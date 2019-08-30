«Голова обвязана, кровь на рукаве»: как погиб комдив Щорс

Российская история знает несколько военных фельдшеров, которым выпало сыграть определяющую роль в событиях 100-летней давности. Яков Юровский руководил расстрелом семьи Николая II в Ипатьевском доме, а командарм Иван Сорокин успешно сражался с белогвардейцами на Юге России. Николай Щорс прославился борьбой с петлюровцами. Его пример показывает: если революцию 1917 года сделали дезертиры и уклонисты, то Гражданскую войну выиграли фельдшеры.

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Из подпоручиков в красные командиры

В отличие от другого обожествленного после гибели советской пропагандой красного командира Василия Чапаева, Щорс не был героем Первой мировой войны. Попав под мобилизацию, когда ему не исполнилось еще и 20-ти, уроженец Черниговщины побывал со своим полком на Юго-Западном и Румынском фронтах, заразился туберкулезом и угодил в госпиталь. На излечении в Крыму Щорс с интересом слушал агитаторов. Тяготясь своим положением, он легко влился в революционную струю и завязал с армейской службой, благо болезнь позволяла ему претендовать на демобилизацию.

Если Михаил Тухачевский всего за несколько месяцев сумел вырасти из поручика в лучшего военачальника красных, то и подпоручик Щорс имел законное право претендовать на благосклонность советской власти.

Для начала он сколотил партизанский отряд из своих друзей и знакомых: повстанцы действовали против оккупировавших Украину немцев, переключившись естественным образом и на сторонников Украинской народной республики. С белыми «войско» Щорса не пересекалось.

Несостоявшийся доктор

Уже в качестве полевого командира Щорс наладил контакты с большевиками. И хотя его приоритетом оставалась карьера врача – он безуспешно пытался поступить на медицинский факультет Московского университета, — в августе 1918 года талантливый организатор принял приглашение поступить на советскую службу. Всеукраинский центральный военно-революционный комитет (ВЦВРК) поручил бывшему офицеру Русской императорской армии сформировать полк из своих партизан и местных жителей. Подразделению было присвоено имя «товарища Богуна» — полковника запорожских казаков XVII века.

Почему все любили Щорса

Очень быстро Щорс превратился в настоящего кумира недавних партизан, ставших красноармейцами. Если к назначаемым Реввоенсоветом командирам простые бойцы РККА относились, в основном, равнодушно, то «народного героя» почитали как собственного отца. В 20 с небольшим Щорс стал для своих подчиненных батькой-атаманом. Как вспоминал годы спустя в мемуарах руководитель советских войск на Украине Владимир Антонов-Овсеенко, «красноармейцы любили Щорса за заботливость и храбрость, командиры уважали за толковость, ясность и находчивость».

Служивший под началом Щорса боец Михаил Инсаров-Вакс в собственных воспоминаниях называл подобное отношение к командиру «вполне заслуженным».

«Выходец из крестьянской семьи, Щорс был организатором и первым командиром Богунского полка, а впоследствии командиром всей дивизии. Его мощная фигура проходит через все походы против петлюровцев и бои с ними.

Бывший незаметный прапорщик, он с котомкой на плечах пришел к боевикам-партизанам, чтобы организованными рядами повести их в бой с угнетателями рабочих и крестьян.

Сочетая в себе безграничную храбрость и бунтарский дух партизана с четким дисциплинированным умом красного вождя, Николай Александрович был очень отзывчивым и задушевным товарищем», — отмечал соратник Щорса.

Из широко известных командиров подобным отношением простых красноармейцев к своей персоне могли похвастать, пожалуй, Чапаев и Григорий Котовский. Оба плохо кончили…

Переход на службу в Красную армию

Согласно тем же воспоминаниям, в полку Щорса имелись признаки «казачьей вольницы» — не даром же подразделение носило имя гордого казачьего предводителя. Однако, в отличие от упоминавшегося выше Сорокина и многих других полевых командиров, не желавших терять популярность и становиться частью системы, Щорс проявил гибкость и влился со своим отрядом в структуру РККА. Лояльность позволяла ему рассчитывать на преференции от высшего руководства. Председатель Реввоенсовета Лев Троцкий хоть и не терпел самоуправных лидеров, все же закрывал глаза на некоторые эпизоды в том случае, если местные командиры подчинялись и, что важно, приносили пользу общему делу. К тому же колесивший по городам и весям на бронепоезде шеф Красной армии едва ли мог детально следить за деятельностью Щорса.

