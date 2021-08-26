«Похищают женщин и едят мужчин»: встречался ли Колумб с каннибалами

Ученые утверждают, что Христофор Колумб ошибся, рассказав о встрече с каннибалами. Путешественник писал о жутких карибах-людоедах, которых он встретил к северу от Кубы. Ему никто не верил, поскольку племена карибов живут за тысячи километров от тех мест, но в прошлом году археологи нашли подтверждение его словам. Теперь выяснилось, что, скорее всего, то подтверждение ошибочно: нельзя анализировать останки людей, взятые не из могилы, а неизвестно откуда.

При посещении Америки Христофор Колумб оставил странные записи, которые поставили в тупик многих ученых. Путешественник сообщал, что видел следы нападения ужасных дикарей на мирных индейцев-араваков острова Гуанахани. Это остров лежит к северу от Кубы и принадлежит Багамскому архипелагу. По словам местных жителей, этих дикарей звали карибами, и они постоянно терроризировали араваков, похищали женщин и поедали мужчин.

Проблема в том, что племена карибов жили вовсе не на Карибских остовах, а гораздо южнее – на территории современной Венесуэлы и близлежащих островах. Северной границей расселения этого племени долгое время считалась Гваделупа, остров между Пуэрто-Рико и Венесуэлой. Историки думали, что Колумб либо ослышался, либо на самом деле использовал другое слово – канибы, которым обозначали азиатских поданных монгольских ханов. Это вполне реально, поскольку Колумб до самой смерти был уверен, что приплыл в Индию. Проблема стоит довольно остро, так как современные карибы яростно отрицают, что когда-либо ели людей.

Но в 2020 году археологи заявили, что нашли следы карибов в тех местах, о которых писал мореплаватель. Если предыдущие исследователи опирались на анализ керамики и каменных орудий, то ученые из Университета штата Северная Каролина под руководством Анны Росс изучили останки самих индейцев. В первую очередь, археологов интересовали биометрические данные: размер глазниц, форма лба, выраженность скул, пропорции челюстей и другие данные, по которым можно определить родство людей или принадлежность их к этнической группе.

Работа упрощалась тем, что среди карибов было принято деформировать черепа с юного возраста в ритуальных целях. После анализа останков 103 людей исследователи заключили, что около 800 года нашей эры группа карибских племен действительно мигрировала на север, на территорию Кубы и Багамских островов.

close 100% Череп раннего представителя населения Карибских островов Ann Ross/North Carolina State University

«Я потратил годы, чтобы опровергнуть слова Колумба, а в итоге доказал, что он прав», – подводил итог соавтор прошлогоднего исследования Уильям Кииган.

Теперь же в журнале Nature Scientific Reports вышла статья с критикой работы Анны Росс. По мнению Кристины Гиовас из Университета Саймона Фрейзера и других исследователей, нет никаких доказательств древней миграции карибов на север, а те, что есть – получены с нарушением научной методологии. Так, черепа ученые взяли не непосредственно из могил, а из музеев и частных коллекций. В свою очередь, значимую информацию несет именно могила: как устроено кладбище, по какому обряду похоронили людей, что положили рядом с ними, на какую глубину закопали и множество других мелочей. Из 103 черепов у 88 нет точных данных о месте находки, для большинства костей нет радиоуглеродной датировки.

Кроме того, 11 образцов и вовсе были найдены в Священном сеноте – природном колодце в Чичен-Ице на территории современной Мексики. В этот священный колодец древние майя сбрасывали людей, приносимых в жертву богу дождя. Жертвами часто становились пришельцы из далеких земель, жившие за тысячи километров от Чичен-Ицы.

Наконец, у критиков вызывает вопросы сама идея увязать странный рассказ Христофора Колумба с реально существующим племенем. Авторы считают, что истории о нападении разбойников-каннибалов просто повторяют стереотипное описание дикарей-язычников, и были выдуманы европейцами с политическими целями. Дело в том, что первоначально испанское королевство воспринимало коренных жителей Америки как новых подданных, которым нужно платить за работу и относиться с уважением.

Когда же правительство получило сообщения о каннибализме, оно стало сквозь пальцы смотреть на жестокость конкистадоров в обращении с индейцами и на принудительный труд.

«Эти старые байки о каннибалах не имеют под собой никакой научной основы, методы, использованные для доказательств миграции карибов, ничего не стоят, зато воскрешение старого мифа может повредить современным карибским племенам», – подводят итог ученые.