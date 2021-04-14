Путин заявил о важности исследования Арктики, несмотря на международные проблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что исследования в Арктике будут продолжаться вопреки трудностям. Об этом сообщает ТАСС.

Российский глава уточнил, что 13 апреля в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте обсуждал работу в рамках Арктического совета.

«Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным», — пояснил Владимир Путин.

По словам президента РФ, в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, происходящие в мире. Таким образом повышается важность подобных исследований, считает Путин.

Ранее в Кремле рассказали, что РФ видит внимание США к Арктике.