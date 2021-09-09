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Наука

Что известно о ЧП на российском модуле МКС

В «Роскосмосе» объяснили срабатывание сигнализации на МКС

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NASA
Рано утром по московскому времени российские космонавты сообщили о задымлении в жилом модуле «Звезда», сработала сигнализация. Запах гари через вентиляцию проник и в другие сегменты МКС. Позже «Роскосмос» сообщил, что причиной стал сбой при подзарядке аккумуляторов, а воздух очищен, системы работают в штатном режиме. Однако СМИ, ссылаясь на трансляцию переговоров МКС с Землей, сообщили, что на станции все еще чувствуется запах дыма.

Минувшей ночью экипаж Международной космической станции сообщил о сработавшей сигнализации о задымлении в российском модуле «Звезда». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров станции с Землей.

Космонавт Олег Новицкий около 5.00 мск сообщил Центру управления полетами в подмосковном Королеве, что в модуле сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах гари. Приборы зафиксировали вредные вещества в районе медицинского шкафа.

О характерном запахе сгоревшего пластика или электроники также сообщил и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. По его словам, запах перешел в американский сегмент МКС через единую систему вентиляции.

После сообщений ЦУП рекомендовал космонавтам открыть панели в районе обнаружения дыма. Новицкий и Петр Дубров вскрыли внутреннюю обшивку модуля, но не обнаружили источника задымления. После этого они включили фильтр для очистки воздуха от примесей.

Позже пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что датчик задымления среагировал в модуле «Звезда» во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Это привело к срабатыванию сигнализации.

«Для устранения возможного задымления экипажем был включен агрегатный фильтр очистки атмосферы. По данным главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям», — заявили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что запланированный на сегодня выход космонавтов в открытый космос не станут откладывать из-за срабатывания сигнализации. Экипаж российского сегмента продолжает готовиться к выходу за пределы станции.

Однако позже СМИ со ссылкой на переговоры станции с Землей сообщили, что космонавты продолжают чувствовать запах дыма. «Интерфакс» писал, что ЦУП дал космонавтам указание поменять картридж фильтра системы очистки воздуха.

Сейчас на МКС в рамке 65-й экспедиции находятся семь человек: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

«Звезда» является жилым модулем российского сегмента космической станции. Он работает на орбите с 2000 года, на ранних этапах строительства МКС выполнял функции жизнеобеспечения для всей станции, осуществлял контроль высоты, отвечал за электроснабжение, связь, вычислительные мощности и был основным портом для грузовиков «Прогресс».

С модулем «Звезда» связано несколько ситуаций, произошедших в течение последнего года. В августе 2020-го космонавты обнаружили в нем трещину, из-за которой нарушилась герметичность станции и падало давление воздуха. В итоге трещину заделали герметиком.

В июле этого года, незадолго до стыковкой с модулем «Наука», утечка воздуха произошла в переходной камере «Звезды». Давление в ней упало до 154 мм ртутного столба. В «Роскосмосе» заявляли, что это штатная ситуация, однако пообещали поднять давление до 200 мм ртутного столба. Позже глава госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что давление в переходной камере снижалось не резко, а прогнозируемо. Процесс не был связан с предстоящей стыковкой с «Наукой».

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