«Мы не видим, что там происходит»: власти готовят новую систему наблюдения в Арктике

Президент Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу по созданию и внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 5 августа.
«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении. У нас примерно 65% территории находится на Крайнем Севере. Многие из поселений там были построены и обживались на вечной мерзлоте. У нас до сих пор нет единой системы мониторинга состояния этой вечной мерзлоты. Мы договаривались, что будет подготовлен проект закона о создании этой системы. Как идет здесь работа? Нужно его [законопроект] вносить и разработать [систему] как можно быстрее», — сказал глава государства.
По словам главы Минприроды Александра Козлова, его ведомство уже разработало законопроект, сейчас он проходит согласования в кабмине и должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию. «На мерзлоте живет более 15 млн человек. Сейчас в России не существует комплексной системы мониторинга: то есть, мы не видим, что в реальности происходит с мерзлотой. Минприроды готово создать такую систему. Она будет базироваться на наблюдательной сети Росгидромета», — пояснил министр.
По словам Козлова, на основе этого мониторинга ученые будут прогнозировать последствия климатических изменений и учиться предотвращать аварии, например такие, как авария в Норильске в мае 2020 года. «Это будет 140 станций — скважины до 30 м глубиной с датчиками. Приборы производят на отечественных предприятиях: на «Эталоне» в Омске, МГУ геофизики в Москве. Мы надеемся на конструктивный диалог с новым депутатским корпусом, чтобы успеть принять закон до конца года. Иначе перенос на целую сессию и потеря целого сезона исследований», — добавил глава Минприроды. По оценкам ведомства, на создание системы потребуется 1,7 млрд руб.
Кроме того, министерство готово для получения более точных данных с севера модернизировать наблюдательные пункты в арктической зоне. Их сейчас 240, большинство станций устарели, надо менять энергетическое оборудование и системы связи, оснащать современными измерительными приборами. Козлов сообщил, что на эти цели в госпрограмму «Охрана окружающей среды» заложили 2,6 млрд руб. На эти средства получится полностью обновить 26 станций и перейти на автоматические работы без участия человека, а также частично модернизировать еще 97 станций.
Еще одним способом усилить мониторинг за климатическими изменениями в Арктике Минприроды видит размещение метеостанций на кораблях. «Это хорошо забытая практика: в СССР ими было оборудовано около 400 судов, а сейчас всего 83. Мы можем убедить судовладельцев поставить приборы на корабли, эти данные будут попадать в систему Росгидромета, и каждый корабль нам будет сообщать сведения по маршруту Севморпути», — уточнил министр.
Изначально Минприроды намеревалось внести в Госдуму законопроект о системе мониторинга до 30 июля. Проект предполагал реализацию два этапа: с 2022 по 2024 годы специалисты разработают методы и средства мониторинга, а после 2024 года начнется непосредственное создание системы.
Сейчас в России арктическая зона занимает около 4 млн кв. км., 60% этой территории — зона мерзлых грунтов. В мае Козлов сообщал, что ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике может составить не менее 5 трлн руб. к 2050 году. По его словам, деградация мерзлоты становится причиной отказов технических систем в Арктике в 23% случаев и 29% потерь при добычи углеводородов. Из-за таяния более 40% инфраструктурных объектов в зоне вечной мерзлоты деформированы. Козлов рассказывал, что из-за глобального потепления явление вечной мерзлоты постепенно уходит, и через несколько десятилетий некоторые северные регионы станут сельскохозяйственными.
В мае прошлого года на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норникелю» произошла авария: из хранилища в реки и грунт вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Владелец компании Владимир Потанин назвал одной из причин произошедшего внезапное проседание почвы под резервуаром из-за таяния вечной мерзлоты. Оно привело к деформации свай и нарушению целостности хранилища.