Почему магия и эзотерика заменили коммунистическую идеологию

«В 2003 году произойдет что-то похожее на события октября 1993 года. К этому добавятся природные катаклизмы и техногенные катастрофы. Мы будем не жить, а выживать. В 2008 году в России к власти на десять-пятнадцать лет придет «сильная рука», которая создаст союз с Белоруссией, Украиной, Румынией, Грецией. США войдет в полосу серьезнейшего кризиса. Все свои доллары рекомендуется поменять на немецкие марки или евро».

Это прогноз очень известного астролога, сделанный в 2000 году. Год назад он сообщил, что в первой половине 2023 года в России начнутся страшные эпидемии, спровоцированные природными катаклизмами. Более 30 лет, несмотря на постоянные ошибки, армия почитателей этого астролога растет. Люди ему верят не потому, что наивны или желают быть обманутыми, а потому, что не хотят нести ответственность за свою судьбу, перекладывая ее на «звезды».

Россия больна «эзотерикой». По данным ВОЗ, ВЦИОМ и компаний, собирающих Big Data, из 140 млн россиян 1,5 млн – это люди, которые называют себя магами, колдунами, гадалками, хиромантами и представителями других «потусторонних» профессий. Получается, каждый сотый россиянин зарабатывает тем, что обманывает сограждан. Это объяснимо, спрос рождает предложение: 45 млн россиян искренне верят в точность астрологических прогнозов (которые за небольшие гонорары обычно пишут первокурсники факультетов журналистики), а 30 млн боятся порчи. То есть в среднем треть людей, живущих рядом с нами, верят, что подброшенная под дверь иголочка или фантазии звездочета в состоянии кардинально поменять не только их, но и наши с вами судьбы… С 2020 года продажи «магических» аксессуаров ежегодно растут минимум на 50%, а в 2022 году на 95% увеличился спрос на амулеты.

Происходящее напоминает тихое помешательство. Россияне массово снимают с себя ответственность за происходящее, полагаясь на пустые обещания совершенно незнакомых людей. На психоз указывает и появление новых востребованных «профессий»: родолог, астропсихолог, таролог, специалист по дизайну человека и даже трансцендентный сексолог. По сути, все они – это психологи средней руки, подмешавшие к своим знаниям магические учения.

Если бы подобное происходило в отсталой латиноамериканской стране середины XIX века, где индейские верования смешались с европейской магией и африканскими культами, это еще можно было бы объяснить недоступностью образования. Но Россия XXI века превратилась в страну инфантилов. Люди забыли или не хотят признавать, что каждый из нас – результат своих собственных поступков, мыслей и убеждений. Российское общество – результат многолетней тотальной пропаганды магических учений и эзотерики. Через СМИ и соцсети по несколько раз в день нам продолжают внушать советы астрологов, хиромантов, тарологов и даже прогнозы нескольких примкнувших к ним политологов. Как правило, это пугающие, внушающие тревогу, неуверенность и разочарование негативные психологические установки. Под шепот телевизионных и газетных предсказателей уже родилось два поколения россиян. Ради собственной выгоды «эзотерики» всех типов занимаются психологическим насилием всей страны. Под их обработку попадает каждый, независимо от возраста, вероисповедания и образования.

К 2017 году психологическое давление на россиян достигло такого уровня, что не выдержали нервы даже у депутатов Госдумы. Они попытались провести закон об уголовной ответственности за коммерческое занятие колдовством, приравняв гадание к мошенничеству. Шесть лет назад эта мера, возможно, и помогла бы. Но сейчас, после ковид-стресса и 24.02.2022 принятием закона вряд ли что-то изменишь. Избавиться от привычки верить гадалкам и тарологам может только тот, кто решил научиться самостоятельно выстраивать свою жизнь. Не планировать карьеру или покупку квартиры, а создавать своими руками свою реальность – отношения с близкими, поиск партнеров, структурирование времени.

