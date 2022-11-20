Самый молодой сенатор, самый пожилой президент. Джо Байдену — 80 лет

20 ноября 46-му президенту США Джо Байдену исполнилось 80 лет. Еще при инаугурации он стал самым возрастным хозяином Белого дома, а сейчас закрепил этот статус. До него самым пожилым американским правителем был Рональд Рейган, который покинул президентское кресло в 1989 году возрасте 77 лет и 349 дней.

Политическая карьера Байдена началась в 1970-м – после получения степеней по истории, политологии и праву он стал членом Совета округа Ньюкасл. Уже через три года будущий президент избрался в сенат США от штата Дэлавер и стал тогда самым молодым сенатором в истории страны. В верхней палате конгресса он пробыл до 2008 года, под конец возглавляя комитет по международным отношениям. Байден в статусе сенатора неоднократно встречался с политиками СССР и России.

В 2009-м президент Барак Обама сделал Байдена своим вице-президентом, а в 2012 году пара Обама-Байден снова победили в предвыборной гонке и сохранили свои позиции. В период администрации Дональда Трампа опытный политик преподавал в университете Пенсильвании международную дипломатию. А в 2020 году с минимальным перевесом обошел Трампа на выборах и занял Овальный кабинет.

Джо Байден уже объявил, что собирается переизбираться в 2024 году. Если ему это удастся, то в 2028-м он покинет Белый дом как президент-рекордсмен в возрасте 86 лет.