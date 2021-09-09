Сигнализация сработала в российском модуле «Звезда» на МКС

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) в ночь 9 сентября сработала сигнализация. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Космонавт Олег Новицкий сообщил Центру управления полетам около 5.00 мск, что в модуле присутствуют дым и запах гари. После этого приборы зафиксировали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа.

Источник дыма установить пока не удалось.

По словам астронавта Тома Песке, на американский сегмент МКС также чувствуется запах сгоревшего пластика или электроники. Работающая вентиляция перенесла запах.

На Международной космической станции в настоящее время находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

Ранее сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» и NASA провели расчеты и установили, что эксплуатация МКС не создаст никаких больших проблем еще несколько лет. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.