«Лучший день в жизни»: Безос слетал в космос и вернулся через 10 минут

Джефф Безос исполнил мечту и поднялся на своем корабле New Shepard на высоту 107 километров. За эпохальным полетом, в котором участвовали самый пожилой и самый молодой астронавты в истории, следила «Газета.Ru».

В США состоялся широко анонсированный и привлекший к себе столько внимания старт корабля New Shepard с основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом и его компаньонами на борту.

Старт, как и предполагалось, состоялся после 16.00 мск на полигоне Launch Site One компании Blue Origin в Техасе. В ходе полета ракета подняла капсулу на высоту 40 километров, после чего она по инерции достигла линии Кармана (100 километров). На этой высоте через большие иллюминаторы пассажирам уже видна кривизна Земли, при выключении двигателей ощущается невесомость.

После этого капсула отделилась и совершила спуск на парашютах на специальной площадке в Западном Техасе через 7,23 минуты после старта.

Максимальная высота подъема корабля составила 107,048 километра. «У меня нет слов!» — сказал ведущий трансляции, когда на отделившемся от носителя корабле раскрылись тормозные парашюты. Через 10 минут после запуска корабль мягко приземлился в пустыне.

«Лучший в жизни день», — сказал сам Безос после приземления.

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Прямая трансляция началась задолго до запуска, на кадрах с воздуха было видно, как члены экипажа заходят в корабль и занимают свои места. За полчаса до старта Безос разместил в своем Instagram ролик, в котором они со своим братом чокаются бокалами. «У российских космонавтов есть специальный тост для подобных случаев перед полетом, — сказал Безос. — За мягкую посадку».

В начале июня Безос объявил о своем полете в годовщину запуска американской миссии «Аполлон-11» к Луне.

Вскоре в космическую гонку среди миллиардеров ввязался американский бизнесмен Ричард Брэнсон, который поспешил опередить Безоса и 11 июля совершил на своем космоплане Unity полет в верхние слои атмосферы. В ходе этого полета корабль поднялся на высоту свыше 85 километров, скорость превысила 3 числа Маха. Спустя примерно 1 час 20 минут после старта суборбитальный корабль успешно приземлился на аэродроме вылета.

Незадолго до исторического старта Безоса стало известно, что на борту космического корабля New Shepard произошла замена — анонимный победитель аукциона, который заплатил $28 млн за билет в космос, отказался от участия в запуске. Вместо него в полет с Безосом взяли 18-летнего подростка. Счастливчика зовут Оливер Дэмен, он только закончил школу и готовится к поступлению в колледж.

При этом аноним, который ранее заплатил $28 млн, не смог принять участие в полете из-за проблем в своем графике.

Вместе с Безосом в космос полетел его брат Марк, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк. Благодаря такому экипажу Безос не только стал первым миллиардером, совершившим суборбитальный полет выше 100 километров. Экипаж Безоса побил сразу два рекорда: Оливер Дэмен стал самым молодым космонавтом, а летчица Фанк — самым пожилым.

Накануне старта весь экипаж прошел 14-часовую тренировку согласно требованиям Федерального управления гражданской авиации, рассказали в компании Blue Origin. «Наша тренировка всеобъемлющая, она дает команде возможность знать о корабле все, — рассказали в компании. Тренировка включала в себя подготовку к штатному и нештатному полету, действиям в случае пожара и аварийному покиданию корабля.

Для корабля New Shepard сегодняшний полет стал шестнадцатым по счету и первым – пилотируемым. Первый запуск корабля состоялся еще в апреле 2015 года. Генерация корабля, на которой Безос отправился за линию Кармана, впервые была испытана в январе 2021 года.

Конструктивно New Shepard имеет возможность для размещения шести туристов. Запускается он при помощи многоразовой ракеты, имеющей один двигатель BE-3. Ракета управляется бортовым компьютером и не требует в полете ни вмешательства пилота, ни специалистов на Земле.