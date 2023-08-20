Украине потребовали передать кассетные снаряды M26. Стоит ли России опасаться?

Бывший офицер армии США, экс-советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс уверен, что поставка Украине 2 тыс. кассетных реактивных боеприпасов приведет к окончанию военных действий: M26 DCIPM позволят ВСУ эффективнее противодействовать артиллерии РФ. «Газета.Ru» разобралась, что из себя представляют эти снаряды и почему США долго игнорировали ракетную артиллерию, но с появлением M26 полюбили ее. Военный эксперт Михаил Ходаренок оценил, как эти снаряды могут изменить ситуацию в зоне СВО.

Плюсы и минусы ракетной артиллерии

На первый взгляд, пусковая установка M270 с ракетами M26 относится к тому же классу, что и многочисленные советские РСЗО (реактивные системы залпового огня), из которых первой и самой известной моделью была БМ-13 «Катюша». В отличие от гаубиц, которым требуется долгая перезарядка, «Катюша» позволяла выпустить по противнику 16 ракет за 10 секунд, после чего сразу сменить позицию.

Пушечные стволы со временем изнашиваются, а для производства новых требуется качественная сталь, высокое мастерство и большой труд. Примитивный ракетный снаряд — это, напротив, всего лишь сварной цилиндр с пороховым зарядом, который сгорает и вытекает через сопло, создавая тягу. Рельсовые направляющие для его запуска устроены еще проще и производить их, при желании, можно из материала любого качества.

close 100% БМ-13 «Катюша»/T34 Calliope Official US Signal Corps

Простая и дешевая ракетная артиллерия оказалась для Красной армии эффективным оружием, и послевоенные советские РСЗО БМ-14, БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и многие другие были прямыми потомками «Катюш». Их аналоги применяли во Вторую мировую войну и немцы (Nebelwerfer), и американцы (T34 Calliope), но исключительно в роли второстепенного и нишевого вооружения. У западных союзников было мало веры в ракетную артиллерию, и потому после войны о ней там надолго забыли.

Недоверие к РСЗО легко понять из-за их очевидного минуса — крайней неточности. При стрельбе на сравнительно малую дистанцию в шесть километров снаряды «Катюши» могли отклониться вбок на 50 м и на 250 — по дальности. Чтобы компенсировать такую неточность, требуется большое количество снарядов, которые надо произвести, доставить и накопить у линии фронта.

В качестве альтернативы можно подойти в упор к противнику — поэтому T34 Calliope представляла собой танк M4 Sherman с 60 пусковыми трубками на башне, а огонь из этой РСЗО вели прямой наводкой и с дистанции менее четырех километров, несерьезного для гаубицы расстояния. Американская армия известна одержимостью точной стрельбой и потому не хотела использовать оружие, снаряды которого в абсолютном большинстве случаев впустую вспахивают поле.

В чем уникальность M270?

Ракету M26 бессмысленно рассматривать отдельно от ее пусковой установки M270, которую начали разрабатывать по итогам Войны Судного дня 1973 года между Израилем и коалицией арабских государств. В ходе боевых действий израильские ракеты успешно уничтожали два типа площадных целей — развернутые вблизи фронта зенитные ракетные комплексы и артиллерийские батареи. США заинтересовал этот опыт, поскольку в случае войны в Европе против СССР и стран Варшавского договора НАТО бы уступало в количестве артиллерии. По этой причине в 1974 году Вашингтон и начал разработку собственной РСЗО, которая изначально называлась General Support Rocket System.

close 100% M270 на учениях Staff Sgt. Charles Butler/South Dakota National Guard Public Affairs

При этом американские военные не собирались отказываться от своих принципов и постарались сделать M270 максимально точной для оружия этого класса. В теории, если запускать физически идентичные ракеты с идеально ровных направляющих с одной и той же точки в идеально стабильных погодных условиях, они будут падать вплотную друг к другу. Неточность РСЗО возникает из-за того, что этого не бывает в реальности. Каждый ракетный снаряд из-за погрешности производства отличается от другого — по весу, по запасу топлива, по центру массы, по углу установки аэродинамического стабилизатора, по сопротивлению головного обтекателя, по трению о направляющую и по многим другим параметрам. Еще более нестабильна погода: ветер на разных высотах, температура, влажность и плотность воздуха.

Первую группу проблем постарались решить за счет максимального качества изготовления. Вторую — за счет бортового компьютера управления огнем. Он в цифровом виде получает данные о погоде и учитывает при расчете стрельбы даже плотность воздуха, которая зависит от возвышения над уровнем моря и колебаний атмосферного давления. Привязка к местности проводится автоматически с помощью навигационной системы, так что в компьютер остается ввести лишь координаты и параметры цели, которые поступают в цифровом виде. Именно компьютер делал M270 уникальной на момент создания, поскольку обеспечивал удобную и эффективную связь со средствами разведки.

close 100% Перезарядка M270 US Army

Темп стрельбы невысок — залп из 12 ракет занимает 48 секунд, интервал между пусками равен четырем секундам, в то время как равная по калибру БМ-27 «Ураган» пускает ракеты одну за одной. Быстрая стрельба в M270 не предусмотрена, поскольку между каждым пуском компьютер поправляет сбившийся от работы ракетного двигателя «прицел», да и в целом механизм поворота и возвышения направляющих сделан максимально точным. Зато перезаряжается M270 намного быстрее, всего за 5-8 минут — поскольку ракеты в нее загружают не по одной, а кассетами по шесть штук.

