«Мы 50 лет не занимались Луной». «Роскосмос» объяснил причины крушения станции

Двигатели, которые должны были скорректировать орбиту потерпевшей крушение «Луны-25», проработали на 43 секунды дольше запланированного, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. 20 августа стало известно, что российская станция прекратила существование, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. Ученые РАН смогли определить точное место падения «Луны-25».

Основной причиной крушения российской межпланетной станции «Луна-25» стала нештатная работа двигателей, аварийная комиссия по данному вопросу уже сформирована и начала работу, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту.

К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд»,

— рассказал руководитель госкорпорации.

По его словам, перед осуществлением корректировки на наземном стенде неоднократно проводилось моделирование, загрузку полетного задания на борт «Луны-25» провели только после подтверждения его результатов.

Борисов также подчеркнул, что эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, российские специалисты «знали все о положении корабля», однако в 14:57 связь со станцией прервалась и попытки восстановить ее не увенчались успехом. Он добавил, что, по предварительным расчетам, нештатная работа двигателей привела к столкновению аппарата с поверхностью Луны.

При этом глава «Роскосмоса» заявил, что даже при невыполнении основной миссии аппарата — мягкой посадки на южном полюсе Луны, взятия лунного грунта и его анализа на наличие воды, — Россия получила опыт перелета к естественному спутнику Земли и вывода станции на круговую окололунную орбиту, также в ходе полета был проведен ряд научных экспериментов.

«Ни в коем случае нельзя прерывать лунную программу»

В качестве одного из факторов, объясняющих провал миссии «Луна-25», Борисов назвал прерывание отечественной лунной программы на почти полвека. «Все-таки мы около пятидесяти лет не занимались Луной», — заявил он, подчеркнув, что опыт, накопленный в 1960 — 1970-е годы, был практически утерян.

Глава госкорпорации призвал «ни в коем случае» не прерывать лунную программу и продолжать исследования в данном направлении, так как они необходимы для «обеспечения обороноспособности и достижения технологического суверенитета» страны. По его словам, работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться.

Руководитель «Роскосмоса» добавил, что гарантий успеха подобных миссий «никто не дает», и напомнил, что за последние четыре года неудачи при посадке на Луну потерпели также миссии Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Индии, а СССР и США при запуске лунных программ «потребовались десятилетия, чтобы осуществить первые мягкие посадки».

Куда упала «Луна-25»

Ученые Института прикладной математики РАН смогли определить точное место падения российской станции на Луну, говорится в Telegram-канале организации.

По данным специалистов, аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли в районе 42-километрового кратера Pontecoulant G, расположенного в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан.

Результат был получен с помощью математического моделирования траектории движения станции сотрудниками баллистического центра института.

«Луна-25» стала первой в современной истории России лунной миссией, ее предшественница, «Луна-24», была запущена СССР в 1976 году. Аппарат отправился к Луне 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области и должен был совершить мягкую посадку 21 августа.

Среди задач станции были анализ грунта и длительные научные исследования. Она успела выйти на лунную орбиту и передать первые снимки поверхности спутника, однако 19 августа связь с аппаратом прервалась. Как впоследствии подтвердил «Роскосмос», станция разбилась. В госкорпорации пояснили, что из-за отклонения фактических параметров импульса от расчетных станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Мероприятия по поиску аппарата оказались безрезультатными.