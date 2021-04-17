«Глоток воздуха с запахом дыма»: «Союз МС-17» вернулся с МКС

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-17» совершил посадку в Казахстане. На Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс после полугодового пребывания на МКС. Прямую трансляцию посадки вел «Роскосмос».

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15 апреля Рыжиков передал командование МКС американке Шэннон Уокер, которая останется на орбите с шестью другими членами экипажа. Во время церемонии он подарил ей не только символичный «ключ» от станции, но и бумажную корону.

Отстыковка корабля от модуля МКС «Поиск» произошла в 04:34 мск, после чего «Союз МС-17» перешел в автономный полет, около 07:01 мск включил двигатели на торможение и сошел с орбиты. От спускаемого аппарата отделились бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которым предназначено сгореть в плотных слоях атмосферы.

Войдя в плотные слои, капсула с космонавтами начала аэробаллистическое торможение.

В такие моменты вокруг спускаемых аппаратов образуется облако плазмы температурой около 2 тыс. градусов, поэтому после посадки теплозащитный слой выглядит черным и местами обгоревшим. Облако плазмы затрудняет связь с экипажем на несколько минут.

Дальнейшее торможение велось за счет парашютов, выдача команды на ввод основного из них произошла в 07:41 мск. Когда до земли оставалось менее 1 м, на «Союзе МС-17» сработали двигатели мягкой посадки. В 7:49 спускаемый аппарат под куполом парашюта появился в поле зрения спасателей.

Ровно в 7:55 корабль коснулся поверхности Земли.

Через четыре минуты рядом сел вертолет, а в 8:15 спасатели уже помогли выбраться из спускаемого аппарата первому космонавту — Сергею Рыжкину. Состояние всех космонавтов оказалось в норме, теперь их ждет восстановление после полета.

В организации посадки были задействованы 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы Центрального военного округа.

Первый глоток воздуха для космонавтов может быть с запахом дыма, сообщил во время трансляции космонавт Анатолий Иванишин, комментировавший посадку.

«Технически, он происходит после вскрытия спускаемого аппарата и выравнивания атмосферы. Причем он может оказаться первым глотком воздуха с запахом дыма, — сказал он. — Это обусловлено тем, что спускаемый аппарат прошел через плотные слои атмосферы и его внешняя часть еще слегка дымится».

За время работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели более 50 научных исследований и экспериментов, из которых четыре — новые, а три выполнялись в автоматическом режиме без участия экипажа.

С октября 2020 года космонавты на МКС боролись с утечкой воздуха. Проблема оказалась в трещине в корпусе около трубопровода системы обеспечения теплового режима модуля «Звезда».

В марте Рыжиков и Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля, где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняли под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК «Энергия». Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовывались со специалистами NASA. Позднее российские космонавты обнаружили и заделали еще три места возможной утечки.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

Запуск «Союза МС-17» с Рыжиковым, Кудь-Сверчковым и Рубинск состоялся 14 октября 2020 года. Вместе с ними на МКС отправили 173 кг полезных грузов.

Для полета впервые использовалась «сверхбыстрая» двухвитковая схема сближения, которая позволила кораблю достичь МКС всего за 3 часа 3 минуты после старта.

В марте корабль пришлось отстыковать и «перепарковать». «Союз МС-17» отчалил от модуля «Рассвет», облетел станцию и состыковался с модулем «Поиск». Перестыковку выполнил в ручном режиме российский космонавт Сергей Рыжиков.

«Перепарковка» была нужна для того, чтобы освободить место «Союзу МС-18», чья стыковка с модулем «Рассвет» была запланирована на апрель. Модуль «Поиск» после ухода «Союза МС-17» в то же время будет использоваться для выхода российских космонавтов в открытый космос. Это была 19-я по счету перестыковка кораблей «Союз» на МКС.