За что M270 прозвали «стальным дождем»?

В реальном бою систему впервые опробовали в ходе «Бури в пустыне» против иракских войск в 1991 году. Ее использовали с кассетными ракетными снарядами M26 — как раз теми, которые потребовали поставить Украине. Каждая ракета имеет дальность до 32 км (вариант ER — 45 км) и несет 644 (ER — 518) суббоеприпаса DPICM, которые засеивают площадь диаметром сотню-другую метров. В открытом доступе нет данных о реальном круговом вероятном отклонении M26, но, по мнению западных военных изданий, M270 с этой ракетой намного точнее, чем любая советская РСЗО. Косвенно о точности можно судить по тому, что в официальном руководстве по тактике указано требование определять местоположение цели с погрешностью менее 150 метров.

Во время военных действий 1991 года M270 получила хорошие отзывы, а солдаты прозвали ее «стальным дождем». Особенно эффективно она показала себя в контрбатарейной борьбе.

Когда американская бронетехника шла в наступление, ее пытались уничтожить огнем артиллерии. После этого позиции иракских пушек быстро вычисляли, в том числе с помощью контрбатарейных радаров, и накрывали точным залпом кассетных ракет.

M270 успела проявить себя и в другой ипостаси. Поскольку РСЗО смонтирована на шасси БМП M2 Bradley, она могла подойти почти в упор ко вражеским позициям, быстро выпустить залп по тылам и уехать прежде, чем иракцы реагировали. В 2000-е годы на вооружение поступила M142 HIMARS, колесная версия M270 с шестью направляющими вместо двенадцати. Примерно в это же время американцы решили сделать основными снарядами своих РСЗО управляемые, но не кассетные ракеты, которые и поставляются Украине с лета 2022 года.

Станет ли M26 «волшебной палочкой» для Киева?

По мнению Дэна Райса, бывшего офицера армии США и экс-советника главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного, две тысячи кассетных ракет способны будут «закончить конфликт». Именно американский военный был основным сторонником поставки Киеву кассетных 155-миллиметровых снарядов DPICM, так что и новое его высказывание, вероятно, следует понимать как лоббистский прием, а не как честную экспертную оценку ситуации. Тем не менее, доводы, которые он приводит, вполне согласуются с изначальной доктриной применения пары M270/M26. Неуправляемые ракеты намного дешевле управляемых, запасы их велики, а Пентагон будет отдавать их без сожалений, поскольку давно вывел из эксплуатации. Главным предназначением M26 должна стать контрбатарейная борьба.

«Если вы — украинские силы, пытающиеся прорвать двухмильное минное поле, вы идете «метр за метром». У вас есть тысячи русских орудий, которые все время стреляют. Вы находитесь под обстрелом, пытаясь прорваться через минное поле, и под атакой российских дронов-камикадзе. А затем вступает в бой российская артиллерия, и вы должны избавиться хотя бы от нее. Расчет такой: если обе стороны имеют одинаковую дальность действия артиллерии, когда вы находитесь в наступлении, вы не можете добить до обороняющихся [орудий]. Артиллерия наступающих должна быть либо большей дальности, либо находиться прямо на передовой. При этом разместить свою артиллерию на передовой вы не можете, потому что тогда вы ее потеряете», — говорит Райс.

Он утверждает, что кассетные ракеты для M270 HIMARS способны уравнять силы противников.

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«Газета.Ru» попросила полковника Михаила Ходаренка, военного аналитика и бывшего офицера-оператора Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, прокомментировать слова Райса.

«Отчасти американский офицер прав: кассетные ракеты и правда очень эффективны в контрбатарейной борьбе, при применении по позициям артиллерии и открыто расположенной живой силе. Однако все зависит от инженерного оборудования позиций. Можно отрыть окопы, рассредоточить орудия и боеприпасы. Если у личного состава есть укрытия, эффективность кассетных снарядов сильно снижается.

А насчет «закончить конфликт» — это большое преувеличение, у украинцев каждое новое вооружение должно было его закончить, только все никак. Кассетные ракеты и правда эффективное оружие, но точно не волшебная палочка», — рассказал специалист.

Напрасно, по мнению Ходаренка, Райс ждет и многих тысяч ракет: «У США нет цели разгромить Россию, лишь ослабить и отбросить на обочину мира. Поэтому никогда американцы не поставят столько оружия, чтобы Украина уверенно себя чувствовала на поле боя. Всегда посылали в час по чайной ложке, и в этот раз им не дадут в тех объемах, о которых они мечтают».

Россия неоднократно протестовала против американских поставок Украине любых кассетных боеприпасов из-за их опасности для гражданского населения.