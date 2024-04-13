Британия пообещала отправить Украине боевые лазеры DragonFire. На что они способны?

Министр обороны Великобритании пообещал отправить Украине боевые лазеры DragonFire, как только они будут пригодны к применению. На каком шасси будут стоять эти лазеры, пока не ясно, но заявленной мощности должно хватать для поражения небольших и дешевых дронов. О том, как устроен DragonFire, насколько сложно сделать боевые лазеры и зачем они Украине — в материале «Газеты.Ru».

«Пламя дракона»

DragonFire — это совсем новое оружие, которое разрабатывается минимум с 2017 года. Его нет на вооружении самой британской армии, а первый прототип, пригодный к хоть сколько-то практическому применению, инженеры представили лишь к началу 2024 года. В январе минобороны Великобритании показало фотографии с испытаний, на которых видно, как яркий луч бьет в небо и поражает невидимую цель.

close 100% Испытания лазерной системы DragonFire British Defence Ministry/Global Look Press

Министр обороны Грант Шэппс на днях заявил, что вероятный срок готовности оружия — 2027 год. Однако разработку попробуют ускорить в связи с идущими в мире конфликтами, а на Украину, считает министр, можно отправлять и не до конца готовые прототипы. «Я хочу ускорить процесс, который иначе мог бы занять до 10 лет, сжать его в гораздо более узкие временные рамки и развернуть эту систему на кораблях и на суше», — сказал Шэппс.

По мнению британцев, этот лазер должен помочь Украине бороться с российскими боевыми дронами, вроде «Ланцетов» и тех, что именуют «Геранями-2». В отличие от крылатых и баллистических ракет, дроны стоят дешево, вплоть до пары десятков тысяч долларов, и сбивать их зенитными ракетами ценой в сотни тысяч (а то и миллионы) долларов нерентабельно.

Собьет монетку за километр

Деталей об устройстве DragonFire известно немного. На опубликованных фотографиях система выглядит как турель размером с большую бытовую микроволновку — то есть ее можно поставить на стол. На турели смонтировано несколько оптических систем, а самая крупная из них, видимо, и есть излучатель. Две другие, по-видимому, относятся к системе наведения: в том числе, другой маломощный лазер необходим для точного отслеживания положения цели и главного луча.

Однако вряд ли вся система смонтирована на турель, устройства питания и некоторые другие компоненты могут находиться в неподвижном основании.

Лазер работает в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны около одного микрона. Полная мощность излучения составляет 50 кВт, но такой луч собирают путем конструктивной интерференции, применяя для этого систему зеркал и набор из 37 1500-ваттных лазеров. По заявлению британского министра обороны, точность наведения такова, что позволяет попасть в однофунтовую монету (как российские пять рублей по диаметру) с километра. Этого достаточно, чтобы поразить нужную часть дрона или минометный снаряд.

Директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Андрей Кузнецов считает, что если характеристики DragonFire соответствуют заявленным, то британские инженеры решили много труднейших задач. Мощные лазеры существуют уже многие десятилетия и широко применяются в лабораториях, но чтобы превратить их в оружие, необходимы две вещи.

«Во-первых, ваша установка в сборе должна быть удобной и простой в применении. Известные публике мощные лазеры — это не товар потребительского класса с кнопками «вкл» и «выкл». Чтобы пользоваться ими, требуется команда очень квалифицированных инженеров. Военные, да еще и в полевых условиях, с этим не справятся», — объясняет Кузнецов.

Для того, чтобы все системы сделать автоматическими и «запаковать» их в небольшой контейнер, установленный на БТР или грузовике, требуется очень серьезный труд разработчиков, — вероятно, именно поэтому министр обороны заявил, что «то, что у нас есть, очень уникально, и вряд ли это смогут повторить другие страны, это передний край развития». Грубой аналогией может служить сравнение первых компьютеров, похожих по размеру на дом и бесполезных для всех, кроме ученых, и современных смартфонов, которыми можно пользоваться из коробки, ничего не зная об их устройстве.

