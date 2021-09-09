«Роскосмос» подтвердил включение сигнализации на МКС

Датчик задымления и сирена сработали в модуле «Звезда» на российском сегменте Международной космической станции во время подзарядки аккумуляторов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Инцидент произошел в 04.55 по мск.

Отмечается, что для устранения возможного задымления космонавты включили агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) – средство бортовой очистки воздуха.

Ранее сообщалось, что в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в ночь 9 сентября сработала сигнализация. Космонавта заметили дым и запах гари.

В начале сентября Рогозин заявил, что специалисты «Роскосмоса» и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация МКС не создаст никаких больших проблем еще несколько лет.

На Международной космической станции в настоящее время находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.