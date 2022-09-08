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Старейший монарх современности. Умерла Елизавета II

Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии. Перед смертью королевы в замок прибыли все ее дети.

Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, когда ей было 25 лет.

В мае королевство отметило «платиновый» юбилей правления Елизаветы II — 70 лет на престоле. В июне она стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории человечества, уступив только Людовику XIV, который стал королем Франции в возрасте четырех лет.

Елизавета II давно не выезжала из своей шотландской резиденции. Врачи следили за ней круглосуточно и рекомендовали королеве воздержаться от переездов и не нагружать себя.

В июле Букингемский дворец впервые как минимум за 10 лет изменил список королевских обязанностей, передав часть из них наследнику престола — принцу Чарльзу. 7 сентября Елизавета II из-за плохого самочувствия перенесла заседание Тайного совета.

Газета The Guardian в 2017 году писала, что о смерти королевы премьер-министру сообщат с помощью кодовой фразы — «Лондонский мост рухнул». Власти давно все предусмотрели: в стране уже много лет существует план на случай смерти Елизаветы II.

9 апреля 2021 года на 100-м году жизни умер супруг королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский. Их союз стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись более 73 лет.

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