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Наука

«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике

Путин поручил как можно быстрее внедрить систему мониторинга вечной мерзлоты

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Епанчинцев Евгений/ТАСС
Она будет создаваться на базе Росгидромета и включать в себя скважины с датчиками для наблюдения за мерзлым грунтом. Ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике к 2050 году может составить 5 трлн руб. В мае глава Минприроды Козлов сообщал, что через несколько десятков лет мерзлота уйдет из арктической зоны, занятые ею территории станут пригодными для сельского хозяйства.

Президент Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу по созданию и внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 5 августа.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении. У нас примерно 65% территории находится на Крайнем Севере. Многие из поселений там были построены и обживались на вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты. Мы договаривались, что будет подготовлен проект закона о создании этой системы. Как идет здесь работа? Нужно его [законопроект] вносить и разработать [систему] как можно быстрее», — сказал глава государства.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, его ведомство уже разработало законопроект, сейчас он проходит согласования в кабмине и должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. «На мерзлоте живет более 15 млн человек. Сейчас в России не существует комплексной системы мониторинга: то есть, мы не видим, что в реальности происходит с мерзлотой. Минприроды готово создать такую систему. Она будет базироваться на наблюдательной сети Росгидромета», — пояснил министр.

По словам Козлова, на основе этого мониторинга ученые будут прогнозировать последствия климатических изменений и учиться предотвращать аварии, например такие, как авария в Норильске в мае 2020 года. «Это будет 140 станций — скважины до 30 м глубиной с датчиками. Приборы производят на отечественных предприятиях: на «Эталоне» в Омске, МГУ геофизики в Москве. Мы надеемся на конструктивный диалог с новым депутатским корпусом, чтобы успеть принять закон до конца года. Иначе перенос на целую сессию и потеря целого сезона исследований», — добавил глава Минприроды. По оценкам ведомства, на создание системы потребуется 1,7 млрд руб.

Кроме того, министерство готово для получения более точных данных с севера модернизировать наблюдательные пункты в арктической зоне. Их сейчас 240, большинство станций устарели, надо менять энергетическое оборудование и системы связи, оснащать современными измерительными приборами. Козлов сообщил, что на эти цели в госпрограмму «Охрана окружающей среды» заложили 2,6 млрд руб. На эти средства получится полностью обновить 26 станций и перейти на автоматические работы без участия человека, а также частично модернизировать еще 97 станций.

Еще одним способом усилить мониторинг за климатическими изменениями в Арктике Минприроды видит размещение метеостанций на кораблях. «Это хорошо забытая практика: в СССР ими было оборудовано около 400 судов, а сейчас всего 83. Мы можем убедить судовладельцев поставить приборы на корабли, эти данные будут попадать в систему Росгидромета, и каждый корабль нам будет сообщать сведения по маршруту Севморпути», — уточнил министр.

Изначально Минприроды намеревалось внести в Госдуму законопроект о системе мониторинга до 30 июля. Проект предполагал реализацию два этапа: с 2022 по 2024 годы специалисты разработают методы и средства мониторинга, а после 2024 года начнется непосредственное создание системы.

Сейчас в России арктическая зона занимает около 4 млн кв. км., 60% этой территории — зона мерзлых грунтов. В мае Козлов сообщал, что ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике может составить не менее 5 трлн руб. к 2050 году. По его словам, деградация мерзлоты становится причиной отказов технических систем в Арктике в 23% случаев и 29% потерь при добычи углеводородов. Из-за таяния более 40% инфраструктурных объектов в зоне вечной мерзлоты деформированы. Козлов рассказывал, что из-за глобального потепления явление вечной мерзлоты постепенно уходит, и через несколько десятилетий некоторые северные регионы станут сельскохозяйственными.

В мае прошлого года на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норникелю» произошла авария: из хранилища в реки и грунт вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Владелец компании Владимир Потанин назвал одной из причин произошедшего внезапное проседание почвы под резервуаром из-за таяния вечной мерзлоты. Оно привело к деформации свай и нарушению целостности хранилища.

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