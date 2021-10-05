05 октября 2021, 18:45
Фото
Лучшие лезгинки Кадырова
Рамзан Кадыров прослезился на церемонии инаугурации на пост главы Чечни, когда вспоминал слова своего отца: «Правда восторжествует».
Но само вступление политика в должность совпало с радостной датой — 5 октября Кадырову исполнилось 45 лет. В честь юбилея — 15 фотографий с лезгинкой главы Чеченской Республики.
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Рамзан Кадыров танцует на торжественном вечере, посвященном празднованию Дня чеченской женщины, в Грозном, 2016 год
Рамзан Кадыров в аэропорту Грозного, куда приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Аэрофлот-Дон», который совершил первый регулярный рейс Москва-Грозный, 2007 год
Рамзан Кадыров после голосования на избирательном участке в родовом селе Центарой в день выборов депутатов Государственной Думы РФ пятого созыва, 2007 год
Рамзан Кадыров танцует на площади Грозного в день отмены режима контртеррористической операции на территории республики, 2009 год
Рамзан Кадыров в селе Центарой после голосования на выборах в органы местного самоуправления Чеченской Республики, 2009 год
Рамзан Кадыров Кадыров в Государственном театральном концертном зале Грозного на 70-летии ансамбля танца «Вайнах», 2009
Рамзан Кадыров в Государственном концертном зале города Грозного на праздновании 10-летия детского танцевального ансамбля «Даймохк», 2010 год
Рамзан Кадыров и певица Амина Ахмадова на ипподроме в Гудермесе во время открытия конноспортивного праздника, 2010 год
Рамзан Кадыров во время торжеств перед зданием правительства Чеченской республики, посвященных Дню чеченского языка, 2010 год
Рамзан Кадыров исполняет лезгинку в перерыве матча между сборной ветеранов Бразилии и командой главы Чечни Рамзана Кадырова, 2011
Рамзан Кадыров танцует во время торжеств по случаю Дня чеченского языка на центральной площади Грозного, 2011 год
Рамзан Кадыров танцует с Народной артисткой Аминой Ахмадовой на праздновании Дна города, 2011 год
Рамзан Кадыров танцует с одной из выпускниц во время торжественного ужина, который он дал в одном из зданий нового правительственного комплекса в Грозном, в честь лучших выпускников школ и вузов Чечни, 2013 год
Рамзан Кадыров в единый день голосования на избирательном участке №165 в селе Центарой. В центре - мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, 2016 год
Рамзан Кадыров танцует с народной артисткой России, певицей Маккой Межиевой, 2013 год