитет решил в него вмешаться.

«Интересно, что их решение, на мой взгляд, играет на руку обоим лагерям. На первый взгляд, оно, безусловно, на стороне тех, кто против ядерного оружия, о чем прямо говорилось в мотивационной части на вручении. С другой стороны, те, кто говорят о необходимости ядерного сдерживания, тоже говорят, что человечество стало крайне легкомысленно относиться к ядерному оружию и перестало его бояться. А если не будет страха, считают они, не будет и сдерживания», — пояснил Лукьянов.

Получившая Нобелевскую премию мира японская организация «Нихон Хиданкё» на своем сайте не указывает статистику, сколько именно человек в ней состоит. Зато известно, что на 2023 год в мире осталось всего 113 тыс. выживших хибакуся. Трудно сказать, как получение премии скажется на мировой дискуссии о ядерном оружии, но оно наверняка сделает громче главный призыв «Нихон Хиданкё»:

«Мы, хибакуся, описываем реальные последствия атомной бомбардировки и рассказываем о наших страданиях, потому что хотим, чтобы никто больше не страдал так, как мы. «Не делайте больше хибакуся» — это наш призыв, за который мы отдаем свои жизни. К этому стремится также весь народ Японии и всего мира».