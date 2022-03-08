Обратный отсчет до удара: как артиллеристы США придумали бороться с нацистами

Главной ударной силой американской армии в годы Второй мировой войны однозначно была артиллерия. Однако достичь этого удалось вовсе не за счет пушек, которые не превосходили ни немецкие, ни советские. «Газета.Ru» рассказывает, что заставляло артиллерию всего армейского корпуса работать как единое целое, а также об особой тактике американцев, которая не оставляла немцам шанса скрыться от снарядов.

Если взглянуть на характеристики немецких и американских пушек в годы Второй мировой войны, можно заметить, что они весьма схожи. Американские орудия были чуть тяжелее и били чуть дальше, но эта разница была несущественной, местами — неуловимой. После наступления во Франции в 1944 году американская армия даже оснастила два артиллерийских дивизиона трофейными 105-миллиметровыми орудиями без изменения организации.

Тем не менее американская артиллерия во много раз превосходила немецкую по мощи. Отзывы немцев об американской пехоте были разными: кто-то оценивал ее высоко, некоторые командиры считали ее недостаточно дисциплинированной (по сравнению с немецкой), некоторые – избыточно осторожной (по сравнению с советской). Но, комментируя Итальянскую кампанию 1943-1944 годов, немецкий генерал Эрвин Роммель сказал: «Колоссальное превосходство врага в артиллерии и еще более сильное в авиации привело к прорыву фронта». Этот вывод так или иначе повторяла вся немецкая армия, и причины такого превосходства крылись в системном подходе американцев.

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Пушки – самый заметный и знаковый элемент артиллерии, без которого этого рода войск просто бы не существовало. Однако пушку необходимо как-то доставить на поле боя. К пушке кто-то должен подвезти множество снарядов, а затем указать направление выстрела. Наконец, множество орудий должны работать как единое целое для выполнения общей армейской задачи. Все эти компоненты являются ключевыми на поле боя, но почти не представлены в кино или играх о войне – не всем интересно смотреть, как тыловик десять часов подряд ведет конвой со снарядами.

Американская артиллерия была строго унифицирована. Роль легкой пушки играла 75-миллиметровая M1. Ее можно было буксировать любым транспортным средством мощнее велосипеда, поэтому M1 применяли воздушно-десантные части, а также войска в горах и в джунглях.

Каждому пехотному полку придавали роту 105-миллиметровых короткоствольных M3 и батальон M2 того же калибра, но с более длинным стволом. Основной задачей этих подразделений была непосредственная поддержка своих полков, но при необходимости огонь могли корректировать и другие полки. Батальоны более тяжелых 155 и 240-миллиметровых гаубиц придавали дивизиям, корпусам и армиям.

Все это разительно отличалось от немецкой армии. Из-за нехватки ресурсов германские артиллеристы вооружались всем, что попадалось под руку.

По многим сообщениям, около половины немецких пушек на Восточном фронте составляли трофейные французские орудия. Генерал Ганс Эбербах, командовавший 5-й танковой армией при отражении высадки в Нормандии, жаловался, что у него собраны пушки из каждой европейской державы.

Стоит сказать, что проблема была не в качестве трофейных орудий как таковых, зачастую они обладали вполне пригодными характеристиками. Главное, что использование десятков разных моделей пушек создавало настоящий логистический ад для тыловой службы. Снаряды разного типа необходимо было везти в различных количествах к отдельным соединениям, иначе говоря, немецкие тыловики работали «на заказ». Не меньшие трудности были и в управлении огнем, поскольку для каждой модели пушки и для каждого снаряда необходимо создать свою таблицу дальностей для стрельбы непрямой наводкой, и все это должны были держать в голове командиры.

close 100% Трактор M4 тащит гаубицу Long Tom National Archives and Records Administration

Американская артиллерия также существенно превосходила немецкую в мобильности. Соединениям армии США в больших количествах придавались грузовики и тяжелые гусеничные тягачи, которые регулярно снабжались топливом с помощью бензовозов. В благоприятных условиях американские пушки могли преодолевать по 250 километров в день, теми же грузовиками обеспечивался подвоз снарядов.

В немецкой армии все было иначе. Трудно поверить, что страна, впервые запустившая ракету в космос («Фау-2» в 1944 году), обладала артиллерией на конной тяге. Этот анахронизм создавал массу проблем: низкая скорость передвижения, малая грузоподъемность, короткая дистанция маршевого перехода и огромная масса людей, занятых уходом за животными. Конная артиллерия могла преодолевать не более 40 километров в день, и каждые несколько дней пути лошадям необходимо было отдыхать. Некоторые историки считают, что именно кони не позволили 6-й армии вырваться из окружения под Сталинградом, поскольку в момент советского наступления большинство животных находилось на реабилитации в тылу. Без них перемещение амуниции и тяжелых орудий, а следовательно, и прорыв, были невозможны.