Для этого был Антонов-Овсеенко, а он, если судить по оставленным мемуарам, относился к краскому с большой симпатией.

В середине августа 1919 года 1-я Украинская советская дивизия, в которую вырос полк имени Богуна, путем слияния с другой военной силой превратилась в 44-ю стрелковую дивизию РККА. Командир вошедшего в ее состав формирования Иван Дубовой попал под начало Щорса.

Тайна гибели легендарного комдива

Комдивом Щорсу довелось пробыть всего две недели. 30 августа он погиб при загадочных, до сих не выясненных обстоятельствах, прикрывая эвакуацию гарнизона и советских органов из Киева – на следующий день в город вступили части белой Добровольческой армии. Официальной считалась версия гибели военачальника от пули петлюровского пулеметчика. Вот только с армией УНР подконтрольная ему дивизия в тот день не сражалась. Смерть настигла Щорса во время боя с частями Галицкой армии Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), которая являлась тогда союзницей белых. Весьма противоречили друг другу и показания очевидцев. Одни говорили, Щорс шел в цепях вместе с сослуживцами, Дубовой утверждал – его командир пытался вычислить расположение пулеметного гнезда противника.

Щорс взял бинокль и начал смотреть туда, откуда шел пулеметный огонь. Но прошло мгновение, и бинокль из рук Щорса упал на землю, голова Щорса тоже. Пуля вошла спереди и вышла сзади»,

— свидетельствовал заместитель убитого, который, конечно, не мог не знать, что входное пулевое отверстие меньше выходного. Уже позже было установлено, что на самом деле Щорс погиб от выстрела в затылок с небольшого расстояния.

Возвеличивание легенды

Сторонники гипотезы о расправе Дубового над собственным начальником по причине зависти и желания подняться с второстепенных ролей всегда упоминали и о том, что этот военный категорически запретил медсестре сменить повязку на голове мертвого Щорса, словно пытаясь скрыть следы преступления. Так и не проведя медицинского освидетельствования, тело павшего краскома по приказу Дубового отправили с Украины в Самару. Всю оставшуюся жизнь Дубовой рассказывал как Щорс «умер у него на руках». В 1938 году его расстреляли по обвинению в военно-фашистском заговоре.

Другим возможным организатором убийства сверхпопулярного комдива называли члена Реввоенсовета 12-й армии и родоначальника ГРУ Семена Аралова, конфликтовавшего с Щорсом.

По этой версии, исполнителем выступил подосланный им Павел Танхиль-Танхилевич: он был знаком Щорсу и в суматохе боя мог беспрепятственно подобраться к нему вплотную.

Совпадение или нет, но еще до таинственной гибели Щорса были расстреляны, убиты или умерли от неизвестной болезни (возможно, от отравления) все его ближайшие сподвижники – те, кто должен был оказаться рядом 30 августа 1919 года и защитить своего командира. На длительный период щорсовцы были преданы забвению, пока неожиданно не всплыли в литературе в середине 1930-х. На ту страшную эпоху пришлась усиленная героизация героя Гражданской войны – столько же неожиданная и необъяснимая, как и его кончина. Про Щорса снимали фильмы, писали книги, ставили в его честь памятники.

«Хлопцы, чьи вы будете,

Кто вас в бой ведет?

Кто под красным знаменем

Раненый идет?»

«Мы сыны батрацкие,

Мы за новый мир,

Щорс идет под знаменем —

Красный командир»,

— эту песню на музыку Матвея Блантера и слова Михаила Голодного исполняют в караоке и в наше время.