Спутники, суперкомпьютеры и копия МГУ в Шэньчжэне. Как развивается крупнейший вуз России

В момент основания Московский университет состоял из трех факультетов: философского, юридического и медицинского. Сейчас МГУ насчитывает 40 факультетов, девять филиалов, три школы и один совместный российско-китайский университет в г. Шэньчжэне, строит свою «силиконовую долину» и новые корпуса. О новом этапе развития МГУ в интервью «Газете.Ru» рассказал ректор университета, академик РАН Виктор Садовничий.

— Виктор Антонович, в 2025 году МГУ исполняется 270 лет. И за это время с момента основания университет очень сильно разросся, это уже целый «город интеллектуалов», здесь сконцентрированы основные научные силы страны. Сколько академиков у вас работает?

— Триста академиков и член-корреспондентов РАН. Это практически треть всей академии. Кроме этого, у нас три тысячи докторов наук, шесть тысяч кандидатов. В составе университета 377 кафедр с пятью тысячами научных сотрудников. Это действительно очень много. И, конечно, это уже можно назвать городом, так как у нас есть собственные суперкомпьютеры, музеи, свой издательский дом, медицинский центр, ботанический сад, карбоновый полигон, сеть астрономических обсерваторий (новейшая из которых — Кавказская горная обсерватория — единственная новая крупная российская астрономическая обсерватория, созданная в постсоветский период), мы запускаем собственные спутники, работаем на своих телескопах, имеем научные станции во всех климатических зонах страны.

close 100% Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Кристина Кормилицына/РИА Новости

— Сколько сейчас летает спутников МГУ?

— На орбите шесть спутников малых и уже десятки наноаппаратов. Наш самый большой спутник «Ломоносов» был запущен в присутствии президента Путина еще в 2016 году в ходе первого запуска с нового космодрома «Восточный». Также на орбите работает детектор «Нуклон», который нужен для исследований галактических космических лучей и спутник «Вернов» для изучения верхней атмосферы — всяких спрайтов, голубых струй, эльфов и другие космические аппараты. На данный момент функционируют Монитор-1, ВДНХ-80, Декарт, АмурСат, Сократ. Готовятся к работе: Монитор-2, Монитор-3, Монитор-4, Sirius-SINP, ТюмСат-2, АВИОН. Кроме того, МГУ разрабатывает малый космический телескоп для массового исследования и поиска новых экзопланет. Это уникальный проект для всех университетов мира, который может помочь детально узнать характеристики и возможность существования атмосферы для сотен или даже тысяч экзопланет.

close 100% Спутник Монитор-1 phys.msu.ru

Для всех этих исследований необходимо готовить специалистов. И мы точно можем сказать, что не зря открыли факультет космических исследований в 2017 году.

— А сколько сейчас бюджетных мест на этом факультете?

— Бюджетных больше, чем платных. В 2023 году было 30 бюджетных и 21 платное место. В 2024-м мы подали заявку на 35 бюджетных мест, ждем объявление контрольных цифр приема.

— А где собирается информация со всех этих спутников?

— 12 апреля этого году мы открыли свой Центр управления полетами. Его основная цель — прием научных данных и телеметрии с космических аппаратов типа CubeSat, а также управление ими при помощи наземных приемных станций. Сегодня успешно работает станция приема к Крыму (на Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ), и в процессе развертывания ряд новых станций: в Калининграде, на Алтае, в Уфе и на Камчатке. Кроме того, планируется создание большой приемной высокогорной станции на территории Кавказской обсерватории. Наши студенты имеют возможность экспериментировать с оборудованием, работая на Кавказской Горной обсерватории, расположенной на горе Шатджатмаз.

— Да, я была в этой обсерватории. Рядом Кисловодск и Минеральные воды. А больше всего поражает уютный кампус при Обсерватории. Оттуда прямо и уезжать не хочется…

— Там стоит наш новейший 2,5-метровый зеркальный телескоп, оснащенный самыми современными приемниками оптического и ИК-излучения, большая часть из которых разработана и создана в стенах Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ. С помощью 2,5-метрового телескопа астрономы МГУ успешно проводят исследования Вселенной на высочайшем уровне, проводится наземная поддержка ряда космических обсерваторий, в частности российской рентгеновской и гамма обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», открытой в 2019 году. Кроме того, на Кавказской обсерватории установлен один из телескопов «МАСТЕР», сеть которых разбросана по всему миру.

close 100% Кавказская Горная обсерватория ГАИШ МГУ obs.sai.msu.ru

— Правильно ли я поняла, что теперь поучиться в МГУ можно и в Китае?

