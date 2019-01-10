Бедность и санкции: почему Россия не летит к Луне

Очередной перенос запуска российских научных миссий к Луне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «восстановлением лунной программы». «В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат («Луна-25») на Луну, следующие аппараты «Луна-26» и «Луна-27» полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее уже сообщалось о переносе запуска аппарата «Луна-25» с 2019 года на 2021 год, запуски же последующих аппаратов сдвигались на 2022 и 2023 годы.

«Луна-25» должна стать первой за более, чем 40 лет российской научной миссией к Луне. Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них — отечественной разработки. Сесть на Луну зонд должен так, чтобы определенной стороной быть обращенным к Солнцу — на этой стороне находятся манипулятор и большинство научных приборов.

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«Луна-25» — давно ожидаемая миссия, которая призвана символизировать возвращение России на Луну, куда последний советский аппарат (Луна-24) летал в 1976 году. Проект печально известен постоянными переносами запуска.

«Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года Роскосмос переносит пуск «Луны-25» на два года»,

— говорил ранее «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

Изначально старт миссии планировался на 2014 год, однако в итоге он был перенесен на 2019 год. Про возвращение на Луну говорил и президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова в марте 2018 года. В нем глава государства указывал, что ее старт планируется в 2019 году, фильм этот на днях повторялся по российскому телевидению. Однако еще в 2017 году, несмотря на заверения «Роскосмоса» многим в космической отрасли было ясно, что в 2019 году старт не состоится – миссия попросту была не готова.

Вопрос о переносе миссии официально встал в мае 2018 года на Совете РАН по космосу. «Газета.Ru» тогда сообщала, что одной из причин, по которой запуск первой миссии невозможен в 2019 году, стали западные санкции.

Ученые просто не смогли вовремя заменить один из приборов на легкий западный аналог и теперь вынуждены рассчитывать на отечественный, более тяжелый.

Когда ученые доложили о сложностях с реализацией миссии, на заседании Совета РАН по космосу это вызвало резкую полемику. Недоумение выразил заместитель генерального директора Роскосмоса по автоматическим космическим комплексам Михаил Хайлов, представляющий заказчика. «Не понимаю, почему этот вопрос выносится? С кем вы согласовывали этот вопрос? Я, как госзаказчик, возражаю, пусть будут завершены согласования и все проработки», — заявил Михаил Хайлов.

Лишь позднее, уже осенью Дмитрий Рогозин в интервью говорил, что запуск «Луны-25» состоится не в 2019, а в 2021 году, не указывая причин.

Официального заявления Роскосмоса о переносах лунных миссий до сих пор не было.

Кстати, рассказав о переносе лунных миссий, глава Дмитрий Рогозин похвалил отечественную космическую отрасль за то, как она справилась с введенными со стороны стран Запада технологическими санкциями.

«Когда в 2014 году в отношении России были введены санкции, когда нам перестали поставлять микроэлектронику космического назначения, мы не впали в истерику, а наоборот развернули план импортозамещения. А американцы с 2011 года и даже после 2014 года не летают на МКС после катастрофы своего корабля многоразового назначения, а летают на российских кораблях «Союз-МС», — заявил Рогозин. При этом, по словам Рогозина, США «просят» Россию продолжать запускать американских астронавтов к МКС на кораблях «Союз».

«И даже просят нас разработать версию «Союза», который мог бы работать до «Луны» и обратно, чтобы создать вторую резервную транспортную систему», — заявил Рогозин.

Комментируя перенос 26-й и 27-й миссий, директор Института космических исследований Анатолий Петрукович сослался на сокращение Минфином расходов на Федеральную космическую программу. «Этот перенос связан с секвестром, который Минфин налагает на космическую программу. Минфин оперирует трехлетним периодом. Минфин каждый год-два пересматривает Федеральную космическую программу и срезает излишек, как ему кажется. Проекты, которые теряют эти суммы, переносятся, рассказал ученый РИА «Новости».

— Сдвиг сроков связан с тем, что Минфин срезал лимиты на 2020-21 годы. Там довольно много пострадавших. Страдает не только наука», — сказал Петрукович. По его словам, обсуждались разные сроки переноса лунных миссий, в том числе на более отдаленные даты. Ученые, работающие с космическими аппаратами, проинформированы об изменении сроков, рассказал Петрукович.

Какие еще проекты затронуты секвестром, ученый не уточнил. Но, по его словам, сокращение финансирования не затронуло проекты, которые будут реализованы в ближайшее время. «Там уже нечему вправо уходить. Первые три проекта не затронуты, поскольку по ним все расходы уже сделаны. Это «Экзомарс-2020», обсерватория «Спектр-РГ» и «Луна-25», — рассказал ученый. При этом в ИКИ не рассчитывают, что Минфин вернет срезанные с лунных проектов средства для их реализации.

При этом в Роскосмосе назвали другую причину переноса запусков.

«Сдвиг сроков запусков космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» обусловлен новым сроком запуска космического аппарата (КА) «Луна-25», предназначенного для отработки мягкой посадки на поверхность Луны, технология которой должна использоваться при посадке последующих КА с учетом необходимости взаимодействия КА «Луна-26» и «Луна-27» между собой в процессе выполнения научной программы», - отметили в Роскосмосе РИА «Новости».

«За последний год в своих заявлениях Роскосмос ни разу не пытался разобраться в том, что происходит сейчас. И только из прессы становится известно, что у нас, например, не работают спутники ДЗЗ. Считалось, что модуль «Наука» полетит в этом году – опять перенос. Этот негатив очень важен для понимания того, где мы находимся и что собираемся делать, — заявил «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. – С Федеральной космической программой тоже ловко происходит – ее урезали, а никто не знает, как урезали и что именно».