«Армения не может жить без Азербайджана и Грузии»: как создавалась Закавказская республика

Провозглашение Закавказской СФСР стало важной вехой на пути к созданию Советского Союза. Грузины, армяне и азербайджанцы мало в чем похожи друг на друга, но к началу XX века они были связаны общей судьбой и единой хозяйственной системой. «Газета.Ru» рассказывает, как возникла идея объединить народы Южного Кавказа и какую роль в этом сыграли железные дороги.

12 марта 1922 года в Тбилиси представители Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР утвердили Союзный договор Советских Социалистических Республик Закавказья. Согласно договору, эти страны оставались суверенными и независимыми республиками, но вступали в военное, политическое и экономическое объединение.

На первый взгляд, этот союз может показаться странным: грузины, армяне и азербайджанцы относятся к трем разным группам народов с чуждыми языками, и объединение их в одну страну похоже на проведение колониальных границ в Африке «по линейке». На самом деле идея интеграции Закавказья существовала до советской власти и имела под собой объективную основу.

Из-за общей исторической судьбы этих народов вопрос об объединении казался естественным с момента распада Российской империи. 11 ноября 1917 года, после Октябрьской революции, представители Грузинской социал-демократической партии, азербайджанского «Мусавата» и армянского «Дашнакцутюна» решили создать независимое правительство Закавказья, а 15 ноября образовали Закавказский комиссариат, отрицавший главенство Совнаркома и Ленина. В обнародованной декларации говорилось:

«В продолжение свыше ста лет народы Закавказья, шедшие рука об руку с Россией и связавшие свою судьбу с ней, впервые в переживаемый исторический момент оказались предоставленными самим себе, и им приходится своими собственными силами принимать меры к предотвращению надвигающейся экономической и общественной катастрофы».

Поначалу речь о полном отделении от России не шла, но после разгона большевиками Учредительного собрания 23 февраля 1918 года в Тифлисе образовали Закавказский сейм, высший представительный орган власти.

Неизвестно, что вышло бы из этой инициативы в мирное время, но продолжающаяся Первая мировая война внесла свои коррективы. После неудачной попытки большевиков заключить мир с Центральными державами турецкие войска перешли в наступление и в начале 1918 года заняли Карскую, Ардаганскую и Батумскую области. Брестский мир закрепил эти территориальные приобретения, и началась сложная игра, в ходе которой Сейм пытался восстановить довоенные границы, а турки отрицали субъектность закавказской власти и настаивали на правомерности мирного договора с большевиками. Силы были неравны, немецкие и турецкие войска продолжали занимать один регион за другим, и 26 мая Сейм констатировал распад Закавказья и сложил полномочия.

Следующая попытка интеграции Закавказья была после победы Антанты и прихода на Кавказ британских войск. Южнокавказские элиты множество раз пытались провозгласить конфедерацию, но поскольку Британия и Франция сохраняли союз с Белым движением, они следовали концепции «единой и неделимой России». «Союзные державы, как равно и новое российское правительство в Уфе, с которым они действуют сообща, не признают никаких независимых образований, которые возникли в России… В их задачи входит восстановление от имени русской власти прежнего наместничества на Кавказе», – заявил генерал Томсон, командующий британскими силами в регионе.

Однако вскоре англичане и сами заметили одну из предпосылок объединения этой территории. По условиям Мудросского перемирия британские войска заняли Батум и всю Закавказскую железную дорогу, которая соединяла Черное море с Каспийским. По выражению Черчилля, это была «одна из важнейших стратегических линий в мире», и логично, что для удобного управления ей необходима единая власть. Однако война между армянами и азербайджанцами, а также другие территориальные споры не позволили хоть как-то реально интегрировать Закавказье на этом этапе.

Точку в территориальных конфликтах поставила Красная армия, которая в апреле 1920 года вошла в Азербайджан, в ноябре – в Армению, а в феврале 1921 – в Грузию. Почти сразу московским правительством была поставлена задача: советизировать Кавказ, объединить его в «общую коммунистическую семью» сначала на уровне региона, а затем и со всеми подконтрольными большевикам территориями. Начать решили с железных дорог, Григорий Орджоникидзе, крупнейший грузинский большевик, объяснял это так:

«Всем известно, что в Тифлисе находятся Главные железнодорожные мастерские, а в Баку находится необходимое для промышленности, в частности, для транспорта, топливо, а в отстоящей в стороне Армении нет ни того, ни другого… Нужно помнить, что тифлисские мастерские не могут существовать без бакинской нефти, Баку не может наладить транспорта без тифлисских мастерских, Армения не может существовать без помощи Азербайджана и Грузии».

Вслед за железными дорогами объединили внешнюю торговлю, которую до 1921 года каждая республика вела самостоятельно на конкурентной основе. Это не устраивало советскую власть, которая стремилась монополизировать важнейшую отрасль, и потому Внешторги Азербрайджана, Грузии и Армении объединились в единый «Облвнешторг». Его руководящий орган находился в Тифлисе и управлялся коллегией, назначаемой правительствами трех республик.

Все это в итоге и привело к заключению Федеративного Союза Советских Социалистических Республик Закавказья 12 марта 1922 года, без которого, по мнению Кавказского бюро ЦК РКП (б), возрождение экономической мощи региона было невозможно. В декабре 1922 года была провозглашена Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, которая затем вошла в состав СССР. В 1923-1924 годах на ее территории даже существовала своя валюта, Закавказский рубль. ЗСФСР просуществовала до 1936 года, когда после принятия Сталинской конституции Азербайджан, Армения и Грузия вошли в состав Советского Союза по отдельности.