Московский рулевой: 85 лет со дня рождения Юрия Лужкова

21 сентября бывшему московскому градоначальнику Юрию Лужкову должно было исполниться 85 лет. Он скончался после операции на сердце в одной из клиник Германии 10 декабря 2019 года. Лужков руководил столицей России 18 лет, за это время получил репутацию крепкого хозяйственника, а россияне запомнили его ставшую знаменитой кепку, которую под конец 1990-х в народе прозвали «лужковкой».

За свою карьеру он пережил немало взлетов и падений, а также критики в свой адрес. Мэром столицы Лужков пробыл вплоть до 2010 года, покинув свой пост по решению президента Дмитрия Медведева из-за утраты доверия. На пенсии в основном он занимался бизнесом.