— Да, я вот совсем недавно вернулся из Шэньчжэня, это Южный Китай, рядом с Гонконгом, где с 2017 года обучаются ребята в российско-китайском университете, который МГУ учредил совместно с Пекинским политехническим институтом. Китайские партнеры в рекордно сжатые сроки выстроили новый кампус, в том числе почти точную копию главного здания МГУ. Так что можно чувствовать себя там, буквально, как дома. У нас там очень серьезный уровень взаимопонимания с мэрией и правительством региона. Свидетельством признания особой роли Совместного университета для Шэньчжэня, уважения к нашей научной традиции стала закладка в кампусе сквера «Ломоносов». Я участвовал в торжественной церемонии, лично оформил табличку с наименованием и поставил подпись.

— Как это: «точная копия главного корпуса»?

— Ну, китайцы приехали в Москву, сфотографировали наше главное здание и выстроили у себя такое же. Как я шучу, пришлось уговаривать, чтобы только было поменьше по высоте. Университет прекрасно вписался в городскую среду — очень современную и инновационную. В кампусе очень компактно расположены и учебные, и лабораторные корпуса, и общежития, рекреационные зоны. Рядом теплое море, мягкий тропический климат — прекрасные условия для учебы, занятия наукой, спортом.

close 100% Российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне smbu.edu.cn

— Можно ли поступить в этот совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне на бюджет или там только платное обучение?

— В Китае нет бесплатного высшего образования. Обучение в вузах платно для всех, но в Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне для студентов из России и других стран предусмотрены стипендиальные программы, которые позволяют усердным и трудолюбивым ребятам учиться, по сути, бесплатно. Тем, кто учится без троек, возмещается 100 процентов расходов в виде академических стипендий, а отличники и самые активные ребята даже остаются в плюсе посредством участия в дополнительных стипендиальных программах района, города и провинции.

— У МГУ есть еще девять филиалов, из них пять — за границей. Можно ли где-то обучаться на бюджете?

— Зарубежные филиалы Московского университета — это центры подготовки высокопрофессиональных специалистов для нужд экономики и социальной сферы этих стран — Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Все они открыты по просьбе глав государств. По-другому и быть не может, так как фактически они готовят будущую элиту этих государств. Поэтому обучение по большинству образовательных программ в них осуществляется за счет бюджета этих стран. Это образовательный грант или госзаказ. Например, обучение в нашем филиале в Астане осуществляется на основе государственного образовательного заказа Республики Казахстан. Образовательный заказ распространяется на все основные направления подготовки.

— В МГУ сейчас уже четыре суперкомпьютера. Последний начал работу 1 сентября и предназначен для искусственного интеллекта. Какие работы уже сейчас на нем ведутся?

— Вы правы, 1 сентября мы ввели в строй наш новейший супервычислитель «МГУ — 270 лет». Это уникальная машина, мощная — 400 петафлопс AI, с архитектурой, основанной на активном использовании графических процессоров. Исследования уже стартовали. Среди научных приоритетов — разработка новых методов и инструментов ИИ, решение задач в сфере информационной безопасности, создание программных и аппаратных средств систем ИИ, конструирование репрезентативных наборов данных для обучения систем ИИ в различных областях знаний и многое другое.

close 100% Супервычислитель «МГУ – 270 лет» Соня Шехтман/Пресс-служба МГУ

При помощи суперкомпьютера специалисты займутся разработкой математических методов машинного обучения для обработки текстовой научной информации большого объема, интеллектуальным анализом изображений для высокопроизводительного фенотипирования растений и точного земледелия, прогнозированием качества гетерогенных каналов в сетях передачи данных на основе вероятностных моделей и методов машинного обучения и т.д.

— МГУ входит в Научный центр мирового уровня «Сверхзвук». Есть ли уже какие-то результаты работы, которыми можно было бы поделиться?

