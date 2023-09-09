Признание Маска и правда о Starlink. Почему эта система так важна для Украины

Илон Маск признался, что не дал Украине атаковать Севастопольскую бухту морскими дронами, не включив на них интернет Starlink. Но какая связь между системой, которая должна была обеспечивать доступ к просмотру сериалов, с боевыми дронами-камикадзе? «Газета.Ru» рассказывает, почему спутниковый интернет от компании SpaceX так важен украинской армии, как он превращает войну в компьютерную игру и смогут ли ВСУ заменить Starlink в ударных дронах.

7 сентября CNN опубликовала выдержки из еще не поступившей в магазины книги-биографии об Илоне Маске, которую написал Уолтер Айзексон. В книге автор рассказывает, как хозяин SpaceX и Tesla отключил спутниковый интернет Starlink для украинских морских дронов, которые приближались к Севастопольской бухте. Маск сделал это из-за нежелания становиться участником конфликта. «Каким образом я связан с этой войной? Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — заявил предприниматель в разговоре с Айзексоном.

После отключения связи Михаил Федоров, заместитель премьер-министра Украины, просил Маска вновь включить терминалы. Федоров описывал, сколь грозными могут быть дроны со спутниковой связью. «Я хочу что бы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — знали это», — писал замминистра Маску. Согласно Айзексону, создатель SpaceX был впечатлен конструкцией ударных дронов, но включить обратно связь над Крымом отказался, так как «Украина зашла слишком далеко».

После публикации CNN Маска стали критиковать как на западе, так и на Украине — якобы он подвел украинских военных. В ответ на критику предприниматель рассказал эту историю по-другому: передаваемые Украине терминалы Starlink и не должны были работать в Крыму, а разговор с украинскими властями состоялся после срочного запроса на их включение там.

Почему же украинским военным так важна система, изначально предназначенная для просмотра сериалов от Netflix?

Как работает Starlink?

close 100% Терминал Starlink в Одессе, 2022 год Nina Lyashonok/Global Look Press

Starlink — это система глобального спутникового интернета от компании SpaceX. От своих предшественников она отличается тем, что ее спутники находятся на низких орбитах высотой около 550 километров. Для сравнения, спутники провайдера EchoStar находятся на геостационарных орбитах высотой более 35 тыс. км. Из-за ограниченной скорости света сигнал через такой спутник идет со сравнительно большой задержкой. Она незаметна при обмене текстовыми сообщениями, но делает невозможной, например, игру в динамичные игры через интернет. Задержка же при подключении через Starlink сравнима с таковой у проводных сетей.

Чем ниже находится спутник, тем меньше его покрытие, и потому для полноценной работы Starlink требуются многие тысячи аппаратов. В настоящий момент на орбите находится группировка в 4,5 тыс. спутников, и SpaceX запускает их целыми «гроздьями» по 40-60 штук. Помимо низкой задержки, система обеспечивает большую скорость и позволяет смотреть HD-видео.

Пользовательский терминал Starlink внешне напоминает толстый поднос или коробку из-под пиццы. Он работает как направленная антенна, но диаграмма направленности формируется не за счет вогнутой формы, как у типичных «тарелок», а с помощью фазированной антенной решетки (ФАР). Она позволяет управлять направлением луча электронным способом, без физического поворота устройства, — так работают большинство современных военных радаров.

От Netflix до планшета командира

Изначально Starlink создавался как целиком гражданская система, — на этот счет Маск абсолютно прав, никто никогда не говорил обратного. Но история знает множество примеров, когда гражданские новинки оказывались мощным фактором на поле боя. Например, во времена Первой мировой при битве на Марне 1914 года французы перебросили шесть тысяч солдат на новомодных парижских такси, срочно заткнув дыру в боевых порядках и не допустив прорыва фронта. Так родилась первая в мире мотопехота.

Для украинцев Starlink заткнул дыру в глубоко устаревшей системе связи. Точной информации об этом быть не может, но благодаря многочисленным видео известно, что терминалы Starlink разворачивают у полевых штабов украинской армии.

«На линии соприкосновения войск обычные коммуникации уничтожаются. Поскольку адекватной спутниковой группировки у Украины нет, для обеспечения достаточного трафика [между военными] требуются те мощности, которые создал Маск. Без них украинцам придется вернуться к рациям и проводным системам, что сильно замедляет работу. Известно, что ВСУ используют интерактивные планшеты командира, которые отображают разведданные, где находятся солдаты и какие на поле боя происходят события. Без Starlink они лишатся возможности быстро и удобно координировать действия пехоты, дронов, артиллерии и других сил и средств», — рассказал «Газете.Ru» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Важной особенностью Starlink считается малая уязвимость к перехвату и радиоэлектронному подавлению. Поскольку обмен данными происходит через интернет, их можно зашифровать с помощью любых цифровых алгоритмов. В теории связь между терминалом и спутником можно нарушить радиопомехами, но этому мешает узкая направленность антенны. Для того, чтобы терминал «слышал» помеху, она должна исходить оттуда же, откуда шлет сигналы спутник, то есть, сверху.

Войска стран NATO не зависят от Starlink, поскольку пользуются TDL, JREAP, Link 16 и другими системами цифровой связи ближнего и дальнего радиуса действия. Их функционал аналогичен использующим интернет и Starlink украинским устройствам и даже значительно превосходит их. Однако специализированные военные системы столь сложны, что маловероятно, что они появятся у Украины в обозримом будущем.

Стрим морского боя

17 июля украинские надводные дроны-камикадзе врезались в опору Крымского моста и разрушили одну из его автомобильных ниток. Также ВСУ неоднократно публиковали видео, якобы снятые с камер таких дронов в тот момент, когда они таранят российские корабли или действуют в районе порта. Более того, судя по происходящему на видео, операторы активно управляют дроном подобно катеру в компьютерной игре. Двустороннюю связь с таким дроном поддерживают, скорее всего, через терминал Starlink, как минимум, на фотографиях отчетливо видна похожая на него антенна. Попросту говоря, на катере запущен стрим с веб-камеры, а система управления принимает команды через интернет. Неизвестно, до чего в итоге договорились Маск и правительство Украины, но без быстрого спутникового интернета подобные дроны станут почти бесполезными.

close 100% Кадр из видео CNN

«Есть несколько альтернатив управлению оператором через интернет. Например, дрон может следовать по маршруту с помощью NAVSTAR (изначальное название GPS. — «Газета.Ru) или инерциальной системы навигации. Также корректировать маршрут можно по цифровым картам местности — анализируя изображение вокруг или рельеф под воздушным дроном. Эти способы очень сложны и пригодны лишь для поражения крупных стационарных объектов. Попасть таким образом во что-то точечное, вроде опоры моста или тем более в корабль, невозможно, для этого необходимо управление оператором через видеокамеру. Хорошей альтернативы Starlink у украинской армии нет», — пояснил «Газете.Ru» военный аналитик, экс офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ полковник Михаил Ходаренок.

Некоторые передовые образцы вооружения могут находить цель самостоятельно с помощью распознавания образов. Например, так на терминальном участке наводится крылатая ракета Storm Shadow и в какой-то степени ПТР Javelin. Маловероятно, что украинский ВПК в ближайшее время разработает нечто подобное на замену Starlink, если Маск и дальше будет препятствовать превращению его системы в оружие.