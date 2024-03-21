«Натянули шлемы и не слышали ни хера!» Как авианосец США протаранил советскую подлодку Американский авианосец Kitty Hawk столкнулся с советской подлодкой К-314 40 лет назад

«Вы, танкисты хреновы! Натянули шлемы по самые уши и не слышали ни хера!» — так распекал адмирал капитана советской подводной лодки, которую только что «переехал» американский авианосец. Череда ошибок превратила рядовую разведывательную операцию в нелепую аварию, после которой субмарину пришлось тащить на буксире в порт. О том, почему подводники не заметили гигантский авианосец и о судьбе кораблей после столкновения, — в материале «Газеты.Ru».

Игра в прятки

В марте 1984 года американский авианосец USS Kitty Hawk находился в северо-западной части Тихого океана вместе с восемью кораблями сопровождения. Флот США вместе с корейскими союзниками должен был войти в Японское море, на берегу которого находится Владивосток, и принять участие в учениях Team Spirit-84.

В 1983-1984 годы напряженность Холодной войны достигла пика со времен Хрущева и Кеннеди, и потому СССР не мог проигнорировать крупные учения у своих берегов, хоть они и не выглядели как прямая угроза. Поэтому торпедной атомной подводной лодке К-314 было поручено вести наблюдение: во-первых, для тренировки, во-вторых, чтобы подглядеть американскую тактику и манеру действий.

«Мы готовились к дальнему походу в Индийский океан с заходом во вьетнамский порт Камрань, а затем в Сомали. В полигоне боевой подготовки получаю радио: «Подготовить ПЛА (подводную лодку атомную) к длительному слежению за АУГ США (авианосной ударной группой) ». Я надеялся, что командование передумает — ведь мы еще как следует не отработаны — и на слежение пойдет «ревущая корова», подводная лодка 627-го проекта. Но командир нашей 26-й дивизии, контр-адмирал Белоусов был непреклонен: «Пойдете вы!» — рассказывал потом командир корабля Владимир Евсеенко (цитата по книге «Возмутители глубин. Секретные операции советских подводных лодок в годы холодной войны»).

«Ревущая корова» — это ироничное прозвище слишком шумных советских подводных лодок. Однако К-314 тоже не была бесшумной, и потому, когда 14 марта лодка начала слежение за учениями с помощью гидролокатора, американские моряки обнаружили ее и стали вести контригру. В течение следующей недели АУГ периодически удавалось оторваться от преследователя, но К-314 вновь его догоняла. 21 марта авианосец в очередной раз скрылся за островами и лишь к вечеру гидроакустик на подлодке смог засечь шум винтов на дистанции около 20 километров.

«По нам проехался авианосец»

В 22:10 лодка всплыла на перископную глубину (глубина, при которой возможно пользоваться перископом; принято усредненно считать равной 10 м), чтобы поднять из воды антенны для очередного сеанса связи с базой. Одновременно с этим капитан начал оглядывать в перископ горизонт и внезапно увидел в 4-6 километрах множество огней. Судя по всему, это была целая ударная группа, и она шла контркурсом К-314, — то есть, прямо навстречу. «Срочное погружение!» — скомандовал Евсеенко.

Вдруг по лодке будто бы ударили гигантской кувалдой, отчего она повернулась на 20 градусов в бок и потом встала в исходное положение. Давление в системе гидравлики упало до нуля, и первой мыслью капитана было, что корабль снес им рубку и распорол легкий (внешний) корпус. Прочный корпус, видимо, не был пробит, иначе бы отсеки уже заливала вода. Внезапно лодка получила второй удар, но вновь без затопления. «Ясно, что по нам проехался авианосец, что второй удар пришелся по винту », — подумал Евсеенко.

Капитан Kitty Hawk Дэвид Роджерс в этот момент находился на мостике и наблюдал за работой радаров, когда гигантский корабль внезапно содрогнулся. Американцы сразу поняли, что произошло: они следили за лодкой, но разорвали гидроакустический контакт с ней два часа назад, поскольку получили приказ следовать на юг, в Желтое море. С борта сразу поднялись два поисковых вертолета — по закону, США были обязаны оказать помощь терпящим бедствие морякам независимо от их гражданства и рода деятельности.

На К-314 в это время пытались оценить ущерб. Один за другим поднимались перископы и антенны — значит, рубка на месте. Однако начала сильно падать скорость, а из кормового отсека доложили о биении приводного вала, ведущего от турбины к винту. Подводники попробовали идти на вспомогательных линиях вала, но они начали сильно греться и стало ясно: необходимо всплывать и подавать сигнал бедствия.

