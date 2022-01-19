В Москве простились с журналистом Михаилом Зеленским

В столице состоялась церемония прощания с журналистом Михаилом Зеленским, ведущим популярных шоу «Прямой эфир» и «Вести-Москва» на телеканале «Россия».

11 января 46-летний Зеленский умер на отдыхе в Доминикане от инфаркта. Журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, проститься с ним пришли Эдгард Запашный, Эрнест Мацкявичюс, Ирада Зейналова, коллеги по работе на телеканале Россия 1. На прощании также были его бывшая супруга, фигуристка Елена Грушина, родители и две дочери телеведущего.

Кто пришел проститься с Михаилом Зеленским — в фотогалерее «Газеты.Ru»