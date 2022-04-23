Глава Роскосмоса назвал «однозначный» повод для начала Третьей мировой

Новая мировая война может начаться из-за противоспутникового оружия, считает глава российского Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его мнению, поводом для объявления войны может стать ситуация, когда какая-либо страна уничтожит чужой космический аппарат. При этом Рогозин негативно оценил инициативу Соединенных Штатов, которые недавно отказались от испытаний противоспутникового оружия и попросили другие страны поступить аналогичным образом.

Если какая-та страна противоспутниковым оружием уничтожит чужой космический аппарат, это может вызвать Третью мировую войну, предупредил Рогозин в эфире «Россия 24».

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это Третья мировая война. То есть это casus belli (формальный повод для объявления войны — «Газета.Ru») однозначно», — сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не верит властям США, которые отказались от испытаний противоспутникового оружия и призвали остальных последовать их примеру. По словам Рогозина, Пентагон успешно испытал собственное оружие против спутников и поставил его на вооружение американской армии. Глава Роскосмоса выразил уверенность, что США не хотят появления конкурентов, поэтому притворяются «голубем мира».

Рогозин полагает, что оружие массового поражения в космосе скоро станет реальностью. Такие разработки есть у США, отметил он. Например, экспериментальный космический аппарат X-37B, который способен переносить оружие и разведывательные аппараты.

«Есть совместное предложение Китая и России по договору о запрете выведения оружия в космос. И США вместо того, чтобы ответить на эти предложения, делают нелепые заявления», — заявил Рогозин.

Администрация президента США Джо Байдена в апреле запретила испытания противоспутниковых ракет, которые запускают с Земли. Об этом объявила вице-президент Камала Харрис во время посещения базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. США стали первой страной в мире, которая ввела такой запрет.

«Такие тесты опасны. И мы не будем их проводить», — сказала Харрис.

Вице-президент пояснила, что из-за подобных испытаний в космосе образуется много мусора. Он бесконтрольно путешествует на орбите и может сталкиваться с работающими в космосе аппаратами.

Харрис подчеркнула, что появившиеся в результате ракетных испытаний обломки угрожают не только американским астронавтам или военным интересам США. Космический мусор может повредить коммерческие спутники, которые нужны всему миру по крайней мере для работы систем GPS, трансляции телевизионных передач и прогнозов погоды.

«Значительное сокращение испытаний противоспутниковых систем и образования мусора способствует интересам национальной безопасности США и защищает долгосрочные интересы США в исследовании космоса», — добавила Харрис.

Белый дом призвал другие страны взять на себя аналогичные обязательства, чтобы это стало «международной нормой ответственного поведения в космическом пространстве». «От имени США я призываю все страны присоединиться к нам, независимо от того, занимаются ли они космическими исследованиями или нет. Это принесет пользу всем», — сказала Харрис.

Кто уже испытал оружие против спутников

Власти США начали обсуждать запрет на испытания противоспутникового оружия после того, как его протестировала Россия в ноябре прошлого года, сообщали ABC и CNBC. Тогда Россия запустила одну противоспутниковую ракету (два источника CNN указали, что ракета была запущена с Земли) и взорвала свой же спутник «Космос-1408». Это был старый советский аппарат, находившийся на орбите с 1982 года.

Минобороны России и США по-разному оценили последствия этого удара. Минобороны заявило, что ракету взорвали «ювелирно точно», и появившийся мусор не навредит другим орбитальным аппаратам.

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют», — сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Вашингтоне в свою очередь заявили, что Россия действовала «безрассудно и безответственно». Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что в итоге на орбите появились более 1,5 тыс. осколков — из тех, которые можно отследить. По оценкам Блинкена, при взрыве могли появиться «сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера».

Госсекретарь подчеркнул, что Россия своими испытаниями поставила под угрозу всех, кто пытается исследовать и осваивать космос в мирных целях. Он уточнил, что обломки угрожают МКС и другим космическим аппаратам.

В конце декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос, планирует ли Россия другие подобные испытания, сказал: «Скорее нет, чем да».

В Минобороны РФ также заявили, что США тоже проводят испытания военных систем в космосе, такие программы есть также у Китая и Индии. Заявления Вашингтона о создании рисков для космонавтов из-за российских учений в Москве назвали «лицемерными».

США последний раз испытывали оружие против спутников в 2008 году. Тогда они запустили с эсминца ракету-перехватчик SM-3. Ракета поразила неисправный разведывательный спутник USA-19. Цель находилась на высоте порядка 220 км, и образовавшиеся тогда 174 обломка уже сошли с орбиты.

Помимо России и США в XXI веке оружие против спутников испытывали Индия и Китай.

Индия успешно проверила противоспутниковую ракету весной 2019 года и уничтожила космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км. Он разлетелся на 128 частей, из которых на орбите, по подсчетам американского аналитического центра Secure World Foundation, остается одна.

Харрис, ссылаясь на данные американской 18-й эскадрильи контроля космического пространства, в апреле заявила: в космическом пространстве остаются более 1,6 тыс. фрагментов российского спутника, сбитого Россией в середине ноября прошлого года, и более 2,8 тыс. обломков, образовавшихся в результате испытания, проведенного Китаем 15 лет назад.