Камни и гранаты, палки и водометы. Что используют стороны конфликта на границе
В районе пропускного пункта «Брузги» на польско-белорусской границе произошли новые столкновения между мигрантами и польскими пограничниками.
Нелегалы забросали силовиков камнями и брусчаткой, а также разрушили часть ограждения. Польская сторона применила водометы и слезоточивый газ. В результате натиска беженцев серьезно пострадал полицейский. Вскоре большая часть беженцев покинула стихийный лагерь на КПП и отбыла к месту прежней дислокации.
Что сегодня происходит на границе Польши и Белоруссии - в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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