— В состав НЦМУ «Сверхзвук» входит пять лабораторий, деятельность которых направлена на создание научного фундамента для развития сверхзвуковой гражданской авиации второго поколения. Наша лаборатория — одна из этих пяти. В консорциуме «Сверхзвук» Московский университет занимается исследованиями аэроакустики и вибраций, созданием математических основ для систем виртуальной, дополненной и смешанной реальности, пилотажных стендов и тренажеров. Также идет разработка единого информационно-управляющего цифрового поля кабины самолёта с использованием технологий искусственного интеллекта и технического зрения.

Это очень важная составляющая НИОКР по проекту, так как новый сверхзвуковой аппарат не будет иметь привычного остекления кабины. Лобового стекла не будет вообще. Его заменит система внешнего обзора с электронной панелью.

— Еще один важный грант, который реализует МГУ, называется «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному». Есть ли на сегодняшний день какие-то результаты по этому гранту?

— Да. Это очень серьезный и важный проект. В результате мы хотим понять, как именно кодируется информация в нервной системе у человека, разработать новые методы для регистрации мыслительных процессов в мозге и научиться переносить биологические принципы кодирования понятийной информации на системы нейроморфного искусственного интеллекта. Это очень амбициозные задачи.

Но первые результаты трансляции нейрофизиологических знаний в алгоритмы искусственного интеллекта уже есть. Созданы новые нейросетевые модели памяти, они похожи на память человека. Аналоги на основе рекуррентных сетей и трансформеров, обучаемые стандартным способом не способны эффективно решать данные задачи. Разработанная нами модель памяти позволяет обучать алгоритмы так, что срабатывает «долговременная память», что раньше для программ было невозможно. Наша модель позволяет находить и сохранять в памяти зависимости между далеко разнесенными во времени событиями. Уровень разработки соответствует уровню мировых достижений в данной области. Также мы создали искусственный синапс на основе пленки полупроводниковых нанокристаллинов.

— Что он умеет?

— Он позволяет кодировать информацию последовательностью импульсов, а также имеет кратковременную и долговременную память. Полученные результаты демонстрируют новые подходы к созданию фотоэлектрических структур, способные стать основой нейроморфных систем будущего.

— Еще ученые МГУ работают над проектом по созданию новых редакторов генома. Они созданы?

— Да, наши ученые действительно разработали несколько новых систем геномного редактирования в рамках крупного межфакультетского проекта, поддержанного Минобрнауки. Пока что закончены научные этапы разработок, теперь предстоит провести масштабирование и внедрение этих систем в хозяйственный оборот в нашей стране.

Мы обязательно будем это делать, потому что в этой области есть одна практическая проблема: все доступные сейчас на рынке системы редактирования геномов западного производства защищены патентами. В науке их использовать можно свободно, а вот в сельском хозяйстве или в биотехнологии это будет затруднительно. Поэтому нашей стране очень нужны наши собственные технологии геномного редактирования, и Московский университет внес существенный вклад в решение этой проблемы.

— На каком этапе строительства сейчас находится так называемая силиконовая долина МГУ?

— Мы очень быстро стартовали. Сейчас уже около 130 компаний-участников реализуют свои проекты. Это примерно 2400 научно-технологических проектов всего. Там планируются 9 кластеров: «Нанотех», «Биомед», «Инфотех», «Инжиниринг», «Междисциплинарный», «Ломоносов», «Космос», «Образовательный», «Геотех». Каждое здание примерно по 50 тысяч метров.

Сейчас мы уже построили корпуса-кластеры «Ломоносов» и «Образовательный».

На открытие первого корпуса «Ломоносов» 25 января, в день рождения Московского университета и День российского студенчества, к нам приезжал глава государства. Общался с нашей научной молодежью, дал серьезные поручения по итогам встречи. Мы работаем по этим поручениям, на основе одного, например, сейчас выстраивается межуниверситетская квантовая сеть. Эти и другие приоритетные направления обязательно будут в долине.

В высокой степени готовности находится кластер «Междисциплинарный» — площадка для отработки передовых технологий на стыке наук. Идет проектирование и строительство на других площадках.