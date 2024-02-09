Ждали маленькой победоносной войны, получили «Цусиму»: как Россия не справилась с Японией Русско-японская война началась 120 лет назад с нападения на Порт-Артур

Русско-японская война считается одной из предтеч Первой мировой. Тогда Япония решилась впервые бросить открытый вызов европейской великой державе, и никто не верил в ее успех. Россия была сильнее и должна была победить, но война стала звонкой оплеухой для царского правительства. В итоге Япония приобрела российские владения в Китае и половину Сахалина, а «Мукден» и «Цусима» стали именем нарицательным для крупных военных провалов.

Классический колониализм

Когда речь заходит о Русско-японской войне, в публицистике часто вспоминают слова тайного советника Вячеслава Плеве: «России нужна маленькая победоносная война, чтобы предотвратить революцию». Эта фраза для многих иллюстрирует беспрецедентное самодурство и безрассудство чиновников поздней Российской империи и лично царя Николая. Доводам этим он внял и государство без всякой разумной причины ввязалось в войну по прихоти правителя, который цепляется за власть.

В действительности же в войне с Японией не было ничего ни уникального, ни безрассудного. Конец XIX века и начало XX — это апогей колониализма, когда практически весь земной шар разделили между собой европейские (или западные) державы. В ходе этого раздела державы воевали между собой: например, набирающие силу США в 1898 году отняли у Испании Кубу и Филиппины. Если народы, которые хотели колонизировать, давали отпор, всерьез воевать приходилось и с ними. Так, Великобритания со второй попытки смогла победить бурские государства в Южной Африке, понеся большие людские и финансовые потери. Эфиопская армия вообще наголову разгромила итальянцев, уничтожив армию колонизаторов в сражении при Адуа в 1896 году и сохранив независимость.

Российская же колониальная экспансия была направлена на Дальний Восток. В 1898 году Китай заставили уступить России Порт-Артур, находящийся близ границы с Кореей, после чего в этот город провели железнодорожную ветку от Читы. Из станции на этой дороге вырос современный китайский город Харбин, — хотя изначально он больше напоминал колонию, в которой до 1940-х годов жили десятки тысяч русских.

close 100% Русские солдаты на позициях с винтовками во время русско-японской войны, 1904 год AP

Эта экспансия входила в противоречие с интересами Японии — хотя бы потому, что изначально Ляодунский полуостров, на котором расположен Порт-Артур, предназначался ей по итогам войны с Китаем. Японская империя на тот момент завершала трансформацию из отсталой страны третьего мира (хотя тогда не было такого термина) в современную державу. В середине XIX века в стране царили феодальные порядки, и Япония была такой же потенциальной жертвой колонизаторов, как и Китай: например, в 1853 году американцы смогли заставить японцев подписать выгодные для себя договоры без единого выстрела, с помощью одного лишь вида скромной эскадры под командованием командора Перри. Это вызвало революцию Мэйдзи и модернизацию японского общества, — очень грубо это можно сравнить с реформами Петра I и Александра II в России. Феодальные порядки ликвидировали, возникла современная промышленность и наука, так что к 1904 году у Японии был неплохой флот, который, как минимум, мог бросить вызов русскому.

Постепенно российское влияние начало проникать и в Корею, что резко обострило отношения с Японией. В итоге она решила пресечь это силовым путем, так что в 1903 году русский Главный штаб доложил царю, что японцы полностью завершили подготовку к войне и ждут лишь удобного случая для атаки.

Последний бой «Варяга»

Разведка оказалась права: в ночь на 9 февраля 1904 года японский флот внезапно атаковал Порт-Артур и попытался уничтожить российские корабли. Та атака была неудачной: из 16 выпущенных торпед в цель попали лишь три, и ни один корабль потопить не удалось. Однако броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а так же крейсер «Паллада» оказались серьезно повреждены и следующие несколько недель провели в ремонте.

Куда более известный бой произошел 9 февраля близ корейского города Чемульпо, где находились крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Корея считалась третьей нейтральной страной, но это мало трогало японцев: они блокировали выход из гавани, и капитан Мураками направил письмо командирам присутствовавших в порту западных военных кораблей, в котором предлагал (а по сути, требовал) от них сменить место стоянки, чтобы не попасть под удар. Капитан «Варяга», Всеволод Руднев, попросил было англичан, французов и американцев эскортировать русский флот до границ территориальных вод Кореи, но ему было отказано: западные страны не хотели вмешиваться в войну.

close 100% Бронепалубный крейсер I ранга «Варяг» Public Domain/Uncredited/Probably Robert L. Dunn

Руднев принял решение идти на прорыв, что означало бой. «Варяг» был новым кораблем американской постройки и значительно превосходил по силе все японские корабли, кроме значительно более тяжелого броненосного крейсера (эти корабли занимали промежуточное положение между крейсерами и полноценными броненосцами «Асама». Кроме того, он был быстрее японских крейсеров. Однако на войне количество бьет качество, а выход из порта русской эскадре преграждали два броненосных крейсера, четыре бронепалубных крейсера и три миноносца.

Руднев не имел четкого плана боя, и начался он странно: например, корабли пытались прорваться, но шли средним ходом, не используя преимущество в скорости. На дистанции в семь километров в 12:20 дня началась артиллерийская дуэль с «Асамой», а спустя несколько минут ее начали поддерживать другие японские корабли. 203-мм снаряд «Асамы» попал в район кормового мостика «Варяга», начался пожар, вскоре еще одно попадание уничтожило носовую дальномерную станцию. «Варяг» попытался маневрировать, но получил еще несколько попаданий, после чего вместе с «Корейцем» развернулся и двинулся назад к якорной стоянке.

