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Был ли я поручиком Ржевским? Отдел науки сходил к ясновидящим и погрузился в прошлые жизни

Почему ясновидящих-регрессологов трудно поймать на вранье о прошлых жизнях

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Когда у маленького ребенка обнаруживают редкий талант к математике, родители и учителя могут воскликнуть: «Наверное, в прошлой жизни ты был Карлом Гауссом!». Учение о переселении душ стало частью современного фольклора, и некоторые даже смогли сделать на нем бизнес. Ясновидящие, именующие себя «регрессологами», предлагают за деньги узнать, кем вы были в прошлой жизни и как это влияет на нынешнюю. Отдел науки «Газеты.Ru» посетил таких ясновидящих и выяснил, что они рассказывают на сеансах.

Ко всем трем ясновидящим я обратился с одинаковой проблемой. С детства меня якобы преследуют навязчивые ассоциации об одном историческом периоде — России начала XIX века, «пушкинской эпохе». О ней я якобы ничего не знаю, но всякий раз, когда вижу упоминания в литературе, кино или в документах, возникает ощущение чего-то знакомого и неприятного. Перед глазами проносятся вспышки воспоминаний: как я живу в ту эпоху, регулярно с кем-то спорю и ругаюсь, чувствую, что мной недовольны и чего-то от меня требуют. В этих флешбеках нет имен, лиц и общей картины ситуации, лишь эмоции и ощущения.

По моему расчету, тема незаконченного конфликта в прошлом должна казаться ясновидящим и эзотерикам перспективной. Я же, в свою очередь, планировал поймать регрессологов на незнании исторических реалий, если их рассказ о прошлом вдруг окажется подробным.

«Поручик Ржевский»

К регрессологу Ольге (все имена в тексте изменены), в отличие от других, пришлось ехать на личный прием. Ее дом находился в одном из спальных районов Москвы, и по опыту посещения других гадалок я боялся, что квартира будет напоминать наркопритон или ночлежку. Ольга смогла меня удивить: в доме была идеальная чистота, а сама ясновидящая, в отличие от многих, не пыталась казаться покладистой и клиентоориентированной.

Меня встретила женщина средних лет, которая по манере держаться напоминала школьного завуча по воспитательной работе: когда я попытался ответить на сообщение, она требовательным тоном сказала выйти из комнаты и положить телефон в коридор, потому что он «сбивает потоки».

Далее мы сели напротив друг друга, и я еще раз изложил свою проблему, о которой предупредил по телефону. Сразу после этого, без закатывания глаз и наложения рук на хрустальный шар, ясновидящая начала речь.

«Ну, конечно, такая прошлая жизнь не может не оставить следа на человеке. Ты был очень злым человеком, очень наглым и самоуверенным. Ты родился в обеспеченной, наверное, знатной семье, презирал родителей, но кичился их богатством и положением. Твоя жизнь была очень распутной, ты соблазнял чужих женщин и бросал их, когда они надоедали. Сейчас ты заставляешь чужих жен изменять?» — поинтересовалась она.

Мне захотелось уточнить: что значит «заставлять»? Угрозами, что ли? Но вместо этого я просто ответил, что таких случаев не было. Ольга никак не отреагировала на эту информацию (возможно, не поверила моим словам) и продолжила рассказывать про мои прошлые похождения и про то, сколько зла я причинил людям и как они меня ненавидят.

На вопрос, неужели она видит события в таких подробностях, ясновидящая с усмешкой ответила, что у нее такой дар и что именно ради него к ней обращаются люди. Спорить с ней и расспрашивать о деталях «дара» было тяжело: Ольга часто будто бы не слышала вопроса и вела диалог со своими мыслями в голове. В частности, несколько минут рассуждала, можно ли женщине изменять, если ее брак был по расчету, а к любовнику есть настоящие чувства, хотя я об этом не спрашивал. Затем ясновидящая перешла к ключевой сцене:

«Вижу, как однажды на приеме ты подошел к мужчине. Ты пришел поглумиться над ним и поиздеваться, поскольку недавно совратил его жену и [далее следовали бредовые описания половых актов]. Ты наслаждался безнаказанностью и тем, что он ничего не может ответить. Вот только ты не знал, что в этот момент он проклял тебя, отчего вскоре ты и погиб», — поведала регрессолог.