«Столкнулся с неизвестным объектом. Потерял ход», — доложил капитан. «К вам вышел АСС (аварийно-спасательная служба) «Машук» для буксировки в базу. На борту замкомандующего Тихоокеанским флотом», — ответили с базы.

close 100% Лодка К–314, 21 марта 1984 года, Японское море

Первым к лодке успел не буксир, а советский противолодочный корабль, экипаж которого осмотрел повреждения снаружи. Выяснилось, что столкновение с авианосцем погнуло гребной винт, а его вал практически выломало из крепления. «Главное, что держался — не булькнул, не унес в пучину тонны морской бронзы. Сколько цветного металла Родине сэкономили! Не оценили…» — причитал Евсеенко (цитата по книге «Возмутители глубин. Секретные операции советских подводных лодок в годы холодной войны»).

Когда подошел «Машук», лодку взяли на буксир и потащили на базу в бухте Павловского под Владивостоком.

«Американские самолеты облетали нас в хвост и гриву. И еще до самых террвод СССР конвоировал нас фрегат типа Knox. Вертолет прилетал, сбрасывал радиогидроакустические буи, которые записывали шумы нашего турбогенератора. Поднимать мы их не стали. Американцы в последнее время ставили на них самоликвидаторы, не хватало нам еще ЧП и с буями…» — вспоминал Евсеенко.

Kitty Hawk получил пробоину в днище в районе цистерн с авиакеросином, что привело к разливу топлива. Это требовало ремонта в доке, но не несло большой угрозы, и корабль добрался до базы без проблем.

Кто виноват?

«Вы, танкисты хреновы! Натянули шлемы по самые уши и не слышали ни хера! Командир — готовься!» — таким было одно из первых сообщений замкомандующего флотом капитану Евсеенко. Адмирал был в ярости, поскольку, вероятно, считал: не заметить звук авианосца с водоизмещением более 82 тыс. тонн можно, только если оператор гидролокатора внезапно оглох или заснул.

Представители Пентагона были мягче к капитану. По их мнению, авианосец подошел с кормы лодки, где у гидролокатора находится слепая (точнее, глухая) зона из-за шума собственных винтов. Поэтому капитан не мог узнать о приближении корабля, но все равно виноват в столкновении, поскольку субмарина не имела зажженных навигационных огней, что было нарушением международных правил.

Однако американцы были не правы насчет причины аварии. Расследование показало, что экипаж лодки ошибочно определил тип гидрологии, и не знал, что в этом месте хорошая слышимость возможна лишь на 30 метрах. Правила же требовали, чтобы подлодка находилась на безопасной глубине в 50 метров, и потому услышать авианосец она (с имеющимся оборудованием) не могла. Более того, после всплытия капитан вообще не мог видеть огней Kitty Hawk из-за слишком близкого расстояния и огромной высоты борта.

В итоге Евсеенко сняли с командования и направили служить на берег. «Друзья потом подшучивали, напиши командиру авианосца, пусть в Америку в гости пригласит. А я им: «Дураков нет, он мне потом такой счет выставит!» — шутил капитан.

close 100% Подводная лодка после столкновения с Kitty Hawk, 22 марта 1984 года Getty Images

Вопросы возникли и к командиру Kitty Hawk, который упустил из вида советскую субмарину, но в Пентагоне заявили, что претензий к нему не имеют: «Если бы это была ситуация военного времени, подводная лодка никогда бы не оказалась в центре боевой группы. В мирное же время в непрерывной слежке за субмаринами нет необходимости».

В целом советское командование согласилось с США, что авария произошла из-за небрежности капитана. Однако бывший американский моряк Дэвид Хорнбакл, служивший на американских атомных подводных лодках, высказал предположение, что причиной столкновения могла быть не только случайность:

«Советские командиры подводных лодок всегда были более безрассудны по сравнению с американскими. Я могу представить ситуацию, в которой капитан планировал вывести свою подводную лодку на поверхность посреди АУГ в качестве эффектного жеста, чтобы попытаться доказать превосходство советских технологий и мастерства моряков».

Капитан, считает Хорнбакл, мог решить, что расположил лодку идеально и приказал всплыть, но Японское море крайне неудобно для гидролокации. К тому же Евсеенко не знал, что авианосец получил новый приказ и больше не дежурит в заданном районе, а идет на полном ходу и полным ветром для выполнения другой задачи. Поэтому он и оказался на пути корабля.

Эта версия, однако, не имеет документальных подтверждений и основана исключительно на домыслах.

Независимо от того, кто на самом деле виноват, Евсеенко с тех пор не выходил в море. «Предлагали мне потом снова вернуться на мостик. Но когда я узнал, о каком корабле идет речь — о раздолбанном 675-м проекте (АПЛ, носитель крылатых ракет, более старый проект, чем 671, которому принадлежала К-314) , догнивавшем у причала, — отказался. Лучше старпомом на плавающую лодку, чем командиром на такой гроб», — пояснил он.

Авианосец Kitty Hawk починили и вывели из состава флота лишь в 2009 году. К-314 также вернулась в строй, но в 1986 году пережила куда более серьезную аварию. Активная зона реактора расплавилась, и экипаж получил серьезную дозу облучения. После этого субмарину списали и отправили в отстой до утилизации в 2011 году.