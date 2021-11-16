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Камни и гранаты, палки и водометы. Что используют стороны конфликта на границе

В районе пропускного пункта «Брузги» на польско-белорусской границе произошли новые столкновения между мигрантами и польскими пограничниками.

Нелегалы забросали силовиков камнями и брусчаткой, а также разрушили часть ограждения. Польская сторона применила водометы и слезоточивый газ. В результате натиска беженцев серьезно пострадал полицейский. Вскоре большая часть беженцев покинула стихийный лагерь на КПП и отбыла к месту прежней дислокации.

Что сегодня происходит на границе Польши и Белоруссии - в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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