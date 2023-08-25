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«Не будем делать из неудачи трагедию». Когда Россия вернется на Луну

Глава «Роскосмоса» Борисов: миссию на Луну могут повторить в 2025-м или 2026-м

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что миссию на полюс Луны могут повторить в 2025-2026 годах. Он призвал «не делать трагедию» из провала прошлого запуска и продолжать работу. Российские конструкторы и ученые, по словам Борисова, «горят идеей продолжения лунного проекта». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов встретился 25 августа с разработчиками автоматической станции «Луна-25» в НПО им. С.А. Лавочкина.

«Глава «Роскосмоса» обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии «Луна-25», а также дальнейшие перспективы российской лунной программы»,

— отчиталась по итогам визита пресс-служба госкорпорации в Telegram.

Борисов подчеркнул, что провал «Луны-25» не ставит «на стоп» освоение спутника Земли, и призвал продолжить работу. «Не нужно делать из этого трагедию», — отметил он, добавив, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

Новая миссия по посадке на Южный полюс Луны может быть осуществлена уже в 2025-2026 годах.

Позже глава «Роскосмоса» пообщался в журналистами, вновь подчеркнув, что задачи «Луны-25» должны быть реализованы в других миссиях.

«Если у нас нештатное завершение первой миссии [произошло], надо так сейчас провести коррекцию всей программы, чтобы тот неполученный функционал на этой миссии был реализован в процессе всей лунной программы запланированной», — сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Форсирование запуска

Запуск аппарата «Луна-26» был запланирован на 2027 год, однако пару дней назад Борисов сообщил, что работы по миссии могут быть форсированы. «Считаю, что, форсируя миссии «Луна-26» и «Луна-27», мы обязательно получим те недополученные результаты, которые, к сожалению, из-за аварии не получили при реализации миссии «Луны-25», — указывал он.

По мнению гендиректора госкорпорации, прерывание лунной программы именно сейчас было бы «самым неверным решением».

«Негативный опыт прерывания лунной программы практически на 50 лет является основной причиной неудач. Нам приходится, по сути дела, по новой осваивать все технологии», — уточнял Борисов.

Крушение «Луны-25»

«Луна-25» стала первой в современной истории России лунной миссией. Ее предшественница, «Луна-24», была запущена СССР в 1976 году. Аппарат отправился к Луне 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области и должен был совершить мягкую посадку 21 августа. Однако 19 августа связь с аппаратом прервалась.

В «Роскосмосе» установили, что двигатель во время последнего маневра не отключился штатно и отработал 127 секунд вместо положенных 84-х. В результате корабль сошел с расчетной орбиты и упал на Луну.

Тем не менее, Борисов заявил, что даже при невыполнении основной миссии аппарата — мягкой посадки на южном полюсе Луны, взятия лунного грунта и его анализа на наличие воды, — Россия получила опыт перелета к естественному спутнику Земли и вывода станции на круговую окололунную орбиту.

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