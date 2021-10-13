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Наука

«Это должен увидеть каждый»

Капитан Кирк из «Стартрека» поделился впечатлениями от полета на ракете Безоса

Экипаж из четырех человек вновь отправился в космос на ракете американского миллиардера Джеффа Безоса New Shepard. Одним из членов экипажа стал актер Уильям Шатнер, игравший роль капитана Кирка во франшизе «Стартрек».

Во второй раз в истории, компания Blue Origin отправила людей в суборбитальный полет. В ходе миссии NS-18 ракета New Shepard стартовала из Техаса и подняла капсулу с четырьмя людьми на борту на высоту около 100 километров. Капсула приземлилась в нескольких километрах от стартовой площадки спустя примерно 10 минут после взлета. В ходе миссии экипаж пересек линию Кармана, условную границу, отделяющую Землю от космоса, и испытал несколько минут невесомости. Помимо самой миссии, интересен также состав экипажа.

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Blue Origin

Самый знаменитый участник этого полета – Уильям Шатнер, актер, сыгравший капитана Джеймса Кирка в культовой фантастической франшизе «Стартрек».

Вдобавок к этому, он был режиссером одного из фильмов этой серии и работал продюсером.

Уильям Шатнер родился 1931 году, и на данный момент ему 90 лет. Своим полетом он побил мировой рекорд, став самым старым человеком в космосе.

«Долгое время я лишь слышал о космосе, – рассказывал актер о своих ожиданиях перед полетом. – Сейчас я использую эту возможность, чтобы увидеть его своими глазами. Я своими глазами увижу бесконечное космическое пространство, и небывалое чудо – планету Земля, то, как хрупка она, по сравнению с силами, действующими во вселенной, вот чего я жду».

Многие наблюдатели видят иронию в том, что знаменитый капитан из фильма наконец-то действительно отправился в космос. Помимо него, в капсуле находились еще три человека. Это

— доктор Крис Бошузен, бывший сотрудник NASA, а ныне – основатель частной космической компании Planet Labs, разрабатывающей миниатюрные спутники. Один из самых интересных его проектов – создание спутников типа PhoneSat, которые изготавливаются с использованием немодифицированных коммерческих смартфонов.

— Одри Пауэрс, вице-президент компании Blue Origin. Она также работала в NASA инженером систем управления, и провела более двух тысяч часов за консолью в Центре управления полетами МКС. После этого она стала юристом, и в Blue Origin, в основном, занималась правовыми вопросами.

— Глен де Врис, учредитель компании Medidata Solutions, которая провела десятки тысяч клинических испытаний в поисках вакцины от рака. В 2019 году компания была приобретена французской фирмой Dassault Systèmes, являющейся частью концерна Dassault – крупного авиакосмического производителя. В данный момент де Врис занимает пост заместителя руководителя направления «Науки о жизни и здравоохранение».

Все участники проходили подготовку в течение нескольких дней, но управлять полетом им все равно не пришлось, так как корабль полностью автоматический. Но это не значит, что астронавтам-любителям не надо вообще ничего знать. Помимо готовности к тряске, шуму и непредвиденным ситуациям, людям необходимо не бояться невесомости.

«Третье, чему мы обучаем команду во время подготовки, – это правила поведения в условиях нулевой гравитации: как двигаться по кабине и при этом не врезаться и не толкать друг друга, как пользоваться поручнями. Что будет происходить во время полета и как на это реагировать», – объясняет бывший астронавт НАСА Николас Патрик, руководитель центра управлениями полетов Blue Origin.

Капсула с экипажем имеет объем 15 кубических метров, и ее главное отличие – множество больших панорамных иллюминаторов с качественным прозрачным стеклом. Корабль предназначен для космического туризма, и потому внутри него установлены 12 камер высокого разрешения, что позволит сохранить на память видео и множество фотографий.

Полет прошел согласно плану, без всяких видимых проблем. После отделения капсулы с экипажем ракета села с помощью двигателей, а люди в корабле спустились на парашютах. Джефф Безос лично поприветствовал астронавтов, и сам открыл люк капсулы.

Уильям Шатнер вышел из нее вторым. Судя по всему, полет его действительно впечатлил: известный актер с хорошо поставленной речью долго не мог подобрать слова, пока наконец не сказал, что это неописуемо. Немного погодя, он продолжил:

«Это весьма отличается от того, что ты ждал. Главное впечатление от этого – что ты не ожидал ничего подобного. Этот… вид, это новое небо… Это должен сделать каждый человек в мире. Каждый должен увидеть…».

Эта миссия стала вторым пилотируемым полетом для New Shepard, после того как летом на ней отправился в космос экипаж с самим Безосом.

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