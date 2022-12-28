Топ-5 событий российской науки в 2022 году

Несмотря на сложности, с которыми российским ученым пришлось столкнуться в этом году, исследования продолжались. Физики пытались добраться до границ познаваемого мира, биологи открывали ранее неизвестные виды животных и растений, в том числе и собственноручно создавая новые, а инженеры конструировали инновационные инструменты для получения знаний. «Газета.Ru» предлагает читателям ознакомиться с пятеркой событий отечественной науки, которые играют важную роль в ее развитии.

1. Летом 2022 года ввели в строй уникальную, первую в мире ледостойкую платформу «Северный полюс».

close 100% Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» в порту Мурманска Павел Львов/РИА Новости

Самодвижущаяся платформа «Северный полюс» — это одновременно и транспорт, и дом, и научно-исследовательский центр. Там работают 15 лабораторий и серверная система хранения полученных данных, в корпус судна вмонтированы датчики для изучения ледовой обстановки. В арсенале полярников есть и беспилотные летающие аппараты, и метеорологические буи, и управляемые подводные аппараты. Наблюдения можно проводить в радиусе нескольких десятков километров.

Прямо сейчас платформа задействована в экспедиции «Северный полюс-41», которая идет уже третий месяц.

2. 20 сентября 2022 года был выбран новый глава Российской академии наук

close 100% Избранный новый глава Российской академии наук Геннадий Красников во время интервью с журналистами после общего собрания РАН в Москве Алексей Майшев/РИА Новости

Новым президентом Российской академии наук на пять следующих лет избран генеральный директор Научно-исследовательского института молекулярной электроники, академик Геннадий Красников.

Прошедшие выборы президента проводились по новым правилам: теперь для избрания главы РАН нужно не 2/3, а большинство голосов. Прямо перед выборами предыдущий глава РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру, назвав это решение вынужденным.

В планах у нового главы РАН Геннадия Красникова — аудит результатов научных институтов и эффективности их руководителей, чтобы потом «искать вместе с ними новые подходы». Об этом Красников рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Основным механизмом внедрения научных достижений в практику, по мнению Геннадия Красникова, должны стать сквозные проекты полного инновационного цикла, которые наиболее эффективно способны реализовывать консорциумы – объединения организаций науки различной подчиненности и высокотехнологичных предприятий.

3. Впервые в мире клонирован ягненок с дикими генами

close 100% Первый в мире клонированный ягненок с дикими генами ВИЖ им.академика Л.К. Эрнста

Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста клонировали гибридного ягненка, мамой которого стала многоплодная романовская овца, а папой – дикий памирский архар.

Сейчас Конгуру – ягненку, названному в честь самой высокой вершины Памира — уже полгода. Идея ученых состояла в том, чтобы объединить в одном животном высокое многоплодие романовских овец и крепкий костяк отца. С помощью редактирования был отключен ген, который тормозит наращивание мышечной массы.

На сегодняшний день это первый в мире клонированный гибридный ягненок, для создания которого использовали гены диких животных.

4. В 2022 году был создан Национальный Центр физики и математики

close 100% Антон Новодережкин/ТАСС

Новый Центр физики и математики при поддержке госкорпорации «Росатом» был открыт в конце 2022 года. Его научным руководителем стал академик РАН, физик Александр Сергеев. Перед физиками и математиками центра поставлены совершенно новые задачи, среди которых: получение вещества и антивещества из вакуума, создание фабрик-коллайдеров для обнаружения сигналов темной материи, а также молний в лабораторных условиях, исследование таких явлений, как сонолюминесценция и газогидраты. Математики займутся займутся созданием фотонного компьютера и искусственного интеллекта, максимально приближенного к человеческому.

Под эти задачи к 2030 году запланировано возведение трех установок мега-сайенс, научного института с 2000 сотрудников и академгородка с 10 тысячами жителей.

5. Экспериментально получены первые пучки электронов в линейном ускорителе «СКИФ»

close 100% Первый пучок СКИФ в ИЯФ Wikimedia Commons

Несмотря на то, что запуск Сибирского кольцевого источника фотонов («СКИФа») пришлось отложить на год из-за усложнения логистических схем, уже получены первые пучки электронов на линейном ускорителе в лаборатории Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Параллельно идет процесс строительства на площадке в наукограде в Кольцово (Новосибирская область), где будет размещена установка.

СКИФ представляет собой один из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. На его строительство выделено 37,1 млрд рублей.

СКИФ позволит получать новые фундаментальные знания о строении вещества на микро- и наноуровнях, а значит, эффективнее решать задачи, стоящие перед физиками, химиками, медиками, биологами. Полученные технологии будут применяться в микроэлектронной и химической промышленности, машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, а также военно-промышленном комплексе.