Русский корабль получил девять попаданий, имел поврежденными почти все орудия и пробоину ниже ватерлинии, из-за которой затопило некоторые угольные ямы. Команда не досчиталась 23-х человек, многие были тяжело ранены. В итоге Руднев принял решение уничтожить корабль, чтобы он не достался врагу. «Варяг» затопили, «Корейца» взорвали, а их экипажи получили убежище на французском крейсере «Паскаль», английском «Талботе» и итальянском «Эльба». Моряков эвакуировали в Россию, где наградили и встретили как героев.

«Варяг» не смог нанести японцам значимых повреждений: по японским отчетам не удалось добиться ни одного попадания, а сам огонь японцы характеризовали как «беспорядочный». Это объяснялось плохой подготовкой артиллеристов, и на последних учениях «Варяг» также демонстрировал крайне низкую точность стрельбы. Кроме того, историки и военные эксперты отмечают несколько ошибок русского командования Доценко В. Д. «Мифы и легенды Российского флота». Например, для прорыва не попытались использовать ночь перед боем. Кроме того, капитан никак не пытался реализовать преимущество в скорости и дополнительно связал крейсер тихоходной канонеркой.

Однако в глазах общественности того времени это не имело большого значения: все, включая японцев, были поражены отвагой моряков, вступивших в неравный бой. В России о «Варяге» слагали песни, а император пожаловал Рудневу орден Восходящего солнца II степени.

close 100% Российский и советский эскадренный броненосец «Цесаревич», участвовавший в русско-японской и Первой мировой войнах AP

Когда поражение идет на благо

Началась тяжелая война, и поначалу никто не верил всерьез в успех Японии. Западные страны не вмешивались в конфликт, а симпатии политиков и публики разделились. Например, кайзер Вильгельм II сделал пометку на докладе посла в Японии: «Русские защищают интересы и преобладание белой расы против возрастающего засилия желтой. Поэтому наши симпатии должны быть на стороне России» Ольденбург С. С. «Царствование императора Николая II». Европейские же левые видели в войне борьбу колонизаторов (русских) с угнетенными жертвами колониализма.

Наконец, Россия считалась мировой державой, была намного больше Японии по численности населения и армии, опиралась на богатую военную традицию и была неплохо вооружена. Серьезным минусом было лишь расположение театра военных действий: Дальний Восток был освоен слабо, а японцам было рукой подать до метрополии. Кроме того, Порт-Артур был отрезан от территории под контролем России и попал в осаду. Она началась 30 июля 1904 года, но город был очень хорошо защищен и имел 50-тысячный гарнизон. Он вполне мог продержаться до того момента, пока его разблокирует либо русская армия с суши, либо флот с моря.

Обе эти задачи были весьма трудны. Передислокация войск на Дальний Восток проходила по одной слаборазвитой железнодорожной ветке, в результате чего удавалось провезти не более 30 тыс. бойцов в месяц. После того, как армия накопила достаточно сил, ей предстояло пересечь Манчжурию и разбить в ходе этого японские войска. Все это делалось крайне медленно, так что в итоге японцы начали наступление первыми. Русская армия дала им два боя: при Ляояне и на реке Шахе. Оба они имели неясный исход, а при Ляояне Россия скорее победила, так как смогла отразить вражескую атаку, но с моральной (или медийной) точки зрения это был грандиозный провал. Общество ждало от войск быстрой и решительной победы, а не долгого противостояния, переходящего в стратегический тупик.

Война вскрыла все проблемы России: государство было неповоротливым и коррумпированным, армия превратилась в синекуру и страдала от крайне низкого уровня обучения, Транссибирская магистраль оказалась очень слабой для ведения полномасштабной войны, а общество находилось на грани революции. Она началась в январе 1905 года и серьезно сковала руки правительству, поскольку бои в центре Москвы оттягивали внимание и ресурсы.

close 100% Во время русско-японской войны, 1904 год AP

Тогда же, в январе, пал Порт-Артур, не дождавшись помощи. В штурмах японские войска понесли многотысячные потери, но русская армия прекратила сопротивление, когда у нее закончились ресурсы. После этого Россию ждало два величайших военных разгрома: Мукден и Цусима. При Мукдене 280-тысячная русская армия была разбита из-за плохого командования на всех уровнях, от генералов до капитанов. Единственным плюсом было то, что армия смогла отойти в относительном порядке, а так же тот факт, что японские потери также были огромными.

При Цусиме же японцы уничтожили почти весь русский флот, который шел на помощь из Балтики. Формально эскадра под командованием адмирала Рождественского имела численное преимущество, но страдала от все тех же проблем: ужасное техническое состояние, плохое обучение моряков и безыдейное командование. Та победа стала легендой в Японии, и спустя десятилетия, при нападении на Перл-Харбор, японский флот поднимет флаг, сохранившийся после Цусимского сражения, в надежде на такой же успех.

В результате война была проиграна, Россия потеряла все владения в Китае и половину острова Сахалин. Вместе с тем, поражение заставило начать царя серьезные реформы государства и армии, что позволило устоять в Первой мировой войне. Если бы русские войска в ней действовали бы так же, как против Японии, нет сомнений, что удачное наступление немцев 1941 года случилось бы еще в 1914-ом.