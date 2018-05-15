«Логичное решение»: Минобр поделили пополам

Организационная реформа, о возможности которой эксперты говорили последние несколько недель, все-таки состоится. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России вновь воссоздается Министерство просвещения. Соответствующий проект структуры нового правительства вечером 15 мая президенту представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Согласно новой структуре нынешнее Министерство образования и науки планируется разделить на два отдельных министерства –

просвещения и министерство науки и высшего образования.

В компетенцию Министерства просвещения войдут вопросы общего образования, тогда как второе ведомство будет отвечать за высшие учебные заведения и развитие науки в целом. По мнению премьера, такое решение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования».

Положительно воспринял известие о разделении Минобрнауки вице-президент РАН академик Алексей Хохлов. «Безусловно, я вижу в этом одни плюсы, я неоднократно говорил, что поддержу любую схему реорганизации, если университеты и научные институты будут в одном ведомстве. Так и случилось, и я этим очень удовлетворен, — заявил академик.

– Наука требует притока новых кадров, поэтому она тесно связана с высшим образованием. Разделение пошло верным путем. Ведь средняя школа, детские сады, ясли – это все-таки специальные вопросы, и пусть этим занимается Министерство просвещения, хотя тут тоже есть вопросы, связанные с высшим образованием, ведь у нас есть школы и колледжи при университетах. Но, тем неменее, эти вопросы можно решить в рамках двух ведомств».

Этим же указом президент России упразднил Федеральное агенство научных организаций (ФАНО), передав его функции Министерству высшего образования и науки Российской Федерации.

По словам Хохлова, важный момент состоит в том, что теперь ФАНО (как самостоятельная структура, подчиненная правительству) упраздняется и функции управления академическими институтами переходят в министерство науки и высшего образования. Он считает, что основные задачи, которые предстоит решать этому Министерству, сформулированы в указе президента. В частности, это обновление приборной базы на 50% и создание в России минимум пятнадцати научно-образовательных центров мирового уровня с участием инновационных предприятий, выпускающих конечную продукцию.

«Думаю, новое министерство будет выполнять эти задачи. Но все же нельзя забывать, что важнейший сектор науки – это академическая наука. Она должна сохранить свою идентичность, и, надеюсь, она ее сохранит», — считает он.

С энтузиазмом смотрит на разделение Минобрнауки и Андрей Заякин, физик, основатель сообщества «Диссернет», которое несколько лет ведет работу по отзыву недобросовестно полученных ученых степеней, он не понаслышке знает о механизмах работы нынешнего министерства.

«Действительно система научной аттестации, с которой я сталкиваюсь в Министерстве образования, живет своей, обособленной жизнью. По любому вопросу мы должны проходить через общего министра, который также имеет в своем попечении десятки тысяч школ, ПТУ и университетов. Это большой массив управленческих задач. Большие бюджетные средства, которые распределяются, в основном, на уровне регионов. Министерство занимается и созданием разных концепций учебников и их экспертизы, что является довольно коррупциогенной областью, — пояснил Заякин.

– Поэтому для университетов и академических институтов я вижу в этом разделении ликвидацию лишнего бюрократического этажа. Это будет означать большую подвижность всей структуры и в политическом руководстве министерств будут сидеть более близкие по духу люди».

Положительно оценил Заякин и эффект от ликвидации ФАНО, которое последние несколько лет ведет оперативное руководство деятельностью академических институтов.

«Если вдобавок ликвидируется такой бюрократический этаж, как ФАНО, и директора институтов будут подчиняться непосредственно министру – это совершенно здорово. Поскольку в нынешней структуре ФАНО – тоже такая ненужная прокладка, абсолютно бесполезная. И коль скоро у нас научные учреждения выведены из подчинения РАН,

логично их подчинить профильному министерству», — считает он.

Нынешнее Министерство образования и науки образовано в 2004 году и является правопреемником Министерства образования, преобразованного в 1999 году из Министерства образования и науки Российской Федерации. До 1996 годаначальным и средним образованием управляло Министерство образования, а высшим и послевузовским образованием и наукой — Государственный комитет по высшему образованию.

Главной интригой остаются фамилии будущих министров. Премьер пообещал, что представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая.

Ранее в качестве кандидатов на пост министра науки назывался нынешний замглавы Минобрнауки академик Григорий Трубников и глава ФАНО Михаил Котюков. В качестве возможных кандидатов на должность министра просвещения назывались действующий министр Ольга Васильева и Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», созданного на базе образовательного центра «Сириус».