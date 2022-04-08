В Москве прощаются с Владимиром Жириновским

В Москве проходят похороны экс-лидера ЛПДР Владимира Жириновского. Утром в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание. Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским простить его.

Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским, простить его.

Всех желающих на отпевание не пропускали. Среди прочих цветы к гробу Жириновского возложил его однопартиец по ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На церемонии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и и.о. главы фракции ЛДПР в Думе Леонид Слуцкий.

После отпевания тело Жириновского привезли в Дом Союзов. Перед зданием собралась огромная очередь из желающих попрощаться с политиком.

В Доме Союзов гроб с Жириновским выставили в Колонном зале. Перед ним на подушечках разложили награды политика, как когда-то хотел сам Жириновский. На прощание в Дом союзов приехал лично президент России Владимир Путин. Он возложил цветы, перекрестился и постоял в молчании у гроба.