У американской армии было и другое серьезное преимущество перед немецкой — управление. В годы Первой мировой войны огнем управляли сами командиры батареи, зачастую располагаясь на вышке рядом с ней. В 1939-1945 годах фронт был гораздо более динамичным, и огонь корректировали люди, находящиеся на передовой вместе с солдатами. Проводные телефоны накладывали существенные ограничения на коммуникацию, а при наступлении были и вовсе бесполезными. Поэтому американцы разработали надежное коротковолновое радио и насытили такими рациями все воинские части. Они обеспечивали связь на дистанциях до 60 километров – дальность удачного дневного наступления танковой части. Одних лишь радиостанций SCR-536, напоминающих громоздкий мобильный телефон, было выпущено более сотни тысяч экземпляров.

close 100% Рация SCR-536 National Archives and Records Administration

Армия США также корректировала огонь с помощью самолетов. Развитая промышленность позволила наладить массовый выпуск самолета-корректировщика L-4, оборудованного мощной радиостанцией и фонарем с удобным обзором. Самолетов было так много, что каждому артиллерийскому батальону придавали по два. В некоторых боях воздушные корректировщики направляли до 95 процентов американского огня, и они были столь эффективны, что один лишь вид легкого самолета в небе заставлял замолчать немецкие батареи.

close 100% National Archives and Records Administration

Но и радио, и авиакорректировщики были бы почти бесполезны без центров управления огнем, созданных в армии США в 1930-х годах. Их появление изменило роль артиллерийского батальона. До того командир каждой батареи действовал автономно и управлял лишь своими пушками, а командиры батальонов играли роль администраторов. Реформа же позволила батальону действовать как единому целому.

close 100% Корректировщики на передовой, Франция, 1944 год National Archives and Records Administration

Часть офицеров отправлялась на передовую и передавала данные о противнике в штаб по радио или проводным телефонам. Штабные офицеры собирали информацию, определяли наиболее важные цели, рассчитывали параметры выстрелов и передавали в готовом виде указания многим батареям. Это позволяло сосредоточить огонь на одной цели и затем быстро перейти к поражению другой. Подобная координация была возможна не только на уровне батальона, но даже дивизиона или корпуса, что давало возможность сосредоточить огонь сотни орудий, расположенных по фронту длиной несколько километров.

close 100% Артиллерийский штаб National Archives and Records Administration

Красочной иллюстрацией работы американских центров управления огнем служит тактика Time on Target, «время до цели». В ходе Первой мировой войны оказалось, что почти все потери от артиллерийского огня наносило падение первого снаряда. После него солдаты успевали занять укрытие, и огонь становился бесполезным. Соответственно, если первое попадание приходилось мимо (а так выходило почти всегда из-за большого случайного разброса), то враг почти не нес потерь.

При Time on Target каждая батарея рассчитывала время, которое потребуется снарядам для достижения обозначенных штабом целей.

После этого центр управления огнем транслировал обратный отсчет, и каждая батарея делала залп в такой момент, чтобы снаряды всех батарей достигли цели в момент «ноль». В итоге в первом залпе оказывалось множество снарядов, из которых, по закону больших чисел, многие попадали в цель и наносили большой урон. Затем штаб задавал другую цель и начинал новый отчет.

Один из американских солдат, Дон Фаслер, служивший в отряде истребителей танков, в мемуарах «Моя война» приводит пример подобной работы артиллерии. Он и его отряд заняли ферму на западе Германии, и внезапно немцы накрыли их подозрительно точным огнем. Находившийся рядом русский рабочий, угнанный в Германию, сказал, что видел на ферме немецкого офицера с радиостанцией. Этого корректировщика захватили в плен, и при нем нашли карту с указанием всех немецких артиллерийский позиций в округе. Американцы передали эти координаты в центр управления огнем, и через какое-то время синхронный залп целого артиллерийского дивизиона уничтожил все немецкие батареи.

Быстрая и эффективная система управления огнем приносила пользу и в обороне. В ходе высадки в Нормандии немцы пытались сосредоточить крупные силы, чтобы сбросить Союзников в море. Однако любые силы, сосредоточенные для атаки и находящиеся вне укреплений, мгновенно становились целью американских артиллеристов. Например, элитная немецкая 3-я парашютная дивизия теряла в день около ста человек убитыми и сотни людей ранеными еще до начала атаки.

В итоге артиллерия выступила главной ударной силой сухопутных войск западных союзников, позволила летом 1944 года прорвать оборону в Италии и занять Рим, а к осени освободить Францию и вступить на территорию Германии для подготовки к финальному наступлению 1945 года. В 1945 году СССР и союзники прорвали последние линии обороны Рейха с востока и с запада — и обеспечили крах нацистской Германии.