«Решение будет зависеть от ситуации в стране». Когда Россия уйдет с МКС

Решение о сроках окончания участия России в программе Международной космической станции уже принято, но пока не будет оглашено. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Москва за год предупредит партнеров о завершении работы на МКС в соответствии с обязательствами. По его словам, Россия продолжает работу на орбитальной станции до 2024 года.

Правительство определилось со сроками прекращения российского участия в проекте Международной космической станции, но пока решение оглашать не будут, сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Что такое МКС? Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используется как космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.

«Могу сказать только одно: в соответствии с нашими обязательствами, мы за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС», — отметил глава госкорпорации.

Рогозин напомнил, что сроки работы России на космической станции определяют правительство и президент.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее», — заявил глава Роскосмоса.

Сейчас на МКС находятся космонавты Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев.

Что будет с МКС без России

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если Россия выйдет из программы.

В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что сотрудничество между российскими и американскими специалистами в космосе необходимо для продуктивной работы на МКС.

Он также рассказывал, что госкорпорация оценивает техническое состояние российского сегмента станции для возможности продления ее работы.

«Наши партнеры предлагают летать за пределами 2024 года. Мы будем пока продолжать оценивать техническое состояние нашего сегмента», — сказал Крикалев.

11 апреля Рогозин предположил, что зарубежные партнеры могли бы за рубли оплачивать услуги по поддержанию станции, если Москва выйдет из проекта по МКС после 2024 года. По словам главы Роскосмоса, при попытке самостоятельно сохранить станцию партнерам придется компенсировать российское отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет.

Российская орбитальная станция

Рогозин также напомнил о планах построить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), которая «будет многофункциональна, работа по ней уже идет, эскизный проект разрабатывается корпорацией «Энергия».

«Когда он будет представлен и защищен, после этого мы уже приступим к созданию этого «умного железа» и подготовке его запуска в космос, развертыванию станции», — сказал глава Роскосмоса.

Предполагается, что РОСС может стать заменой МКС. Эта станция не будет постоянно обитаемой, к ней планируют запускать до двух пилотируемых кораблей в год. В основе российской станции будет модуль НЭМ-1, который почти десять лет для МКС строила РКК «Энергия». Запуск модуля планируется в период с 2025–2026 годов до 2030-го года. Другие модули станции, которые еще не созданы, рассчитывают запустить с 2030 по 2035 год.

В начале марта Роскосмос сообщал, что уже приступил к эскизному проектированию собственной космической станции.

«Нам потребуется еще несколько лет. <...> Сейчас если сильно поднапрячься, в 2026 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту», — сказал Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что временной разрыв между эксплуатацией МКС и запуском новой станции нежелателен, поскольку за несколько лет можно утратить навыки в подготовке экипажей и проведения исследований.

По словам главы госкорпорации, первое время МКС и РОСС могут использоваться параллельно.

«В силу финансовых ограничений мы не можем одновременно потянуть проект МКС и строительство новой станции. Конечно, нужно предусмотреть определенный период перехлеста, когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно, как это было в конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда «Мир» и МКС летали одновременно», — указал он.

Сотрудничество на МКС в условиях санкций

По словам Рогозина, NASA, Европейское и Канадское космические агентства дали понять, что санкции с предприятий Роскосмоса сняты не будут, однако они не коснутся работ в интересах МКС.

«Опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут», — сказал гендиректор Роскосмоса.

Он назвал неприемлемым такое положение дел, поскольку санкции, по его словам, направлены на блокирование финансово-экономической и производственной деятельности высокотехнологичных предприятий, их цель — «убийство экономики России».

«Восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций», — сказал Рогозин.

Ранее он сообщал, что направил письма в NASA, ESA и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». В ответных письмах США и Канада назвали своим приоритетом продолжение безопасной работы станции. В свою очередь глава NASA Билл Нельсон указал, что действующие американские санкции не влияют на работу МКС.

«До 2030 года станция развалится»

В начале марта Рогозин говорил, что МКС может «развалиться» еще до 2030 года, если не вложить «колоссальные деньги» в ее ремонт.

«А смысл? В условиях, когда США, британцы и европейцы ведут себя таким образом», — сказал он и предупредил, что для экипажа в случае продления сроков эксплуатации будут возникать риски.

«Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — заявил Рогозин.

Ранее он высказывал мнение, что МКС будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года.

«Повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений», — отмечал глава Роскосмоса.