«Во-вторых, распространению лазерного луча сильно мешает атмосфера. Если вы возьмете лазерную указку и направите ее на цель в нескольких километрах, пятно будет непрерывно «гулять» из-за изменчивых атмосферных искажений. Тоже самое касается и лазерного оружия, искажения необходимо непрерывно компенсировать, чтобы пятно попадало на цель. То есть, либо турель должна очень быстро и точно двигаться, либо какие то оптические элементы внутри установки должны управлять лучом», — рассказал ученый.

Выбор в качестве источников излучения множества сравнительно маломощных лазеров Кузнецов считает понятным. Полтора киловатта — это примерный предел мощности лазера с высоким качеством пучка. Пучки же с низким качеством невозможно точно фокусировать.

Зачем лазеры Украине?

О том, на каком шасси планируют разместить DragonFire и в какой роли можно ее применять на поле боя, почти ничего не известно. Однако Великобритания — не первая страна, создавшая боевые лазеры. О подобных системах израильской и американской разработки сообщалось около десяти лет назад, но, видимо, их техническая готовность была недостаточной для практического применения.

С 2023 года в США идут войсковые испытания системы DE M-SHORAD, что в переводе расшифровывается как «мобильная противовоздушная оборона ближнего радиуса [на основе оружия] направленной энергии». Она представляет собой шасси БТР Stryker, на котором смонтирована сама лазерная турель, система питания, радар, способный обнаружить небольшой дрон в восьми километрах, и камера для наведения лазера. Точная предельная дальность поражения целей не указана, но условно можно принять ее за несколько километров, — чем более удалена цель, тем дольше воздействие потребуется. Пластиковый дрон на небольшой дистанции, судя по опубликованным видео, выходит из строя за пару секунд.

close 100% Система «DE M-SHORAD U.S.Army

Мощность DE M-SHORAD составляет 50 кВт, поэтому ее можно считать хорошим примером того, во что можно превратить DragonFire.

Если DE M-SHORAD примут на вооружение в нынешнем виде, то скорее всего его основной задачей будет прикрытие передовой и ближних тылов от малых дронов. Как минимум, это следует из выбора шасси в виде БТР, в то время как сугубо тыловую систему разумнее разместить на грузовике.

В прифронтовой зоне дроны угрожают войскам двумя способами. Во-первых, они непрерывно патрулируют территорию и лишают атакующих фактора внезапности. Это также не дает противнику накопить крупные силы артиллерии и бронетехники, поскольку по обнаруженной группе сразу откроет огонь гаубичная артиллерия. Без накопления же крупных сил и хоть какой-то тактической внезапности добиться прорыва обороны крайне тяжело.

Во-вторых, ударные дроны вроде «Ланцета» и переоборудованные FPV-квадрокоптеры атакуют цели напрямую. Это позволяет как выбивать ценную незащищенную технику напрямую, вроде гаубиц и радаров, так и поражать танки в уязвимую башню или двигатель. В настоящий момент эту угрозу частично нивелируют средства радиоэлектронной борьбы — считается, что лишь каждый восьмой FPV-дрон достигает цели, а неудачные попытки просто не выкладывают в интернет. Однако прямо сейчас разрабатываются и внедряются ударные БПЛА с системой автоматического распознавания образов, для которых потеря связи на финальном участке траектории не играет роли.

close 100% Примерный облик лазерной турели DE M-SHORAD U.S.Army

Эти соображения и заставили американских инженеров разработать DE M-SHORAD, а перехват минометных снарядов служит скорее приятным бонусом и средством самообороны. Однако маловероятно, что DragonFire, в случае передачи его Украине, будет использоваться в подобной роли. Чтобы они сыграли роль в прикрытии передовой, необходимо большое число машин и грамотные командиры, готовые обучаться приемам обращения с новейшей техникой. Вдобавок, настолько новый образец вооружения станет первоочередной целью для захвата ВС РФ с целью изучения технологии. Этого британские военные точно не желают.

Однако ничто не мешает использовать машину такого класса в тылу для обороны от более крупных и дальнобойных дронов. Факт экономии зенитных ракет не столь важен, как возможность для британцев испытать свою систему в полевых условиях. Судя по всему, она и правда может разрезать и поджигать дроны на полигоне, хотя истинный радиус действия засекречен. Но что будет, если попытаться использовать ее для отражения атаки «Гераней», когда на открытие огня есть не более 20 секунд, — можно узнать только на практике.