Ольга сказала, что этот человек в новом воплощении жив и сейчас. Зовут его Сергей, он может быть любого возраста, но точно находится среди моих знакомых. Если я хочу смягчить кармические последствия той распутной жизни, то должен установить с Сергеем хорошие отношения и, по возможности, помочь ему. А также никогда больше не совращать чужих жен.

Найти в словах Ольги исторические ошибки было непросто: супружеские измены и неприятные злобные люди существуют всю человеческую историю, а конкретики ясновидящая избегала. Например, невозможно представить, чтобы аристократ начала XIX века публично и в оскорбительных выражениях рассказывал какому-то человеку про то, как его жена ему изменяет. Однако Ольга не уточнила форму, в которой «я» донес эту информацию до мужа, — например, это могло быть сделано в виде тонкого намека, не нарушающего правила приличия.

Перед уходом я захотел спросить Ольгу, не навеян ли ее рассказ анекдотами про поручика Ржевского, но побоялся ее разгневать.

Сеанс гипноза

Диалог с регрессологом Анжелой происходил по телефону. Перед основным звонком она поставила условие: я должен сидеть в спокойном тихом месте без отвлекающих факторов, — и с первых минут сеанса я понял почему.

Анжела не заглядывала внутрь себя и не рассказывала о моем прошлом. Вместо этого она пыталась заставить это сделать меня. Я должен был войти в транс и оказаться в том моменте, который вызвал болезненные воспоминания о прошлой жизни.

«Расслабляйтесь, закрывайте глаза, сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. Я буду считать, а вы дышите по счету. С каждым вдохом и выдохом вы начинаете все больше расслабляться, сердцебиение замедляется, все, что вас отвлекает, теперь наоборот способствует расслаблению... Представьте, что рядом с вами или на вас опускается луч света. Свет может быть любой, главное не черный, не бордовый и не красный. Он постепенно окутывает вашу голову, ваше лицо, затылок, шею, плечи... Свет окутывает ваше тело все больше, и...» — медленно и с большими паузами говорила Анжела.

Здорового человека невозможно заставить что-то сделать против воли, «загипнотизировать». Однако голос Анжелы и правда звучал приятно, гипнотически и успокаивающе, так что, если бы я верил в происходящее, то, вероятно, мог бы ему поддаться и войти в подобие транса.

Так как я подыгрывал ясновидящей, то спустя несколько минут «представил» себя в комнате деревянного дома. На дворе был 1809 год (Анжела попросила назвать первое пришедшее в голову число), и за дверью комнаты меня якобы ждало нечто неприятное. Я очень хотел, чтобы не я делился с регрессологом своими фантазиями, а она со мной своими, поэтому сказал, что выйти за пределы комнаты не могу. Перехитрить Анжелу не удалось: вместо этого она начала читать со мной какое-то заклинание.

— Мой страх, от чего ты бережешь меня? Назови первое, что приходит в голову.
— Ответственность.
— Мой страх, спасибо, что бережешь меня от ответственности. Мой страх, от чего ты еще бережешь меня?
— Любовь.
— Мой страх, спасибо, что бережешь меня от любви. Мой страх, от чего ты еще бережешь меня? — и так далее почти десяток раз.

В действительности первыми приходящими в голову словами были «крокодил», «автобус» и «сыр», но тогда бы ясновидящая приняла меня за шутника. Когда мы перебрали все возможные страхи, Анжела сказала вытянуть свой страх, будто это моток веревки в груди, что я немедленно сделал.

После этого я «вышел» из комнаты и оказался перед какой-то женщиной. Я не смог сказать про нее ничего конкретного и вновь надеялся на фантазию Анжелы, но ее было не переиграть. Она предложила новое заклинание, которое я должен был повторять за ней: «Дорогая моя женщина. Я не знаю, что именно нас с тобой связывает, но я хочу закрыть все то, что во мне подымается в неожиданный для меня момент. Я хочу убрать все те спусковые крючки, которые запускают эти механизмы моего поведения. Я благодарю тебя за весь тот опыт, которым ты притянула меня по всем воплощениям. Все, что нас связывает, я умножаю, рассоздаю и уничтожаю». Последняя часть повторялась несколько раз на разные лады.

После этого Анжела «вывела» меня из транса так же, как и ввела, сказав, что теперь ощущение неприязни к XIX веку должно поутихнуть.

Ирония заключается в том, что, по сути, мы с Анжелой поменялись местами: не она стала ясновидящей проводницей в прошлое, а я сам за свои деньги.

