Сообразят на троих: к Марсу полетит «Енисей»

Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – «Енисей». Об этом заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

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«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс «Енисей»)», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, разработчиками ракеты станут три предприятия — РКК «Энергия» имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ «Прогресс» (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) — в части создания третьей водородной ступени.

Ранее планы создания сверхтяжелой ракеты были внесены в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

«В 2018 году госкорпорация Роскосмос приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, который будет завершен в 2019 году. Начало летных испытаний комплекса предусмотрено в 2028 году. Для реализации этих планов обеспечен выпуск указа президента Российской Федерации «О создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса», —

говорилось в сообщении госкорпорации. — Внесены изменения в государственную программу Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» и утвержден детальный план-график ее реализации в 2018-2020 годах, а также в Федеральную космическую программу России на 2016–2025 годы».

В декабре Роскосмос рассмотрел концепцию Федеральной целевой программы по разработке сверхтяжелой ракеты. В заседании приняли участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководители работ и главные конструкторы по созданию космических ракетных комплексов и пилотируемого транспортного корабля. В качестве первой ступени для новой ракеты будут использоваться блоки ракеты «Союз-5», третья ступень будет создаваться в рамках проекта ракеты «Ангара-5В», работа над которой ведется Центром им. Хруничева.

«В условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска», — сообщили тогда в Роскосмосе. — Таким образом, проект создания ракеты сверхтяжелого класса должен объединить усилия ведущих ракетных конструкторских бюро Роскосмоса и привести к технической модернизации всей отрасли». Также отмечалось, что окончательные варианты технического облика сверхтяжелой ракеты, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале 2019 года.

Представленный проект концепции ФЦП было решено принять за основу и учесть в нем предложения участников совета.

Первая за последние тридцать лет российская сверхтяжелая ракета-носитель по планам конструкторов должна будут выводить на низкую околоземную орбиту свыше 70 тонн полезной нагрузки.

Основное предназначение ракеты – полеты в дальний космос, в том числе к Марсу и Луне.

Подготовка инфраструктуры под запуск этой ракеты начнется на космодроме Восточный в 2026 году. По предварительным расчетам создание сверхтяжелой ракеты и инфраструктуры для нее обойдется государству в 1,5 трлн рублей. Ранее сообщалось, что для разработки сверхтяжелой ракеты в Роскосмосе было создано специальное конструкторское бюро.

В июле 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства новой ракеты «Союз-5». На создание нового носителя среднего класса из бюджета будет выделено более 61 млрд рублей. Построить «Союз-5» планируют к 2022 году.

Первый полет этой ракеты состоится с целью вывода на орбиту нового пилотируемого космического корабля «Федерация». Запуск будет осуществлен с модернизированного стартового комплекса ракеты «Зенит» — специалисты переделают его под новый «Союз».

Владимир Путин подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты в начале 2018 года. Головным разработчиком назначена РКК «Энергия». В ноябре 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование. Первый пуск запланирован на 2028 год.

Ракета «Енисей» станет третьей ракетой-носителем сверхтяжелого класса в России. Первой была ракета Н-1, предназначавшаяся для пилотируемых полетов на Луну еще в 1960-е годы. После нескольких неудач с ее запусками проект Н-1 в СССР был закрыт. В 1980-е годы была создана и дважды успешно испытана ракета-носитель «Энергия» для выведения советского многоразового корабля «Буран» и другой полезной нагрузки. После развала Советского Союза от этих ракет отказались.

По мнению ряда критиков, Роскосмос занимается труднореализуемыми дорогостоящими проектами в ущерб выполнению текущих задач.

К примеру, уже много лет сдвигаются сроки первого за 4 десятилетия запуска научной миссии к Луне.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, сверхтяжелый носитель стоит очень дорого, а нагрузки для него нет.

В настоящее время США разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, Китай — «Чанчжэн-9». В феврале 2018 года американская компания SpaceX провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.