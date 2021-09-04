Рогозин рассказал о степени износа МКС

Специалисты «Роскосмоса» и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация Международной космической станции (МКС) не создаст никаких больших проблем еще несколько лет. Такое заявление в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Ресурс (МКС) у нас по 2025 год нормальный», — сказал он.

Глава госкорпорации сообщил, что российская и американская стороны технически просчитали, что никаких больших проблем МКС создавать не будет, «хотя все больше времени космонавты и астронавты будут тратить на поддержание жизнеспособности этой станции».

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента Международной космической станции сильно изношены. По его словам, после 2025 года они могут начать выходить из строя.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.