Лучшие лезгинки Кадырова

Рамзан Кадыров прослезился на церемонии инаугурации на пост главы Чечни, когда вспоминал слова своего отца: «Правда восторжествует».

Но само вступление политика в должность совпало с радостной датой — 5 октября Кадырову исполнилось 45 лет. В честь юбилея — 15 фотографий с лезгинкой главы Чеченской Республики.