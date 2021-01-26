Мишустин назвал сроки выхода на рынок третьей вакцины

Вакцина, разрабатываемая научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, уже в течение ближайших недель должна стать доступной для россиян. Об этом со ссылкой на заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина сообщает ТАСС.

«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины… Это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса», — заявил премьер.

Мишустин добавил, что сейчас основным препаратом для прививок является «Спутник V». Вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», начнет масштабно выпускаться в феврале. По его словам, правительство России выделило более 2 млрд рублей на ее производство.

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Вакцинация должна продолжаться, требуется время, чтобы выработался коллективный иммунитет. Поэтому важно продолжать соблюдать меры предосторожности — чтобы обезопасить себя и окружающих, добавил премьер.

Глава центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете» сообщил, что изначально документы на регистрацию вакцины хотели подать в декабре 2020 года, но этот процесс пришлось немного отложить.

«Хотите знать, почему мы не торопились? Даже при том, что уже с лета технология была нам понятна? Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок. И мы такой участок сформировали», — рассказал он. По его словам, у Центра появился свой производственный цех.

28 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснил, что Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса, опираясь на высокий научный потенциал страны. «Именно [это] и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2», — заключил он.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что считает вакцину «Спутник V» лучшей в мире — в основном именно ее сейчас используют для прививок российские врачи.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия «перевыполнила план» по производству вакцины.

За день до этого стало известно, что Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в 2021 году. По словам источников «Интерфакс»,

американская фирма не обращалась к российскому регулятору с запросом о сертификации вакцины, переговоры о закупках с компанией также не ведутся.

Стоит добавить, что в 2021 году россияне смогут выбрать сразу из нескольких вариантов вакцин от COVID-19, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. «Уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина [«ЭпиВакКорона»] в небольших партиях — порядка 30 тыс. доз — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты РФ», — отметила она.

Еще одну вакцину — генетический «Урал» — разрабатывает завод «Медсинтез» из-под Екатеринбурга. Клинические испытания этого препарата продлятся весь 2021 год.

Над другими вариантами вакцин работают также сразу в нескольких научно-исследовательских институтах и медицинских университетах России.