Но если вдруг по телевизору начнут критиковать экстрасенсов и издеваться над ними, власти встретят очень серьезное сопротивление общества. Все настолько привыкли находиться под властью «эзотериков», что действовать здесь нужно аккуратно и максимально безболезненно, потому что с 1917 по 1991 год страной руководили «шаманы», «медиумы» и прочие «духовные коучи». Просто они назывались себя по-другому – членами ЦК КПСС. И их главной задачей было усмирить население, доказав, что судьба каждого находится в руках партии. По сути, коммунистическая партия была закрытым обществом «магов», которое управлялось идеологией. Члены партии точно так же, как современные гадалки, выступали лишь проводниками информации, которую им передавала идеология. За годы советской власти граждан постепенно отучили самостоятельно выбирать свое будущее. Переехать в другой город, например, или развестись. В первом случае партия могла и не разрешить, потому что не человек решал, в каком городе ему лучше находиться, а советская власть. Ну, а разводы вообще портили статистику… В результате простые люди старались не рыпаться, чтобы избежать неприятностей. И не только партийному начальству, но и собственным руководителям старались лишний раз не попадаться на глаза. Так было проще переложить ответственность на кого-то другого.

В Западной Европе и Северной Америке интерес к магии и эзотерике также растет. За счет молодежи, воспитанной на «Гарри Поттере» и других мистических сказках. Но рост незначительный. Просто потому, что для западного человека магия – это ритуальное дополнение религии. Оно вносит в жизнь еще один элемент духовности – для остроты ощущений, одним словом. Там не встретишь человека, который, поверив гадалке, обещавшей ему резкий карьерный рост, не станет записываться на курсы повышения квалификации. Там нет женщин, которые привораживают мужчин, но так и не начинают ухаживать за собой. Капитализм, при всех его минусах и кровавых буржуазных революциях, не смог победить традиционный религиозный уклад. Поэтому граждане бывшего «капиталистического лагеря» сохранили религиозное общественное устройство, при котором каждый сам решает, что с ним будет завтра. В СССР этот подход презрительно назывался индивидуализмом.

Основные мировые религии объясняют, что человек, конечно же, раб Божий, но с расширенными правами. Человеку разрешено делать все что захочется. Правда, с одной оговоркой – придется держать ответ за каждую свою мысль, намерение и поступок. Таким образом, верующие с раннего детства приучались рефлексировать, анализировать, продумывать последствия каждого своего поступка. А значит, не особо доверять предсказаниям и гадалкам. Даже если очень хочется. Конечно, в любом обществе найдется определенный процент неадекватов. Например, 6% американцев считают, что способны голыми руками завалить медведя. Но вряд ли эти 6% имеют какой-то вес в американском обществе… В России, к сожалению, вирусом «эзотеризма» поражены все слои общества.

Кстати, колдуны и подобная публика нехотя, но признаются, что никакое магическое действие не может навредить по-настоящему верующему человеку, если он принадлежит к одной из мировых религий.

Для нас – наследников советского прошлого – мистика, магия, астрология не являются частью познания мира, как для первобытных людей. У неандертальцев не было микроскопов и электрогенераторов. Поэтому они верили, что мухомор – это портал в параллельный мир, а молния – побочный эффект пьяных разборок между богами. Чем это закончилось, хорошо известно: в какой-то момент шаманы и жрецы получили такую власть, что заставляли царей древности приносить в жертву даже собственных детей. Для россиян все эти «потомственные астрологи», родологи и колдуны заменили ЦК КПСС, получив власть, соразмерную с властью государственной системы управления. Получается так, что век с небольшим назад люди были свободны в своем выборе, потом за каждого решала партия, а сегодня мы сами отдаем свое будущее в руки жуликов и ушлых «проводников магической силы». Прикажет гадалка вылить на голову спящему мужу заговоренную воду из трехлитровой банки – и руководительница крупной компании, не раздумывая, выльет. Даже извиняться не станет. Наоборот, после этой выходки будет терпеливо ждать, когда наконец муж расстанется с любовницей.

Эзотерика освобождает от ответственности за свое счастье даже состоявшихся и умных людей. Это проблема принятия себя как отдельной личности и самоуважения, а не количества денег на счетах и социального статуса.

У священников есть актуальный анекдот про девушку, которая пришла в церковь за советом: на каком трамвае ездить, чтобы успевать на свидания с женихом, которого добивалась несколько лет. Трамвай номер 15 ходит раз в час, он почти всегда пустой, но приезжает на 10 минут раньше. Номер 38 ходит каждые пять минут, постоянно набит народом, зато приезжает вовремя.

Так и есть, россияне в состоянии изобрести сложный механизм, собрать его, поставить на рельсы, но настолько боятся ответственности за свою жизнь, что спрашивают у малознакомого человека, как доехать из точки А до точки Б.

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