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«Союз МС-17» с космонавтами приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-17» с членам экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в казахстанской степи в субботу, 17 апреля. На Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс, которые полгода провели на МКС. В настоящее время на МКС остаются семь человек, в том числе двое россиян.

Экипаж «Союза МС-17» отправился на орбиту 184 дня назад. За время экспедиции российские космонавты Рыжиков и Кудь-Сверчков один раз выходили в космос из люка станции, Рубинс — дважды.

Согласно информации Роскосмоса, Рыжикова и Кудь-Сверчкова доставят на аэродром Чкаловский в Московской области, где они в течение нескольких дней будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звездном городке. Кроме того, за их состоянием здоровья будут наблюдать медики.

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Космический корабль &laquo;Союз МС-17&raquo; с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Космический корабль &laquo;Союз МС-17&raquo; с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Астронавт Кэтлин Рубинс после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Астронавт Кэтлин Рубинс после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космонавт Сергей Рыжиков после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Космонавт Сергей Рыжиков после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Космонавт Сергей Кудь-Сверчков после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космический корабль &laquo;Союз МС-17&raquo; с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Космический корабль &laquo;Союз МС-17&raquo; с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс после приземления казахстанской степи, 17 апреля 2021 года Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс после приземления казахстанской степи, 17 апреля 2021 года
Астронавт Кэтлин Рубинс после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Астронавт Кэтлин Рубинс после приземления корабля &laquo;Союз МС-17&raquo; в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космический корабль &laquo;Союз МС-17&raquo; с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года Космический корабль &laquo;Союз МС-17&raquo; с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
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Космический корабль «Союз МС-17» с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Астронавт Кэтлин Рубинс после приземления корабля «Союз МС-17» в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космонавт Сергей Рыжиков после приземления корабля «Союз МС-17» в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков после приземления корабля «Союз МС-17» в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космический корабль «Союз МС-17» с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс после приземления казахстанской степи, 17 апреля 2021 года
Астронавт Кэтлин Рубинс после приземления корабля «Союз МС-17» в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
Космический корабль «Союз МС-17» с членами экипажа МКС во время приземления в степи Казахстана, 17 апреля 2021 года
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