19 января 2022, 14:58
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В Москве простились с журналистом Михаилом Зеленским
В столице состоялась церемония прощания с журналистом Михаилом Зеленским, ведущим популярных шоу «Прямой эфир» и «Вести-Москва» на телеканале «Россия».
11 января 46-летний Зеленский умер на отдыхе в Доминикане от инфаркта. Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, проститься с ним пришли Эдгард Запашный, Эрнест Мацкявичюс, Ирада Зейналова, коллеги по работе на телеканале Россия 1. На прощании также были его бывшая супруга, фигуристка Елена Грушина, родители и две дочери телеведущего.
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Певцы во время отпевания на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме «Троекурово», 19 января 2022 года
Телеведущая Мария Ситтель на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме «Троекурово», 19 января 2022 года
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс на церемонии прощания с Михаилом Зеленским в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, 19 января 2022 года
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс и президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков (слева направо) у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, 19 января 2022 года
Родители Михаила Зеленского Владимир Михайлович и Ирина Ивановна на церемонии прощания с сыном в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, 19 января 2022 года
Журналист Алексей Самолетов у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, 19 января 2022 года
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, 19 января 2022 года
Продюсер Антон Златопольский (в центре) на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме «Троекурово», 19 января 2022 года
Люди на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в зале похоронного дома «Троекурово» в Москве, 19 января 2022 года
Люди у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Тренер по фигурному катанию, бывшая жена Зеленского Елена Грушина у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Портрет телеведущего Михаила Зеленского в похоронном доме «Троекурово», где прошла церемония прощания, 19 января 2022 года
Писатель, телеведущий, член Академии телевидения, основатель центра «Призвание» Андрей Максимов у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Телеведущая Ирада Зейналова у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме «Троекурово», 19 января 2022 года
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс у похоронного дома «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года
Телеведущий Андрей Кондрашов на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме «Троекурово», 19 января 2022 года
Заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков на церемонии прощания с телеведущим Михаилом Зеленским в похоронном доме «Троекурово», 19 января 2022 года
Траурные венки в похоронном доме «Троекурово», где прошла церемония прощания с телеведущим Михаилом Зеленским, 19 января 2022 года