Не одна, а целых пять

Регрессолог Наталья в начале в двух словах описала, как работают реинкарнация и переселение душ.

«Существует некий мир, куда наши души попадают между земными воплощениями. В нем находиться приятно и комфортно, но нельзя получить нового опыта или ощущений: почувствовать вкус, остро испытать любовь, получить новый навык. Поэтому души выбирают для себя новую жизнь и погружаются в нее, но временно заглушают память о прошлом: чтобы она не мешала получать новый опыт. Однако склонности и навыки остаются при душе, именно этим объясняются, например, случаи, когда человек с раннего детства становится гениальным скрипачом или математиком», — пояснила ясновидящая.

Наталья также предупредила, что прошлых жизней у каждого человека много, и все из них в ходе сеанса просмотреть не удастся. Времени хватит либо на самые важные, либо на одну предшествующую. Я попросил сосредоточиться на той, о которой рассказал в начале, и стал ждать ответа.

«Такая жизнь была у тебя не одна, а несколько примерно в один исторический период. Всякий раз эта жизнь выходила короткой и похожей одна на другую, и потому тебе кажется, что всего она была одна. Если нужно число, то таких жизней было... как минимум пять. Ничего себе, интересно», — проговорила ясновидящая, иногда делая паузы, будто бы прислушиваясь к чему-то.

Немного подумав, Наталья добавила, что не все они пришлись на эпоху Пушкина, а растянулись на период с XVIII по XIX век. В них я умирал молодым и перерождался в той же жизненной ситуации, потому что не мог усвоить определенный урок. Именно с этим и связаны мои «воспоминания», которые должны помочь мне усвоить его сейчас.

После этого Наталья попросила меня подождать и надолго замолчала. Спустя пару минут она спросила, как часто в нынешней жизни я отвергаю чужое мнение и насколько я способен слушать других. Мой ответ был достаточно общим, его мог бы дать любой человек: стараюсь учитывать все точки зрения, но окружающие часто жалуются, что я никого не слушаю. После этого ясновидящая вынесла вердикт:

«Мне пришла информация, что ты должен был усвоить урок принятия. Научиться слушать других и принимать чужую точку зрения. Ты пытался в прошлых жизнях убежать, «уплыть» от других людей, которых ты слушать не хотел, и вскоре после этого побега твоя жизнь заканчивалась, урок оставался непройденным. Его тебе предстоит пройти и в этой жизни, но задача к моменту последнего рождения была выполнена процентов на 40. Наверное, не случайно ты в прошлые разы рождался в ту эпоху, когда для людей была важна семья, родители, их надо было слушаться, и урок принятия чужого мнения был особенно актуален».

Наталья единственная из всех регрессологов подставилась с исторической точки зрения. Она изложила популярный в наши дни взгляд на личную жизнь: люди разные, имеют разные вкусы, мнения и предпочтения. Нужно принять это как факт, не навязывать другим свою точку зрения, свой жизненный путь и взгляд на жизнь, относиться к чужой позиции спокойно и вести с ней вежливый диалог. Однако такой подход (если не брать в расчет отдельные философские трактаты) возник довольно поздно, в XX веке, а нынешний вид и популярность получил и вовсе в течение последней пары десятилетий.

В эпоху Пушкина, и уж тем более в XVIII веке, жизнь строилась совсем иначе. Человек от рождения принадлежал своему сословию, своей вере и своей семье. Он был обязан усвоить нормы своего общества и это нельзя было назвать «принятием чужого мнения»: либо ты становился воспитанным и приличным человеком и вел себя как должно, либо тебя выдавливали из общества. Дети могли спорить с родителями, бунтовать и доказывать свою правоту, выскочки бросали вызов общественным нормам (подобно Чацкому из «Горе от ума»), но ни в какой момент не могла прозвучать фраза «у меня свой взгляд на жизнь, у вас свой, давайте просто услышим друг друга, у каждого своя правда». Правда в то время считалась одной-единственной, что заметно по искусству эпохи классицизма с характерным для него четким выделением позитивных персонажей и поисками идеала.

Обиднее всего, что поставленную задачу — подловить ясновидящих на исторических ошибках — мне выполнить не удалось. Все они были очень осторожны в высказываниях и не хотели говорить то, что можно проверить. Впрочем, теперь стало понятно, почему регрессологам удается зарабатывать деньги на прошлых жизнях, не обременяя себя знанием истории.

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